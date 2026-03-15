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19:17 - Uchaud : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales La composition démographique et socio-économique d'Uchaud façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,83%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (63,56%) souligne l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (13,28%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 2409 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,56%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,70%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Uchaud mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,64% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Vers une percée du RN à Uchaud aux municipales ? Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Uchaud il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 40,70% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron localement avec 64,76% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 43,65% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 63,95% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 52,87% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 60,54% pour le mouvement lepéniste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - Dernières municipales : 53,60 % d'abstention à Uchaud Il y a six ans à Uchaud, le premier tour de l'élection municipale avait vu 46,40 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, une proportion assez classique. C'étaient 1 519 votants qui s'étaient manifestés alors que l'épidémie de coronavirus se propageait dans le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 2 631 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 75,67 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 52,57 % des électeurs (soit environ 1 883 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 66,60 %, bien au-delà des 41,12 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins participative que la moyenne. Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Uchaud, cet élément jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Uchaud Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Lors des dernières européennes, le résultat à Uchaud s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (52,87%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (9,91%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,11%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants d'Uchaud soutenaient en priorité Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avec 60,54% au premier tour. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Uchaud : des suffrages très instructifs dans les urnes il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Uchaud un territoire dominé par l'extrême droite. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Uchaud votaient en priorité pour Marine Le Pen (40,70%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 17,75%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,76% pour Marine Le Pen, contre 35,24% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Uchaud accordaient leurs suffrages à Nicolas Meizonnet (RN) avec 43,65% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Meizonnet virant de nouveau en tête avec 63,95% des voix.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Uchaud Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Uchaud, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,65 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 45 540 €. Une somme loin des 855 600 euros perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Uchaud atteint désormais 43,55 % en 2024 (contre 18,90 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Uchaud s'est établi à environ 718 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 632 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Unis Pour Uchaud" grande gagnante de la dernière élection à Uchaud Les forces politiques en présence sont encore à l'heure actuelle façonnées par le verdict du dernier scrutin communal à Uchaud. Dès le premier tour, Joffrey Leon (Divers) a pris les commandes en rassemblant 74,46% des bulletins. À sa poursuite, Maryan Bonnet (Divers droite) a recueilli 368 voix (25,53%). Ce succès d'emblée de Joffrey Leon a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Uchaud, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le bloc minoritaire devra fournir un effort titanesque ce dimanche afin d'ébranler cette hégémonie, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.