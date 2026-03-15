Résultat municipale 2026 à Upie (26120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Upie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Upie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Upie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard DEYRE
Richard DEYRE (15 élus) ENSEMBLE POUR DEMAIN, DÈS AUJOURD'HUI 		523 59,36%
  • Richard DEYRE
  • Delphine AUGUSTO
  • Sébastien ECHEVIN
  • Isabelle TERRASSE
  • Wilfried JAILLET
  • Julie ALGOUD
  • Denis COPIER
  • Caroline BUFFAT
  • Sébastien MANFREDINI
  • Stéphanie DELRIEU
  • Rudy ARNOUX
  • Julie THIRIET
  • Alexandre LIAUZU
  • Florence MARTIN
  • Alexandre RODRIGUEZ
Alain GSELL
Alain GSELL (4 élus) LA LISTE UPIE : UNIR PARTAGER IMAGINER ENSEMBLE 		358 40,64%
  • Alain GSELL
  • Fanny ARCIDIACO
  • Christophe FLEURY
  • Isabelle SAVIOT
Participation au scrutin Upie
Taux de participation 69,54%
Taux d'abstention 30,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 895

Source : ministère de l’Intérieur

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