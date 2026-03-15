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19:20 - Dynamique électorale à Ussy-sur-Marne : une analyse socio-démographique Dans la commune d'Ussy-sur-Marne, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 39% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,07%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (18,07%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 504 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,60% et d'une population étrangère de 6,59% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,48% à Ussy-sur-Marne, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Que pèse le RN à Ussy-sur-Marne aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Ussy-sur-Marne il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 29,09% des suffrages lors du premier round, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la ville avec 50,85% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 34,12% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 52,26% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 41,51% pour les européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 43,51% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 48,54% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : la participation à Ussy-sur-Marne avant 2026 Pour cette élection municipale, la désertion des bureaux de vote à Ussy-sur-Marne sera déterminante dans l'issue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 54,87 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 45,13 %) alors que débutait la crise du Covid. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 29,79 % dans la ville (la participation grimpant à 70,21 %). Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 60,24 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 35,14 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 50,00 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Ussy-sur-Marne ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Ussy-sur-Marne avaient favorisé Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) avec 43,51% au premier tour, devant Franck Riester (Ensemble !) avec 31,55%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Franck Riester (Majorité présidentielle), avec 51,46%. À l'occasion du match européen quelques semaines plus tôt, les électeurs d'Ussy-sur-Marne avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 41,51% des inscrits. Une parfaite confirmation des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Ussy-sur-Marne reste un territoire orienté vers l'extrême droite Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Ussy-sur-Marne portaient leur choix sur François Lenormand (RN) avec 34,12% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, François Lenormand virant de nouveau en tête avec 52,26% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Ussy-sur-Marne qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 29,09% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 22,35%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,85% pour Marine Le Pen, contre 49,15% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Ussy-sur-Marne comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La fiscalité locale, sujet électoral à Ussy-sur-Marne ? Pour ce qui est de la fiscalité à Ussy-sur-Marne, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 646 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 395 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 38,00 % en 2024 (contre 13,00 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 7 200 euros de recettes en 2024, contre 99 360 € perçus en 2020, alors même que le taux est resté à près de 10,10 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Ussy-sur-Marne ? Se pencher sur les résultats des dernières municipales à Ussy-sur-Marne peut s'avérer instructif. Au soir du premier scrutin, Pierre Horde a surclassé la concurrence en récoltant 67,57% des bulletins. En deuxième position, Philippe Lantoine a rassemblé 32,42% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Pierre Horde a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Ussy-sur-Marne, cette géographie électorale pose les bases. Renverser une majorité si large sera une épreuve titanesque pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.