Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaires-sur-Marne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vaires-sur-Marne

Tête de listeListe
Yannick Marquis
Yannick Marquis Liste d'union à gauche
Vaires, la gauche
  • Yannick Marquis
  • Isabelle Hachaïchi
  • Naoufel Djilali
  • Mariama Diallo
  • Manolis Picault
  • Anne-Laure Rivallain
  • François Duprey
  • Marion Le Gonidec
  • Christof Sandlar
  • Mélanie Duclos
  • Grégory Gabriel
  • Carole Couderc
  • Grégory Cadilhac
  • Valérie Tribouillard
  • Simon Laignel
  • Marie Magnant
  • Doury-Clifton Yabala
  • Chloé Sandu-Tribouillard
  • Bakary Said
  • Nathalie Labrousse
  • Guillaume Barrat
  • Maris-Claude Zoughebi
  • Maxence Aïci
  • Louise Denis
  • David Paez
  • Kadidiatou Diallo
  • Yassine Hachaïchi
  • Leila Tabozzi
  • Paul Goutmann
  • Imen Ben Mohamed
  • Joël Rouviere
  • Marianne Marquis-Rivallain
  • Chamseddine Gdaiem
Daniel Wathlé
Daniel Wathlé Liste divers droite
VIVRE VAIRES
  • Daniel Wathlé
  • Céline Reculet
  • Erick Niles
  • Muriel Prouzet
  • Frédéric Vaubourg
  • Cindy Yung
  • Gilles Picart
  • Catherine Moreau
  • Philippe Refort
  • Laurence Maldonado
  • Denis Queuille
  • Laure Buisse
  • Ludovic Rouix
  • Marianne Olier
  • Christophe Gros
  • Céline Lains
  • Ludovic Boufflet
  • Samia Sefsaf
  • Carlos Cruz
  • Marie Miquel
  • Gaêl Verdier
  • Chantal Faye
  • Philippe Boucheron
  • Alexandra Bottiani
  • Claude Carret
  • Cécile Jeannin
  • Marc Aubert
  • Rosalie Coenon
  • Walid El Aroui
  • Caroline Rouvet
  • Brice de Souza
  • Ludivine Carrere
  • Guillaume Gardey
  • Sylvaine Simoncelli
  • Guy Dallier
Edmonde Jardin
Edmonde Jardin Liste divers centre
VAIRES RASSEMBLÉE
  • Edmonde Jardin
  • Benoit Domet
  • Joëlle Dolmayrac
  • Jean-Charles Carrière
  • Catherine Chiocarello
  • Aldo Tourret
  • Leïla Routier
  • Pierre-Jean Prillard
  • Marie-Paule Danis
  • José Dos Santos Coelho
  • Houria Aribi
  • Anthony Cartier
  • Marie-Josée Léveillé
  • Guillaume Derouault
  • Maryse Carré
  • Jean-Luc Cochez
  • Béatrice Boch
  • François Broché
  • Laure Arvaron
  • Farid Agouni
  • Isabelle Fayel
  • Roger Stadtfeld
  • Katia Betka
  • Vivien Girard
  • Émilie Ferreira
  • Jean-Claude Faure
  • Guylaine Perron
  • Manoel Barbosa
  • Mélanie Lefebvre
  • Jean-Claude Perraud
  • Michèlle Titeca
  • Yannick Liénard
  • Rose Stadtfeld
  • Ali Chamkhi
Olivier Girault
Olivier Girault Liste Divers
OSONS VAIRES UNI PREPARONS DEMAIN
  • Olivier Girault
  • Isabelle Sausset
  • José Toffolon
  • Prisca Clementia
  • Fabien Lilié
  • Justine Aroquianadin
  • Claude Valtat
  • Aurélie Lanez
  • Florent Mégélas
  • Sylvie Ratheau
  • Eric Bergagna
  • Nathalie Ducrot
  • Aurélien Denoyelle
  • Nathalie Cadet
  • Benoit Lilié
  • Tiffanie Pochat
  • Pascal Cembali
  • Karine Ratheau
  • Gauvain Durinck
  • Carla Thevenot
  • Guillaume Gervais
  • Muriel Thevenot
  • Simon Aroquianadin
  • Florence Toffolon
  • Jérôme Touati
  • Catherine Gervais
  • Frédéric Pellerano
  • Florencia Chicharo Gomes de Freitas
  • Christian Le Ster
  • Catherine Gilbert
  • Kevin Dauptain
  • Frédérique Lerdou
  • David Jacquens
  • M Christine Denoyelle
Yohann Desfoux
Yohann Desfoux Liste divers droite
Vaires, dynamique et préservée !
  • Yohann Desfoux
  • Scarlett Bergagna
  • Jean-Charles Ramirez
  • Nathalie Pereira Da Silva
  • Raphaël Caccia
  • Synthia Gatibelza
  • Rémy Vilcocq
  • Cécile Coulais
  • Christophe Bantz
  • Evelyne Merlet-Perceval
  • Bernard Leroux
  • Cora Tourneur
  • Pascal Reault
  • Virginie Dos Santos Alves
  • Erwan Dupas
  • Delphine Poulage
  • Alain Legrand
  • Aline Grizard
  • Didier Desfoux
  • Delphine Royer
  • Gilles Gatibelza
  • Leslie Buisson
  • Dorian Mbala Maluta
  • Inès El Meryny
  • Jean-Pierre Cadet-Petit
  • Véronique Corneloup
  • Alain Arnaud
  • Patricia Romualdo
  • Christopher Compain
  • Monique Bour
  • Franck Kam
  • Nicole Gautherin
  • Jean-Marie Genetey
  • Claire Schaegis
  • Jacques Schmitt
Marine Mogenni
Marine Mogenni Liste divers centre
Vaires c'est vous
  • Marine Mogenni
  • Vincent Bui-Huu-Tai
  • Dorothée Roncier
  • Jérémy Simon
  • Sophie Perez
  • Francis Boffy
  • Eva Ruc--Yon
  • Bruno Obry
  • Marie France Soulard
  • Karim Haris
  • Stéphanie Boffy
  • Jean-Claude Bosiakali
  • Christine Dayon
  • Yoan Lefevre
  • Aurore Langry
  • Christophe Oliver
  • Céline Teles
  • Christophe Polimuro
  • Sandrine Angèle
  • Gilles Tesson
  • Isabelle Buret
  • Laurent Dollé
  • Elise Mogenni
  • Thierry Mons
  • Laurence Giry
  • Denis Leblond
  • Françoise Obry-Lamoureux
  • Guillaume Roncier
  • Mariana Simon
  • Fabien Carette
  • Aurélie Teillagorry
  • Fréderic Monnier
  • Sophie Leybros

