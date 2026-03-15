Résultat municipale 2026 à Uzès (30700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Uzès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Uzès, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Uzès [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc CHAPON (27 élus) UZES DE PUS BELLE
|2 758
|80,29%
|
|Jacques CAUNAN (2 élus) Choisir Ensemble Uzès
|677
|19,71%
|
|Participation au scrutin
|Uzès
|Taux de participation
|51,25%
|Taux d'abstention
|48,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|5,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,66%
|Nombre de votants
|3 725
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Uzès [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Uzès en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Uzès
19:17 - Comprendre l'électorat d'Uzès : un regard sur la démographie locale
A mi-chemin des élections municipales, Uzès regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 360 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 212 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 196 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (57,73%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 718 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 247 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,41%, annonçant une situation économique instable. Uzès manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.
17:57 - Municipales 2026 : vers une poussée du RN à Uzès ?
Le Rassemblement national restait loin du podium lors de l'élection municipale à Uzès en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 19,64% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,62% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 14,83% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Uzès comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,87% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 33,46% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 44,23% lors du vote définitif.
16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Uzès
Pour cette municipale, l'affluence aux urnes à Uzès sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait vu 40,18 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. 2 712 votants s'étaient alors manifestés alors qu'à cause du Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré rester chez eux. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 69,53 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 44,74 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation se réhausser très nettement à 64,58 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 50,32 % des électeurs locaux. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une zone moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France.
15:59 - L'année de la dissolution, comment Uzès a-t-elle voté ?
Le contexte politique d'Uzès a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Uzès avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (27,87%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 17,95% des suffrages. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Uzès portaient leur choix sur Sylvie Josserand (Rassemblement National) avec 33,46% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Nicolas Cadène (Union de la gauche), avec 55,77%.
14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants d'Uzès ?
La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Uzès plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 28,05% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 24,09%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,38% pour Emmanuel Macron, contre 38,62% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Uzès soutenaient en priorité Philippe Berta (Ensemble !) avec 29,98% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,86% des suffrages.
12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Uzès
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Uzès, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 13,13 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 577 900 euros, en net recul par rapport aux 1 979 490 € engrangés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Uzès atteint désormais près de 46,02 % en 2024 (contre 21,37 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Uzès a représenté environ 1 196 euros en 2024 (contre 820 € en 2020).
11:59 - La liste "Uzes De Plus Belle" grande gagnante de la dernière élection à Uzès
Étudier les scores du dernier scrutin municipal à Uzès peut être éclairant. Au terme du premier tour, Jean-Luc Chapon (Divers centre) a distancé ses adversaires en recueillant 1 519 bulletins (57,97%). Deuxième, Christophe Cavard (Ecologiste) a engrangé 24,00% des voix. Ce triomphe au premier tour de Jean-Luc Chapon a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Uzès, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Municipales à Uzès : les horaires des bureaux de vote
En 2026, les habitants d'Uzès sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Parcourez ci-dessous la liste des prétendants à Uzès. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote d'Uzès sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Retrouvez les résultats à Uzès ici même à partir de 20 heures.
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