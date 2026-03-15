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19:17 - Comprendre l'électorat d'Uzès : un regard sur la démographie locale A mi-chemin des élections municipales, Uzès regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 360 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 212 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 196 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (57,73%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 718 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 247 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,41%, annonçant une situation économique instable. Uzès manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Municipales 2026 : vers une poussée du RN à Uzès ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors de l'élection municipale à Uzès en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 19,64% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,62% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 14,83% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Uzès comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,87% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 33,46% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 44,23% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Uzès Pour cette municipale, l'affluence aux urnes à Uzès sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait vu 40,18 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. 2 712 votants s'étaient alors manifestés alors qu'à cause du Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré rester chez eux. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 69,53 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 44,74 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation se réhausser très nettement à 64,58 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 50,32 % des électeurs locaux. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une zone moins participative que la moyenne par rapport au reste de la France.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Uzès a-t-elle voté ? Le contexte politique d'Uzès a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Uzès avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (27,87%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 17,95% des suffrages. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Uzès portaient leur choix sur Sylvie Josserand (Rassemblement National) avec 33,46% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Nicolas Cadène (Union de la gauche), avec 55,77%.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants d'Uzès ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Uzès plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 28,05% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 24,09%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,38% pour Emmanuel Macron, contre 38,62% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Uzès soutenaient en priorité Philippe Berta (Ensemble !) avec 29,98% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,86% des suffrages.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Uzès Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Uzès, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 13,13 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 577 900 euros, en net recul par rapport aux 1 979 490 € engrangés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Uzès atteint désormais près de 46,02 % en 2024 (contre 21,37 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Uzès a représenté environ 1 196 euros en 2024 (contre 820 € en 2020).

11:59 - La liste "Uzes De Plus Belle" grande gagnante de la dernière élection à Uzès Étudier les scores du dernier scrutin municipal à Uzès peut être éclairant. Au terme du premier tour, Jean-Luc Chapon (Divers centre) a distancé ses adversaires en recueillant 1 519 bulletins (57,97%). Deuxième, Christophe Cavard (Ecologiste) a engrangé 24,00% des voix. Ce triomphe au premier tour de Jean-Luc Chapon a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Uzès, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.