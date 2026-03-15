En direct

19:17 - Ussel aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville d'Ussel, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,74%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (66,68%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 4276 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,96% et d'une population étrangère de 7,83% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Ussel mettent en avant une diversité de qualifications, avec 21,27% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Le RN séduit de plus en plus les électeurs d'Ussel Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors des municipales à Ussel il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 22,36% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 44,30% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 15,65% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Ussel comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,96% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 32,50% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 32,95% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Ussel Pour ces élections municipales 2026, l'affluence aux urnes à Ussel sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 55,36 % lors des municipales de 2020, une mobilisation plutôt forte, en pleine épidémie à l'époque. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une participation de 75,90 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 54,57 % des électeurs (soit environ 3 376 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,15 %, bien au-delà des 51,32 % enregistrés en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone civiquement engagée en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Ussel En juin 2024, les élections législatives à Ussel avaient propulsé aux avants-postes Francis Dubois (Les Républicains) avec 32,69% au premier tour, devant Maïtey Pouget (Rassemblement National) avec 32,50%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de François Hollande (Union de la gauche), avec 37,64%. Les Européennes près d'un mois plus tôt à Ussel avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,96%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 13,66% des voix. La préférence des électeurs d'Ussel a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Ussel : les résultats qu'il faut comprendre La physionomie politique de Ussel révèle une ville acquise au bloc central. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Ussel choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 23,88% des voix, devant Marine Le Pen crédité de 22,36%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,70% pour Emmanuel Macron, contre 44,30% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Ussel portaient leur choix sur Christophe Jerretie (Ensemble !) avec 25,39% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Francis Dubois (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 60,66%.

12:58 - Ussel touchée par la réforme fiscale avant ces municipales Du côté de la fiscalité locale d'Ussel, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 1 400 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 804 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 47,60 % en 2024 (contre 19,74 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 235 000 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 1 343 190 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 10,16 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Ussel S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Ussel peut être instructif. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Christophe Arfeuillere (Divers droite) a surclassé ses adversaires avec 48,22% des voix. Deuxième, Pierrick Cronnier (Divers gauche) a recueilli 36,44% des suffrages. Une troisième force s'est dégagée derrière Françoise Beziat (Divers droite), s'adjugeant 15,32% des bulletins. Une marge considérable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Christophe Arfeuillere l'a finalement emporté avec 55,25% des suffrages, face à Pierrick Cronnier s'adjugeant 1 591 électeurs (44,74%). La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est creusé, scellant un résultat irréfutable. Pierrick Cronnier a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 307 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Pour ce scrutin de 2026 à Ussel, cette géographie électorale pose les bases.