Résultat municipale 2026 à Uzès (30700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Uzès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Uzès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Uzès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc CHAPON
Jean-Luc CHAPON (27 élus) UZES DE PUS BELLE 		2 758 80,29%
  • Jean-Luc CHAPON
  • Muriel BONNEAU
  • Fabrice VERDIER
  • Fanny CABOT
  • Frank SEROPIAN
  • Sophie MARINOPOULOS
  • Cyril BECHEAU LA FONTA
  • Marie-Françoise VALMALLE
  • Bernard POISSONNIER
  • Sylvie LOPEZ
  • Jérôme MAURIN
  • Sylvie COY
  • Guy ATTIGUI
  • Laetitia BRACKEN
  • Olivier CLEMENT
  • Sandra ROLLET
  • Thibaut SIMIAND
  • Hélène GILET
  • Julien HURARD
  • Isabelle VILLEFRANCHE
  • Jérôme AUJOULAT
  • Laurence JACQUEMART
  • Franck ARNAUD
  • Michèle DUBOIS
  • Christian GUIBERT
  • Mylène MORENO
  • Didier HAMON
Jacques CAUNAN
Jacques CAUNAN (2 élus) Choisir Ensemble Uzès 		677 19,71%
  • Jacques CAUNAN
  • Marie-Laure FONTUGNE
Participation au scrutin Uzès
Taux de participation 51,25%
Taux d'abstention 48,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 5,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,66%
Nombre de votants 3 725

Source : ministère de l’Intérieur

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