Résultat municipale 2026 à Vairé (85150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vairé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vairé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vairé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine SIMONNEAU
Martine SIMONNEAU (16 élus) POUR VOUS : AGISSONS, CONSTRUISONS ENSEMBLE 		625 60,98%
  • Martine SIMONNEAU
  • Yvon PRAUD
  • Laurence CHOTARD
  • Thomas LE VAGUERESSE
  • Elodie VINCENT
  • Benoît MONTAGNE
  • Marion THOMAS
  • Philippe RENAUD
  • Estelle JEGO
  • Laurent GRELIER
  • Maria HEILIGENSTEIN
  • Alain TAUPIN
  • Myriam AMÉLINEAU
  • Alain DENOUAL
  • Charlotte LAFON-LELIÈVRE
  • Christophe APPERT-RAULIN
Michel CHAILLOUX
Michel CHAILLOUX (3 élus) Pour VAIRÉ, Ensemble poursuivons notre ÉLAN. 		400 39,02%
  • Michel CHAILLOUX
  • Nathalie LUCAS
  • Jean-Charles CHAILLOUX
Participation au scrutin Vairé
Taux de participation 72,50%
Taux d'abstention 27,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 1 065

Source : ministère de l’Intérieur

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