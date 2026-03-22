Résultat de l'élection municipale 2026 à Urrugne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Urrugne

Le deuxième tour des élections municipales à Urrugne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Martine Mignot-Carmé
Martine Mignot-Carmé Liste divers droite
DU COEUR ET DES ACTES
  • Martine Mignot-Carmé
  • Sébastien Hirribarren
  • Sandrine Andiazabal
  • Nicolas Fourcade
  • Maeva Aramendi
  • Michel Sanfaute
  • Marta Merino Chapel
  • Henri Levréro
  • Anne-Laure Le Corff Denis
  • Benat Exposito
  • Marie José Goya
  • Grégory Hof
  • Patricia Ostiz
  • Francis Gavilan
  • Ines Olazabal
  • Sébastien Cazenave
  • Christine Don
  • Frédéric Zamora
  • Sylvia Leroux
  • Julien Poey
  • Marie-Christine Cazalé
  • Benoît Duperou
  • Christine Goyetche
  • Gérard Pery
  • Florence Louette
  • Daniel Durruty
  • Corinne Sansebastian
  • Daniel Palacio
  • Sophie Durdeyte
  • Marc Arte
  • Valérie Onuk
  • Olivier Rouart
  • Dominique Trenque
  • Jean-Philippe Hélin
  • Jacqueline Sanchez
Sébastien Etchebarne
Sébastien Etchebarne Liste divers centre
VIVONS URRUGNE AUTREMENT / ONGI BIZI URRUÑAN
  • Sébastien Etchebarne
  • Agnès Izaguirre
  • Cyril Claerbout
  • Anne-Gaëlle Badiola
  • Raymond Ibarburu
  • Françoise Besnard
  • Sébastien Miura
  • Solange Irastorza-Darrieussecq
  • William Goulay
  • Patricia Goyeneche
  • Jean Baptiste Zamora
  • Christelle Olçomendy
  • Jean Paul Arruebarrena
  • Nathalie Kugler
  • Jerome Etchoimborde
  • Christelle Echabé
  • Nicolas Armendariz
  • Isabelle Iturbide
  • Christian Theard
  • Marie-Christine Dufau
  • Lino Irazoqui
  • Sonia Echeveste
  • Arnaud Sement
  • Bernadette Halsouet
  • Pierre Saint Lan
  • Louisette Chirumberro
  • Jérôme Gurruchaga
  • Marine Rety
  • Julien Tellechea
  • Concha Aramendi
  • Thierry Delobel
  • Patricia Decoster
  • Iker Cesat
Philippe Aramendi
Philippe Aramendi Liste régionaliste
ELGARREKIN URRUGNE
  • Philippe Aramendi
  • Maite Sein
  • Txomin Elizondo
  • Mirentxu Aramendi
  • Romain Beauclair
  • Saskia Bouvier
  • Gilles Morandeau
  • Marie-Christine Daguerre Elizondo
  • David Gutierrez
  • Danielle Bideondo Baron
  • Jérôme Teillary
  • Annie Poveda
  • Mattin Rafu Ruiz de Alda Laaksonen
  • Isabelle Alcayaga
  • Eric Mas
  • Hélène Broquet
  • Imanol Amestoy
  • Carine Boissonnet
  • Jean Serge Jocelyn Saint Avit
  • Véronique Tastet
  • Fabien Dauriac
  • Élise Devin
  • Fernand Perret
  • Corinne Velasco Echeveste
  • Lionel Theard Burguete
  • Nerea Peponnet-Leon
  • Mikel Clerc Charriez
  • Lucie Theard Etchegaray
  • Nicolas Regerat
  • Sandrine Araguas Cazemayor
  • Prudencio Sudupe
  • Anne Marie Biscay
  • Alain Aguinaga
  • Maritchu Zubieta
  • Benoît Duhalde

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Urrugne

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien ETCHEBARNE
Sébastien ETCHEBARNE (Ballotage) VIVONS URRUGNE AUTREMENT / ONGI BIZI URRUÑAN 		2 030 36,86%
Philippe ARAMENDI
Philippe ARAMENDI (Ballotage) ELGARREKIN URRUGNE 		1 935 35,13%
Martine MIGNOT-CARMÉ
Martine MIGNOT-CARMÉ (Ballotage) DU COEUR ET DES ACTES 		1 543 28,01%
Participation au scrutin Urrugne
Taux de participation 65,56%
Taux d'abstention 34,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 5 646

Source : ministère de l’Intérieur

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