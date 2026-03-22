Résultat municipale 2026 à Uzerche (19140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Uzerche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Uzerche, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Uzerche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine CHAMBRAS
Catherine CHAMBRAS (18 élus) Engagés pour l'avenir d'Uzerche 		645 46,98%
  • Catherine CHAMBRAS
  • Jean-François BUISSON
  • Nathalie RAUFLET
  • François FILLÂTRE
  • Énora MAHÉ
  • François BORDILLON
  • Marie NICAUD
  • Yves CHEFDEVILLE
  • Pascale VAUX
  • Stéphane BOURDALOU
  • Stéphanie POUJADE
  • Alain BESSE
  • Thérèse BEAUFORT-DELMONT
  • Michel BABKA
  • Ophélie DELASSUS
  • Christophe EINSARGUEIX
  • Caroline VITI
  • Richard LÉONARD
Rosine CHAUFFOUR
Rosine CHAUFFOUR (5 élus) POUR UZERCHE 		639 46,54%
  • Rosine CHAUFFOUR
  • Anthony ROUGERIE
  • Florence HERAIL
  • Benjamin BOUTHIER
  • Isabelle VINATIER
Marie TREULLÉ
Marie TREULLÉ RASSEMBLEMENT POUR UZERCHE 		89 6,48%
Participation au scrutin Uzerche
Taux de participation 75,49%
Taux d'abstention 24,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 1 392

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Uzerche - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rosine CHAUFFOUR
Rosine CHAUFFOUR (Ballotage) POUR UZERCHE 		570 45,20%
Catherine CHAMBRAS
Catherine CHAMBRAS (Ballotage) Engagés pour l'avenir d'Uzerche 		556 44,09%
Marie TREULLÉ
Marie TREULLÉ (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR UZERCHE 		135 10,71%
Participation au scrutin Uzerche
Taux de participation 70,39%
Taux d'abstention 29,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 1 298

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