Résultat municipale 2026 à Uzerche (19140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Uzerche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Uzerche, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Uzerche [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine CHAMBRAS (18 élus) Engagés pour l'avenir d'Uzerche
|645
|46,98%
|
|Rosine CHAUFFOUR (5 élus) POUR UZERCHE
|639
|46,54%
|
|Marie TREULLÉ RASSEMBLEMENT POUR UZERCHE
|89
|6,48%
|Participation au scrutin
|Uzerche
|Taux de participation
|75,49%
|Taux d'abstention
|24,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|1 392
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Uzerche - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rosine CHAUFFOUR (Ballotage) POUR UZERCHE
|570
|45,20%
|Catherine CHAMBRAS (Ballotage) Engagés pour l'avenir d'Uzerche
|556
|44,09%
|Marie TREULLÉ (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR UZERCHE
|135
|10,71%
|Participation au scrutin
|Uzerche
|Taux de participation
|70,39%
|Taux d'abstention
|29,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Nombre de votants
|1 298
Election municipale 2026 à Uzerche [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Uzerche sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Uzerche.
L'actu des élections municipales 2026 à Uzerche
18:36 - Le vote d'Uzerche nettement ancré à droite il y a deux ans
À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs d'Uzerche avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,35% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Uzerche avaient ensuite placé en tête François Hollande (Union de la gauche) avec 37,35% au premier tour, devant Maïtey Pouget (Rassemblement National) avec 30,16%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, François Hollande culminant à 43,03% des suffrages exprimés dans la commune. L'analyse de ces scrutins de 2024 révèle en conséquence que Uzerche restait à l'époque une terre sans déterminisme électoral.
15:57 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Uzerche
Se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Uzerche peut être édifiant. Au terme du premier tour, Jean Paul Grador a terminé en tête en rassemblant 566 bulletins (53,49%). Derrière, Michel Dubech a capté 492 bulletins valides (46,50%). Cette victoire au premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Uzerche, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel place l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de la municipale d'Uzerche
Comme le précise la liste des candidats au deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Catherine Chambras et sa liste "Engagés Pour L'avenir D'uzerche", Marie Treullé et sa liste "Rassemblement Pour Uzerche" et Rosine Chauffour, à la tête de "Pour Uzerche" sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce deuxième passage aux urnes. Les 3 bureaux de vote de la ville d'Uzerche fermeront leurs portes à 18 heures pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Qui est en tête à Uzerche avant le 2e tour de ces élections ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Uzerche, le scrutin a vu 70,39 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Rosine Chauffour qui a dominé en récoltant 45,20 % des votes. Ensuite, Catherine Chambras a obtenu la seconde place avec 44,09 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Marie Treullé pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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