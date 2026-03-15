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19:17 - Analyse socio-économique d'Upie : perspectives électorales La composition démographique et socio-économique d'Upie détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,12%. En outre, le taux de ménages propriétaires (80,82%) met en exergue l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,42%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 947 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,79%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,17%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,76%), témoignent d'une population instruite à Upie, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Upie Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière campagne municipale à Upie en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 21,85% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 39,38% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 19,31% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Upie comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 30,03% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,55% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 42,60% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Upie Pour cette municipale 2026, la mobilisation des votants à Upie sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. La participation atteignait 33,33 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, une mobilisation modeste alors que le pays était frappé par le Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant fédéré 83,07 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). La mobilisation atteignait pour sa part 64,29 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 76,99 %, contre seulement 51,97 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville civiquement engagée.

15:59 - Comment Upie a-t-elle voté l'année de la dissolution ? L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Upie restait à l'époque un paysage politique fragmenté, en cohérence avec les choix de 2022. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens d'Upie avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 30,03% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Upie avaient ensuite propulsé aux avants-postes Marie Pochon (Union de la gauche) avec 35,37% au premier tour, devant Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) avec 31,55%. Le second round n'a pas changé grand chose, Marie Pochon culminant à 57,40% des voix dans la commune.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Upie ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Upie plébiscitaient Marie Pochon (Nupes) avec 34,82% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Célia de Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,99% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Upie quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,64% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 21,85%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,62% pour Emmanuel Macron, contre 39,38% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Upie s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Fiscalité à Upie : un sujet brûlant avant les municipales 2026 ? À Upie, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 773 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 578 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 31,01 % en 2024 (contre 13,50 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 24 920 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 241 200 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 10,26 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - La liste "Upie, Continuons A Agir Ensemble !" grande gagnante de la dernière municipale à Upie S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Upie peut être édifiant. Seule en lice, 'Upie, continuons a agir ensemble !' menée par Jean-Jacques Bruschini a logiquement engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Upie, ce décor sert de matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Le défi lors de ces nouvelles municipales sera de savoir si une réelle opposition parvient à se structurer face à cette domination. La liste des candidatures apporte certainement déjà un début de réponse.