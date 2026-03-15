Résultat municipale 2026 à Ury (77760) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ury a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ury, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ury [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe POMMERET
Jean-Philippe POMMERET (12 élus) AGIR POUR URY 		280 53,85%
  • Jean-Philippe POMMERET
  • Armelle HENNO
  • Erwan LESAGE
  • Martine PICHARD
  • Giovanni PELLILLI
  • Marie DE SOUSA REBELO
  • Yoan DEJONGHE
  • Sophie DENAMPS
  • Anthony DE SOUSA
  • Pascale NONDÉ
  • Jean-Philippe HOUY
  • Nicole ROUSSEAU
Eric LUCAS
Eric LUCAS (3 élus) Vivre à Ury 		240 46,15%
  • Eric LUCAS
  • Emilie DECOCK
  • Eric LARCADE
Participation au scrutin Ury
Taux de participation 72,07%
Taux d'abstention 27,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 529

Source : ministère de l’Intérieur

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