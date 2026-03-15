Résultat municipale 2026 à Ussy-sur-Marne (77260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ussy-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ussy-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ussy-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie LUCAS
Sylvie LUCAS (13 élus) USSY VIVANT ET SOLIDAIRE 		257 65,23%
  • Sylvie LUCAS
  • Manuel DE ARAUJO
  • Claire-Marie OFFROY
  • Bernard OUDARD
  • Florence GOSSET
  • Jean-François GUILLAUMET
  • Anne-Lise LUCAS
  • Kevin FERTE
  • Fanny MOIROUD
  • Dominique BOUDOT
  • Cyrille CORBIN
  • Olivier GREUB
  • Lydie DA PIEDADE
Thierry DEFLANDRE
Thierry DEFLANDRE (2 élus) USSY AVENIR 		137 34,77%
  • Thierry DEFLANDRE
  • Amandine HARDY
Participation au scrutin Ussy-sur-Marne
Taux de participation 52,15%
Taux d'abstention 47,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 412

Source : ministère de l’Intérieur

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