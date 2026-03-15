Résultat municipale 2026 à Ussel (19200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ussel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ussel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ussel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre GUITARD
Jean-Pierre GUITARD Unis pour Ussel 		1 488 37,55%
Christophe ARFEUILLERE
Christophe ARFEUILLERE USSEL, CAP VERS DEMAIN 		1 453 36,66%
Pierrick CRONNIER
Pierrick CRONNIER Ussel ensemble ! 		1 022 25,79%
Participation au scrutin Ussel
Taux de participation 67,57%
Taux d'abstention 32,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Nombre de votants 4 186

Source : ministère de l’Intérieur

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