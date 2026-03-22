Résultat municipale 2026 à Ussel (19200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ussel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ussel, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ussel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre GUITARD
Jean-Pierre GUITARD (22 élus) Unis pour Ussel 		1 973 45,23%
  • Jean-Pierre GUITARD
  • Mélanie MOULY
  • Pierre PADILLA
  • Sylvie BARRIER
  • Vincent VARRIERAS
  • Bernadette DAVID
  • Sylvain MEALLET
  • Sandrine GREGOIRE
  • Fabrice MAVIER
  • Laetitia TREMONT
  • Guy TOUZAC
  • Marie-Line COURTY
  • Sébastien CARAFI
  • Aurélie LARCHER-GUITARD
  • Laurent DEMATHIEU
  • Julie MEUNIER
  • Romain FRAY
  • Pascale GUGLIELMIN
  • Yoan RULIERE
  • Corinne MOUTY
  • Fabrice MERCIER
  • Nathalie BACHELLERIE
Christophe ARFEUILLERE
Christophe ARFEUILLERE (5 élus) USSEL, CAP VERS DEMAIN 		1 648 37,78%
  • Christophe ARFEUILLERE
  • Sandra DELIBIT
  • Gilles BARBE
  • Sylvie CURIA
  • Thierry CHIAREL
Pierrick CRONNIER
Pierrick CRONNIER (2 élus) Ussel ensemble ! 		741 16,99%
  • Pierrick CRONNIER
  • Patricia TILLET KHADRAOUI
Participation au scrutin Ussel
Taux de participation 72,61%
Taux d'abstention 27,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Nombre de votants 4 501

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Ussel - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre GUITARD
Jean-Pierre GUITARD (Ballotage) Unis pour Ussel 		1 488 37,55%
Christophe ARFEUILLERE
Christophe ARFEUILLERE (Ballotage) USSEL, CAP VERS DEMAIN 		1 453 36,66%
Pierrick CRONNIER
Pierrick CRONNIER (Ballotage) Ussel ensemble ! 		1 022 25,79%
Participation au scrutin Ussel
Taux de participation 67,57%
Taux d'abstention 32,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Nombre de votants 4 186

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