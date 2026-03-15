Résultat municipale 2026 à Uchaud (30620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Uchaud a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Uchaud, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Uchaud [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joffrey LEON
Joffrey LEON (23 élus) UNIS POUR UCHAUD 		1 407 70,60%
  • Joffrey LEON
  • Gaelle FUSTER
  • Thierry AGNEL
  • Magali AURIAT
  • Claude MESANGE
  • Sophie BALSAN
  • Michel ALCARAZ
  • Paule CHANTREUIL
  • Fredy LESAGE
  • Agnès ROY
  • Reynald BUZITH
  • Sylvie ALCARAZ
  • Philippe COGNETTI
  • Laurence ROURE
  • Cédric DUSSERRE
  • Marilyn ARNAUD
  • Arnaud SENEGAS
  • Françoise SOBRAQUES
  • Jean-Louis ANGLADA
  • Michèle CATZ
  • Gilles FERRANDIZ
  • Lôa EXPERT
  • Didier CHAMP
Eddie COLLIN
Eddie COLLIN (4 élus) REPENSER UCHAUD 		586 29,40%
  • Eddie COLLIN
  • Roselyne D'ANNA FENEYROL
  • Didier JAMMY
  • Marie-Floriane SERIO
Participation au scrutin Uchaud
Taux de participation 55,73%
Taux d'abstention 44,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 2 062

Source : ministère de l’Intérieur

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