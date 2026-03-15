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19:20 - Le poids démographique et économique d'Uriménil aux municipales La structure démographique et socio-économique d'Uriménil détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections municipales. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la localité, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 28,02% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (81,68%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 729 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,21%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,16%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Uriménil mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,38% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Uriménil ? Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière campagne municipale à Uriménil en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 38,02% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 57,53% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 22,48% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le Rassemblement national obtenait 38,43% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 50,09% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,98% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 51,54% le dimanche suivant, et un siège remporté par Stéphane Viry.

16:58 - Uriménil : 37,31 % de votants aux dernières municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Uriménil avait plafonné à 37,31 % lors du premier round, un taux inférieur aux 44,7 % du pays. 388 votants étaient allés voter alors que progressait le Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été rapporté à 77,08 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 58,47 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 69,89 % au premier tour, contre 51,92 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une commune soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Uriménil, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Uriménil ? Lors des européennes, le podium à Uriménil s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,09%), challengée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,09%) et François-Xavier Bellamy (8,55%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Uriménil avaient ensuite placé en tête Pierre François (Rassemblement National) avec 47,98% au premier tour, devant Stéphane Viry (Divers droite) avec 37,66%. Le second round n'a pas changé grand chose, Pierre François culminant à 51,54% des votes dans la localité. La situation politique d'Uriménil a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Uriménil présentait un équilibre complexe lors des dernières élections Lors des législatives de 2022, les votants de Uriménil plébiscitaient Stéphane Viry (LR) avec 43,53% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,57%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Uriménil accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 38,02%, devant Emmanuel Macron qui terminait à 22,62%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,53% pour Marine Le Pen, contre 42,47% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Uriménil un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Uriménil touchée par la réforme fiscale avant ces élections Du côté de la fiscalité d'Uriménil, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 445 euros en 2024 (année des dernières données) contre 241 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a été maintenu à près de 37,80 % en 2024, comme en 2020. Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 8 100 euros de recettes en 2024, contre 93 620 € engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 8,16 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Uriménil Dans la cité d'Uriménil, les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui marquées par le verdict du dernier scrutin municipal. Sans aucune opposition, 'Au coeur d'un projet commun' a logiquement engrangé 327 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Uriménil, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux au lendemain de cette élection sans véritable concurrence. Un début de réponse particulièrement clair a déjà été donné avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).