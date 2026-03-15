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19:21 - Analyse socio-économique d'Us : perspectives électorales À Us, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,40%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (82,01%) met en exergue l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (14,49%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 717 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,52%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,71%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Us mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,63% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Quel score pour le RN à Us aux municipales ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Us il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 23,87% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 42,94% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 24,70% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Us comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 40,57% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 42,49% pour le parti à la flamme. Ce dernier s'imposera avec 46,03% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Anne Sicard.

16:58 - Us : 64,85 % d'abstention à la dernière élection municipale Lors des municipales de 2020 à Us, l'abstention s'était établie à 64,85 % lors du premier tour, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux. C'étaient 336 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que de nombreux électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de Covid. Avec la présidentielle, les élections municipales demeurent pourtant le moment où les Français votent le plus souvent pour élire leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été bornée par une abstention à 19,10 % dans la ville (participation de 80,90 %). Bien que ces scrutins nationaux soient de nature différente en comparaison des scrutins locaux, les élections législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison tout à fait pertinent. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 46,51 % en 2022 à seulement 25,08 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 40,48 % (contre 48,51 % en France). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste du pays. Pour ces élections municipales, cette donnée à Us sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Us a-t-elle voté ? Le contexte politique d'Us a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Le choc des Européennes du printemps 2024 à Us avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,57%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 11,85% des votes. Les élections législatives à Us quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Anne Sicard (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 42,49% au premier tour, devant Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) avec 24,57%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anne Sicard culminant à 46,03% des voix sur place.

14:57 - Us : coup d'oeil sur les résultats marquants de la dernière présidentielle Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Us portaient leur choix sur Emilie Chandler (Ensemble !) avec 27,69% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,27% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Us plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 27,07% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 23,87%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,06% pour Emmanuel Macron, contre 42,94% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Us se positionne comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Impôts à Us : un enjeu central pour 2026 À Us, en matière de fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint 868 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 771 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 30,34 % en 2024 (contre 11,42 % en 2020). En comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % en France. Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 15 500 euros en 2024, en net recul par rapport aux quelque 323 400 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 15,31 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Élections municipales 2020 à Us : des résultats sans véritable concurrence Les résultats des municipales de 2020 à Us ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Us un avenir rural et dynamique' menée par Jhony Bourgin a sans surprise recueilli 100,00% des soutiens dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Us, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Ce dimanche soir, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse très clair a déjà été fourni.