Résultat municipale 2026 à Vaiges (53480) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vaiges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vaiges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaiges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis LEFEUVRE
Régis LEFEUVRE VAIGES,UN AVENIR A PARTAGER 		332 57,94%
Julie DUCOIN
Julie DUCOIN VAIGEOIS TOUS ACTEURS 		241 42,06%
Participation au scrutin Vaiges
Taux de participation 71,00%
Taux d'abstention 29,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 585

Source : ministère de l’Intérieur

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