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19:20 - Démographie et politique à Vairé, un lien étroit La composition démographique et la situation socio-économique de Vairé façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,31% de plus de 60 ans. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (18,32%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1070 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,63%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,74%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Vairé mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 18,74% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Vairé aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale à Vairé il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 30,12% des voix lors du premier round, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la ville avec 49,90% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 28,30% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national validait 47,90% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 38,88% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 41,96% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 52,35% le dimanche suivant, actant la victoire pour Stéphane Buchou.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Vairé au crible En parallèle de cette municipale de 2026, le niveau de la participation agira lourdement sur les résultats de Vairé. Aux municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 62,46 % au premier tour, une affluence particulièrement forte. 792 votants s'étaient alors déplacés alors que progressait le coronavirus. Les municipales sont en effet, avec les présidentielles, un scrutin où les Français se mobilisent le plus souvent. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 82,43 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 54,24 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 72,59 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,30 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur apparaît à l'arrivée comme une zone civiquement engagée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Vairé Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Vairé avaient favorisé Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) avec 41,96% au premier tour, devant Stéphane Buchou (Majorité présidentielle) avec 27,84%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pascal Dubin culminant à 52,35% des voix dans la localité. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Vairé s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,88%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,73%) et François-Xavier Bellamy (9,75%). Une parfaite confirmation des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Vairé il y a 4 ans ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Vairé accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 30,12%, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 27,77%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,10% pour Emmanuel Macron, contre 49,90% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Vairé plébiscitaient Corinne Fillet (RN) avec 28,30% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Stéphane Buchou (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,10% des suffrages. Cette physionomie politique de Vairé laisse apparaître une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale stable à Vairé Avec la montée des prélèvements locaux à Vairé, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 13,95 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 32 860 € la même année. Une recette bien loin des 243 100 euros récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Vairé est passé à un peu moins de 30,16 % en 2024 (contre 13,64 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vairé a représenté 479 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 444 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Michel Chailloux à Vairé Dans la ville de Vairé, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui influencées par l'issue du dernier scrutin municipal. Dès le premier tour à l'époque, Michel Chailloux a décroché la pole position en obtenant 44,07% des voix. En deuxième position, Philippe Ruchaud a obtenu 217 suffrages en sa faveur (27,96%). David Bonzom était troisième, avec 217 voix (27,96%). Ce décalage particulier débouchait sur un rapport de force clair après le premier round. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Michel Chailloux l'a finalement emporté avec 54,92% des bulletins, face à Philippe Ruchaud s'adjugeant 45,07% des votants. En dépit du fait que Philippe Ruchaud a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 140 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.