Résultat municipale 2026 à Us (95450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Us a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Us, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Us [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jhony BOURGIN
Jhony BOURGIN (13 élus) DE L'ENERGIE D'UNE EQUIPE NAIT L'AVENIR D'UN VILLAGE 		513 73,81%
  • Jhony BOURGIN
  • Delphine QUILLENT
  • Patrick BOUXIROT
  • Eliane SINTY
  • Stéphane VOISIN
  • Michèle PAEZ REZENDE
  • Mikaël MARION
  • Isabelle CARON
  • Michaël BARESSE
  • Rebecca PETITJEAN
  • Pierre Louis POTIN
  • Alexandra GUEGUINIAT
  • Didier AUGUSTIN
Karine IVACHEFF
Karine IVACHEFF (2 élus) US EN MOUVEMENT 		182 26,19%
  • Karine IVACHEFF
  • Bonami IEM
Participation au scrutin Us
Taux de participation 73,95%
Taux d'abstention 26,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Nombre de votants 704

Source : ministère de l’Intérieur

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