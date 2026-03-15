Résultat municipale 2026 à Uzel (22460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Uzel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Uzel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Uzel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas TOUDIC
Nicolas TOUDIC (12 élus) Ensemble pour un nouveau cap 		334 52,43%
  • Nicolas TOUDIC
  • Myriam GUIGO
  • Sylvain LE GOFF
  • Nadine BALAVOINE
  • Patrick HAMON
  • Caroline PAYTRA
  • Grégoire FOUSSARD
  • Jessica LE DENMAT
  • Thierry LE POTIER
  • Céline LE MAROUILLE THOMINE
  • Vincent GUIGO
  • Cécile VALENTIN
Guénaël CHOUPAUX
Guénaël CHOUPAUX Vivre UZEL ensemble 		303 47,57%
Participation au scrutin Uzel
Taux de participation 81,69%
Taux d'abstention 18,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 647

Source : ministère de l’Intérieur

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