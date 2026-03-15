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19:18 - Vaiges aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Vaiges, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 594 logements pour 1 164 habitants, la densité de la commune est de 32 habitants par km². Avec 96 entreprises, Vaiges se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (27,44%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,86% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 44,34% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1228,57 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Vaiges, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - La commune de Vaiges s'oriente vers le RN Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Vaiges en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 30,41% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,50% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 23,28% au parti lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à Vaiges comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 37,80% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 42,53% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 46,32% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 60,73 % d'abstention à Vaiges Pour ces municipales, l'envie d'aller voter à Vaiges sera capitale dans la conclusion du scrutin. En 2020, la participation était évaluée à 39,27 % au premier round, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. 300 votants s'étaient alors déplacés alors que le coronavirus pesait sur la compétition. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 76,91 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 48,72 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,40 % au premier tour, contre 44,90 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent in fine une localité où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales.

15:59 - Vaiges : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans La physionomie politique de Vaiges a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste. Les élections européennes de 2024 à Vaiges avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (37,80%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 25,20% des suffrages. Jean-Michel Cadenas (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Vaiges quelques semaines plus tard avec 42,53%. Géraldine Bannier (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 30,06%. C'est pourtant Géraldine Bannier (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 53,68% des suffrages exprimés.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Vaiges reste un territoire bien ancré à le centre La physionomie politique de Vaiges dessine un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Vaiges votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,95%), devançant ainsi Marine Le Pen avec 30,41%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,50% pour Emmanuel Macron, contre 44,50% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Vaiges soutenaient en priorité Géraldine Bannier (Ensemble !) avec 30,15% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,88% des suffrages.

12:58 - Zoom sur l'évolution de la fiscalité à Vaiges En matière d'impôts locaux à Vaiges, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 965 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 692 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 39,10 % en 2024 (contre 19,24 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 12 900 euros en 2024. Une somme loin des 158 370 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 18,75 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Vaiges Observer les résultats des dernières municipales à Vaiges peut s'avérer instructif. Seule en lice, la liste menée par Régis Lefeuvre a sans surprise rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vaiges, cet équilibre pose les bases. La naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux au lendemain de ce scrutin sans réelle concurrence. Un élément de réponse particulièrement clair a déjà été donné avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).