Résultat municipale 2026 à Utelle (06450) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Utelle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Utelle, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Utelle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain FARAUT
Alain FARAUT (11 élus) ENSEMBLE ET UNIS ASSURONS L'AVENIR 		217 37,41%
  • Alain FARAUT
  • Audrey GUINTRAND
  • Jean-Marie CORNILLON
  • Magali LEROY SANTI
  • Richard GIROUD
  • Angelique POESSON
  • Eric SOUSSAN
  • Marine BOSI
  • Wilfried MACE
  • Annie CAMERA
  • Mario HAMADOU
Bernard CORTES
Bernard CORTES (2 élus) ENS. AV. 5 VILLAGES 		204 35,17%
  • Bernard CORTES
  • Catherine BENHAMOU
Geneviève PEPE CIAIS
Geneviève PEPE CIAIS (2 élus) GENEVIEVE PEPE CIAIS / UNIR POUR REUSSIR 		159 27,41%
  • Geneviève PEPE CIAIS
  • Rémy RAPPELLO
Participation au scrutin Utelle
Taux de participation 75,52%
Taux d'abstention 24,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34%
Nombre de votants 586

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Utelle - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain FARAUT
Alain FARAUT (Ballotage) ENSEMBLE ET UNIS ASSURONS L'AVENIR 		198 37,93%
Bernard CORTES
Bernard CORTES (Ballotage) ENS. AV. 5 VILLAGES 		165 31,61%
Geneviève PEPE CIAIS
Geneviève PEPE CIAIS (Ballotage) GENEVIEVE PEPE CIAIS / UNIR POUR REUSSIR 		159 30,46%
Participation au scrutin Utelle
Taux de participation 69,03%
Taux d'abstention 30,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 535

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