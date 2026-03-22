Résultat municipale 2026 à Ussel (19200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Ussel [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ussel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ussel, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ussel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre GUITARD (22 élus) Unis pour Ussel
|1 973
|45,23%
|
|Christophe ARFEUILLERE (5 élus) USSEL, CAP VERS DEMAIN
|1 648
|37,78%
|
|Pierrick CRONNIER (2 élus) Ussel ensemble !
|741
|16,99%
|
|Participation au scrutin
|Ussel
|Taux de participation
|72,61%
|Taux d'abstention
|27,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,76%
|Nombre de votants
|4 501
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Ussel - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre GUITARD (Ballotage) Unis pour Ussel
|1 488
|37,55%
|Christophe ARFEUILLERE (Ballotage) USSEL, CAP VERS DEMAIN
|1 453
|36,66%
|Pierrick CRONNIER (Ballotage) Ussel ensemble !
|1 022
|25,79%
|Participation au scrutin
|Ussel
|Taux de participation
|67,57%
|Taux d'abstention
|32,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,77%
|Nombre de votants
|4 186
Election municipale 2026 à Ussel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Ussel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ussel.
L'actu des élections municipales 2026 à Ussel
18:36 - Il y a deux ans, Ussel s'était tournée vers l'extrême droite
Francis Dubois (Les Républicains) avait gagné le premier tour des élections législatives à Ussel après la dissolution de 2024 avec 32,69%. Maïtey Pouget (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 32,50%. Mais c'est néanmoins François Hollande (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 37,64% des suffrages exprimés. Les Européennes précédemment à Ussel avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,96%), devant Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 13,66% des votes. La physionomie politique d'Ussel a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.
15:57 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Ussel
Les résultats des élections municipales de 2020 à Ussel ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Christophe Arfeuillere (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 48,22% des suffrages. En deuxième position, Pierrick Cronnier (Divers gauche) a capté 36,44% des bulletins valides. Ce décalage important ouvrait la porte à un ascendant très net au soir du 1er round. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Christophe Arfeuillere l'a finalement emporté avec 55,25% des bulletins, face à Pierrick Cronnier qui a obtenu 44,74% des électeurs. La hiérarchie a été confirmée, l'écart se confirmant pour aboutir à un résultat incontestable. En dépit du fait que Pierrick Cronnier a réalisé la meilleure progression en ajoutant 307 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
13:58 - Les habitants d'Ussel départagent 3 listes
Les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Christophe Arfeuillere, à la tête de "Ussel, Cap Vers Demain", Jean-Pierre Guitard et sa liste "Unis Pour Ussel" et la liste "Ussel Ensemble !" emmenée par Pierrick Cronnier, d'après les candidatures pour le second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les 6 195 inscrits sur les listes électorales de la commune sont en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 7 bureaux de vote d'Ussel.
11:59 - La municipale a déjà livré un résultat instructif
Dimanche dernier à Ussel, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 32,43 %. Pour ce premier tour, c'est Jean-Pierre Guitard qui a pris l'avantage en rassemblant 37,55 % des bulletins valides. Ensuite, Christophe Arfeuillere (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 36,66 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, avec 25,79 %, Pierrick Cronnier, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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