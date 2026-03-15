Résultat municipale 2026 à Ugine (73400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ugine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ugine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ugine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GARZON
Philippe GARZON (24 élus) Pour Ugine ! 		1 851 61,66%
  • Philippe GARZON
  • Catherine CLAVEL
  • Mathieu BERTOLINI
  • Annabelle MOREL
  • Nicolas RIVEILL-REYDET
  • Agnès CHEVALIER GACHET
  • Laurent PATUEL
  • Véronique DENOISIÉ
  • Stéphane BARRIOZ
  • Sandrine CROISONNIER
  • Franck SOUQUET-GRUMEY
  • Anne Pascale LIGAT
  • Gilles GIGUET
  • Nathalie PERRIER-PERRERY
  • Romain FLAMMIER
  • Virginie NAIRE
  • Alexis MONGELLAZ
  • Lise BOUVIER
  • Jean-Louis JANIN DAVIET
  • Jamila ADEM
  • Tom OUVRIER-BUFFET
  • Audrey MINIER
  • Baptiste DEVILLE-DUC
  • Sophie BIBAL
Françoise VIGUET-CARRIN
Françoise VIGUET-CARRIN (4 élus) Ugine au quotidien 		798 26,58%
  • Françoise VIGUET-CARRIN
  • Baptiste RAVOIRE
  • Vanessa PUT-DE GIULI
  • Mustapha HADDOU
Éric FUSS
Éric FUSS (1 élu) Ugine décidons ensemble 		353 11,76%
  • Éric FUSS
Participation au scrutin Ugine
Taux de participation 63,38%
Taux d'abstention 36,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 3 065

Source : ministère de l’Intérieur

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