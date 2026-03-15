Résultat municipale 2026 à Uriménil (88220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Uriménil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Uriménil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Uriménil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric GARION
Eric GARION (12 élus) L'expérience au service d'un nouvel élan 		436 60,56%
  • Eric GARION
  • Maud CHOLEZ
  • Gérald PEDUZZI
  • Aline PIERRON
  • Jean François THIEBAUT
  • Céline BIHR
  • Cédric ROMARY
  • Aurore BELLER
  • Éric RICHARD
  • Aline LALLEMENT
  • Anthony LEROY
  • Aline VAXELAIRE
Julien EDDE
Julien EDDE (3 élus) Ensemble Pour Uriménil 		284 39,44%
  • Julien EDDE
  • Laure MENU
  • Cédric VOGT
Participation au scrutin Uriménil
Taux de participation 70,12%
Taux d'abstention 29,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Nombre de votants 744

Source : ministère de l’Intérieur

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