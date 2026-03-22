Résultat de l'élection municipale 2026 à Urrugne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Urrugne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Urrugne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Urrugne.
L'actu des élections municipales 2026 à Urrugne
11:44 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Urrugne pour l'élection
Les élections municipales 2026 à Urrugne ont vu Sébastien Etchebarne (Divers centre) s'imposer dimanche dernier avec 36,86 % des votes. Derrière, Philippe Aramendi (Régionaliste) a pris la position de dauphin avec 35,13 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 28,01 %, Martine Mignot-Carmé, étiquetée Divers droite, s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Urrugne, le vote a mobilisé 65,56 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Urrugne
Le deuxième tour des élections municipales à Urrugne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Martine Mignot-Carmé
Liste divers droite
DU COEUR ET DES ACTES
|
|
Sébastien Etchebarne
Liste divers centre
VIVONS URRUGNE AUTREMENT / ONGI BIZI URRUÑAN
|
|
Philippe Aramendi
Liste régionaliste
ELGARREKIN URRUGNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Urrugne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien ETCHEBARNE (Ballotage) VIVONS URRUGNE AUTREMENT / ONGI BIZI URRUÑAN
|2 030
|36,86%
|Philippe ARAMENDI (Ballotage) ELGARREKIN URRUGNE
|1 935
|35,13%
|Martine MIGNOT-CARMÉ (Ballotage) DU COEUR ET DES ACTES
|1 543
|28,01%
|Participation au scrutin
|Urrugne
|Taux de participation
|65,56%
|Taux d'abstention
|34,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|5 646
Source : ministère de l’Intérieur
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