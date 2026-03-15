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19:20 - Le poids démographique et économique d'Ugine aux élections municipales Comment la population d'Ugine peut-elle impacter les résultats des municipales ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 16,48% des résidents sont des enfants, et 10,37% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2 348 euros par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3276 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,97% et d'une population étrangère de 7,67% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Ugine mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,48% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Quel score pour le RN à Ugine aux municipales 2026 ? Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Ugine en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 31,11% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 54,01% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 28,63% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Ugine comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 43,03% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 45,19% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 49,69% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Ugine ? Le nombre de bulletins dans les urnes d'Ugine sera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour cette élection municipale 2026. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait vu 37,54 % des inscrits se rendre aux bureaux de votes dans la commune, en deçà de la moyenne nationale. C'étaient 1 866 votants qui s'étaient manifestés, en pleine crise sanitaire à l'époque. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les citoyens participent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 74,71 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 53,53 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,70 % au premier tour, contre 44,69 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent in fine une zone en déficit de participation.

15:59 - Comment a voté Ugine lors de la dernière année électorale ? Lors des élections européennes, le podium à Ugine s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,03%), à la première place devant Valérie Hayer (10,66%) et Raphaël Glucksmann (9,87%). Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des législatives à Ugine près d'un mois plus tard avec 45,19%. Vincent Rolland (Les Républicains) terminait à la deuxième place avec 29,38%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Vincent Rolland (Les Républicains), avec 50,31%. Une sorte de répétition des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Ugine : des résultats particulièrement significatifs lors des élections il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Ugine plébiscitaient Brice Bernard (RN) avec 28,63% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Vincent Rolland (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 62,63%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Ugine qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 31,11% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 21,29%. Lors de la finale de l'élection à Ugine, les électeurs accordaient 54,01% pour Marine Le Pen, contre 45,99% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Ugine Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Ugine entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 8,36 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de près de 68 400 euros la même année, bien en deçà des 604 080 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Ugine a évolué pour se fixer à 25,16 % en 2024 (contre 14,13 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Ugine a atteint environ 575 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 465 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Ugine Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Ugine ? À l'occasion de la première consultation électorale, Franck Lombard (Divers) a pris la première place en rassemblant 77,53% des suffrages. Sur la seconde marche, Agnès Crepy (Divers gauche) a capté 22,46% des bulletins valides. Ce succès d'emblée du candidat Divers a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 à Ugine, cet équilibre pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.