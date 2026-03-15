En direct

19:20 - Élections municipales à Ury : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues d'Ury, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 883 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 105 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (20,36%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,38% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 44,03% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3,58 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Ainsi, Ury incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Ury Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Ury en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 23,35% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 45,55% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 24,51% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Ury comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 37,20% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,64% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 45,00% lors du vote final.

16:58 - Ury : 48,13 % de votants aux dernières municipales Les archives d'il y a six ans révèlent que 309 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Ury, ce qui donnait un taux de participation de 48,13 % (dans la moyenne nationale), le Covid-19 ayant jeté une ombre sur la compétition. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche réuni 81,61 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 62,81 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 70,74 % au premier tour, contre 53,43 % en 2022. L'observation de ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Ury comme une commune relativement attachée au vote en comparaison de la moyenne. Au soir de ces élections municipales 2026, le degré de la participation agira en tout cas sur les résultats d'Ury.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Ury ? Le choc des Européennes du printemps 2024 à Ury avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,20%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 14,22% des votes. Les élections des députés à Ury qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) aux avants-postes avec 42,64% au premier tour, devant Frédéric Valletoux (Ensemble !) avec 34,75%. Au second tour, c'est en revanche Frédéric Valletoux (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 55,00% des suffrages exprimés. La situation politique d'Ury a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Ury : des verdicts particulièrement significatifs lors des scrutins il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Ury plébiscitaient Ivanka Dimitrova (RN) avec 24,51% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Frédéric Valletoux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 62,18% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Ury tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 25,61% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 23,35%. Lors de la finale de l'élection à Ury, les électeurs accordaient 54,45% pour Emmanuel Macron, contre 45,55% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Ury comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Le niveau de la fiscalité locale est en hausse à Ury Concernant la pression fiscale à Ury, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint 1 283 € en 2024 (données les plus récentes) contre 891 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 32,26 % en 2024 (contre près de 14,26 % en 2020). Cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 17 700 euros en 2024, bien en deçà des 113 400 euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 7,66 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Ury Il peut s'avérer instructif de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Ury. Pour rappel, cette élection se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non par des listes, laissant aux votants l'opportunité de panacher. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. Jean-Philippe Pommeret a récolté le plus grand nombre de électeurs avec 96,36% des suffrages, devant Eric Lucas qui a recueilli 290 votes (95,70%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour d'élections municipales 2026 à Ury, ces équilibres si spécifiques aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Le système électoral spécifique sans liste appartient toutefois au passé.