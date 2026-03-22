Résultat municipale 2026 à Utelle (06450) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Utelle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Utelle, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Utelle [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain FARAUT (11 élus) ENSEMBLE ET UNIS ASSURONS L'AVENIR
|217
|37,41%
|
|Bernard CORTES (2 élus) ENS. AV. 5 VILLAGES
|204
|35,17%
|
|Geneviève PEPE CIAIS (2 élus) GENEVIEVE PEPE CIAIS / UNIR POUR REUSSIR
|159
|27,41%
|
|Participation au scrutin
|Utelle
|Taux de participation
|75,52%
|Taux d'abstention
|24,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,34%
|Nombre de votants
|586
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Utelle - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain FARAUT (Ballotage) ENSEMBLE ET UNIS ASSURONS L'AVENIR
|198
|37,93%
|Bernard CORTES (Ballotage) ENS. AV. 5 VILLAGES
|165
|31,61%
|Geneviève PEPE CIAIS (Ballotage) GENEVIEVE PEPE CIAIS / UNIR POUR REUSSIR
|159
|30,46%
|Participation au scrutin
|Utelle
|Taux de participation
|69,03%
|Taux d'abstention
|30,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|535
Election municipale 2026 à Utelle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Utelle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Utelle.
L'actu des élections municipales 2026 à Utelle
18:35 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Utelle
Le panorama politique d'Utelle a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,72%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Utelle avaient ensuite favorisé Christelle d'Intorni (Union de l'extrême droite) avec 62,77% au premier tour, devant Fabrice Decoupigny (Union de la gauche) avec 17,62%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Utelle
L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Utelle s'avère très révélatrice. Pour rappel, cette élection se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes, laissant aux électeurs la possibilité de choisir plusieurs noms. 15 candidats ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de ce premier tour, Stéphane Voisin a récolté le plus grand nombre de électeurs avec 100,00% des bulletins, devant Patrick Caurraze qui a obtenu 99,75% des suffrages. Les deux premiers candidats restaient dans un mouchoir de poche. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour l'élection 2026 à Utelle, ces équilibres individuels si spécifiques aux petites communes vont encore peser. Dans le pays, le mode de scrutin spécifique permettant les candidatures individuelles appartient cependant au passé.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Utelle pour le 2e tour ?
Comme le montre la liste des candidats au second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Bernard Cortes, Geneviève Pepe Ciais et Alain Faraut. L'heure de fermeture des 4 bureaux de vote d'Utelle a été définie à 18 heures.
11:59 - Alain Faraut, Bernard Cortes et Geneviève Pepe Ciais forment le trio de tête à Utelle
Lors du premier volet des municipales à Utelle, le rendez-vous a vu 69,03 % des inscrits se déplacer sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Alain Faraut qui s'est arrogé la première place en récoltant 37,93 % des votes. Dans son sillage, Bernard Cortes est arrivé en deuxième position avec 31,61 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Geneviève Pepe Ciais a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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