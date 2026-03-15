Résultat municipale 2026 à Vabres-l'Abbaye (12400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vabres-l'Abbaye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vabres-l'Abbaye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vabres-l'Abbaye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric ARTIS
Frédéric ARTIS (13 élus) UNIS POUR LA COMMUNE 		559 73,84%
  • Frédéric ARTIS
  • Isabelle NÈGRE
  • Gérard CAILHOL
  • Géraldine ARTIS
  • Sébastien ROUSTAN
  • Genevieve RUDELLE
  • Gaëtan PRIVAT
  • Lidwine DELMAS
  • Loïc MARAVAL
  • Magali METGE
  • Arnaud BERNARD
  • Nicole MENRAS
  • Damien DURAND
Henri-Jean ROZENZWEJG
Henri-Jean ROZENZWEJG (2 élus) Vabres demain avec vous 		198 26,16%
  • Henri-Jean ROZENZWEJG
  • Sophie DURAND
Participation au scrutin Vabres-l'Abbaye
Taux de participation 80,04%
Taux d'abstention 19,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 782

Source : ministère de l’Intérieur

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