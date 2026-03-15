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19:16 - Élections municipales à Vabres-l'Abbaye : un éclairage démographique La composition démographique et socio-économique de Vabres-l'Abbaye détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,09%. En outre, le taux de familles propriétaires (81,89%) met en exergue le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (78,93%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 742 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,41%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,73%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Vabres-l'Abbaye mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 22,43% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Élections de 2026 : vers une montée du RN à Vabres-l'Abbaye ? Le mouvement lepéniste n'était pas représenté pour la dernière élection municipale à Vabres-l'Abbaye en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 18,66% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,30% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 17,15% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Vabres-l'Abbaye comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 27,06% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 30,13% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 33,95% lors du vote définitif.

16:58 - Vabres-l'Abbaye : 39,67 % d'abstention à la dernière élection municipale Six ans avant l'élection de ce dimanche à Vabres-l'Abbaye, le tour de chauffe des municipales avait vu 60,33 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un chiffre exceptionnellement haut. C'étaient 587 votants qui s'étaient mobilisés, en pleine épidémie de Covid à l'époque. Les municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un moment où les Français votent le plus massivement pour désigner leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 822 habitants qui ont voté au premier tour, soit 86,89 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 65,86 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 78,19 %, contre seulement 61,71 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité soucieuse de voter. Pour cette municipale, cette donnée à Vabres-l'Abbaye sera en définitive primordiale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Comment a voté Vabres-l'Abbaye en 2024 ? Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Vabres-l'Abbaye portaient leur choix sur Jean-François Rousset (Majorité présidentielle) avec 36,68% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-François Rousset culminant à 66,05% des suffrages exprimés sur place. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,06%). Le panorama politique de Vabres-l'Abbaye a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Vabres-l'Abbaye : des verdicts éminemment tranchés lors des élections il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Vabres-l'Abbaye privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (26,61%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 19,04%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 62,70% pour Emmanuel Macron, contre 37,30% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Vabres-l'Abbaye portaient leur choix sur Jean-François Rousset (Ensemble !) avec 25,81% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-François Rousset virant de nouveau en tête avec 53,79% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Vabres-l'Abbaye un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté la fiscalité à Vabres-l'Abbaye ? Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Vabres-l'Abbaye, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 9,86 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de près de 18 100 euros environ. Un apport qui est loin des 122 400 euros enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Vabres-l'Abbaye s'est établi à 40,42 % en 2024 (contre 18,55 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Vabres-l'Abbaye a atteint 875 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 542 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Vabres-l'Abbaye À Vabres-l'Abbaye, les résultats du scrutin municipal précédent ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Sans aucune opposition, la liste menée par Frédéric Artis a naturellement obtenu 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Vabres-l'Abbaye, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Le défi lors des résultats de ces municipales sera de savoir si une vraie opposition parvient à se structurer face à cette hégémonie. La liste des candidatures (voir ci-dessous) donne sans aucun doute déjà un début de réponse.