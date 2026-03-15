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19:17 - Les enjeux locaux d'Uzel : tour d'horizon démographique À Uzel, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les municipales. Avec un taux de chômage de 12,23% et une densité de population de 167 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (24,88%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 603 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,75%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,89%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Uzel mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,90% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le vote RN solidement implanté à Uzel Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à Uzel en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 25,80% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 43,28% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 11,80% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Uzel comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 34,07% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 29,75% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 35,09% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 21,19 % d'abstention Les archives d'il y a six ans montrent que 569 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Uzel, soit un taux de participation de 78,81 %, un chiffre exceptionnellement haut alors que le pays était effrayé par l'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant réuni 83,51 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). La mobilisation atteignait pour sa part 54,73 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 76,72 %, contre seulement 60,83 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité civiquement engagée. Dans le cadre des municipales 2026 à Uzel, cette particularité aura en définitive un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Uzel Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Odile de Mellon (Rassemblement National) aux avants-postes avec 29,75% au premier tour, devant Corentin Le Fur (Les Républicains) avec 29,58%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Corentin Le Fur (Les Républicains), avec 64,91%. Le scrutin des Européennes en amont à Uzel avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (34,07%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 16,30% des votes. La préférence des électeurs d'Uzel a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Uzel ? Lors des législatives de 2022, les votants de Uzel portaient leur choix sur Marc Le Fur (LR) avec 41,20% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marc Le Fur virant de nouveau en tête avec 61,28% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Uzel accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,09%, devant Marine Le Pen qui terminait à 25,80%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,72% pour Emmanuel Macron, contre 43,28% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Uzel se positionne comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils été maîtrisés à Uzel à l'approche des municipales 2026 ? À Uzel, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 16,60 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 24 730 € la même année. Un montant loin des 165 840 € engrangés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Uzel est passé à 46,81 % en 2024 (contre 27,28 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Uzel a atteint 740 euros en 2024 (contre 683 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Uzel ? Les résultats des précédentes élections municipales à Uzel ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour, Guénaël Choupaux a décroché la pole position avec 295 voix (53,15%). Sur la seconde marche, Berthe Le Potier a rassemblé 46,84% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Uzel, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.