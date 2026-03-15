Résultat de l'élection municipale 2026 à Us : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Us

Tête de listeListe
Karine Ivacheff
Karine Ivacheff Divers
US EN MOUVEMENT
  • Karine Ivacheff
  • Bonami Iem
  • Stella Coyac
  • Philippe Choain
  • Audrey Dolbeau-Massinger
  • Jonathan Beltran
  • Coline Chlajsa
  • Julien Cédric Belkacem
  • Luce Causse
  • Benoit Landry
  • Isabelle Karabulut
  • Melvin Ghany Talbi
  • Nadia Karabadja
  • Jean-Claude Tichadelle
  • Aurélia Lalloyer
Jhony Bourgin
Jhony Bourgin Divers
DE L'ENERGIE D'UNE EQUIPE NAIT L'AVENIR D'UN VILLAGE
  • Jhony Bourgin
  • Delphine Quillent
  • Patrick Bouxirot
  • Eliane Sinty
  • Stéphane Voisin
  • Michèle Paez Rezende
  • Mikaël Marion
  • Isabelle Caron
  • Michaël Baresse
  • Rebecca Petitjean
  • Pierre Louis Potin
  • Alexandra Gueguiniat
  • Didier Augustin
  • Aurelie Muraro
  • Eric Potin
  • Mireille Gobi
  • Jean-Jacques Buxaderas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jhony Bourgin
Jhony Bourgin (15 élus) Us un avenir rural et dynamique 		283 100,00%
  • Jhony Bourgin
  • Delphine Quillent
  • Patrick Bouxirot
  • Eliane Marie Clementine Sinty
  • Eric Potin
  • Josiane Cheron
  • Didier Augustin
  • Thérèse Six
  • Jerôme Philippe Vandamne
  • Karine Ivacheff
  • Jean-Jacques Buxaderas
  • Stéphanie Dubuisson
  • Milan Frenea
  • Aurélie Plesse
  • Stéphane Voisin
Participation au scrutin Us
Taux de participation 35,15%
Taux d'abstention 64,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 336

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Edith Andouvlie
Edith Andouvlie (13 élus) Bien vivre a us 		471 68,26%
  • Edith Andouvlie
  • Patrick Bouxirot
  • Christine Cordier
  • Jhony Bourgin
  • Delphine Quillent
  • Didier Augustin
  • Eliane Sinty
  • Stéphane Valere
  • Mireille Gobi
  • Denis Erraud
  • Laure Guyard
  • Elven Huon
  • Erika Dudek
Octavio Fernandes
Octavio Fernandes (2 élus) Ensemble pour notre village 		219 31,73%
  • Octavio Fernandes
  • Chrystele Morgan
Participation au scrutin Us
Taux de participation 73,91%
Taux d'abstention 26,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Nombre de votants 711

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