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Edmonde Jardin
Edmonde Jardin (23 élus) Agir ensemble pour vaires 		1 148 34,62%
  • Edmonde Jardin
  • Yohann Desfoux
  • Monique Coulais
  • Rémy Vilcocq
  • Catherine Chiocarello
  • Jean-Charles Ramirez
  • Nathalie Pereira Da Silva
  • Pierre-Jean Prillard
  • Marie-Josée Leveillé
  • Jean-Claude Faure
  • Synthia Gatibelza
  • Jérémy Munoz
  • Claire Schaegis
  • Didier Desfoux
  • Béatrice Boch
  • Alain Legrand
  • Joëlle Dolmayrac
  • Roger Stadtfeld
  • Pauline Prillard
  • Jean-Luc Cochez
  • Agnès Alenda
  • François Broché
  • Martine Audy-Schmitt
Isabelle Recio
Isabelle Recio (5 élus) Vivre vaires 		1 065 32,11%
  • Isabelle Recio
  • Daniel Wathle
  • Marianne Olier
  • Gilles Picart
  • Céline Reculet
Isabelle Sausset
Isabelle Sausset (3 élus) Vaires citoyenne - la liste de gauche, écologiste et solidaire 		644 19,42%
  • Isabelle Sausset
  • Paul Godiche
  • Nathalie Labrousse
Marine Mogenni
Marine Mogenni (2 élus) Vaires c'est vous 		459 13,84%
  • Marine Mogenni
  • Vincent Bui-Huu-Tai
Participation au scrutin Vaires-sur-Marne
Taux de participation 39,19%
Taux d'abstention 60,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 368

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle Recio
Isabelle Recio Vivre vaires 		989 29,16%
Edmonde Jardin
Edmonde Jardin Agir ensemble pour vaires 		967 28,51%
Isabelle Sausset
Isabelle Sausset Vaires citoyenne - la liste de gauche, écologiste et solidaire 		792 23,35%
Marine Mogenni
Marine Mogenni Vaires c'est vous 		643 18,96%
Participation au scrutin Vaires-sur-Marne
Taux de participation 40,62%
Taux d'abstention 59,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 486

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Noyelles
Jean-Pierre Noyelles (29 élus) Vaires authentique et preservee 		3 440 73,26%
  • Jean-Pierre Noyelles
  • Isabelle Recio
  • Philippe Vincent
  • Monique Coulais
  • Jean-Louis Guillaume
  • Edmonde Jardin
  • Pierre-Jean Prillard
  • Lydie Morin
  • Jean-Paul Bourre
  • Béatrice Boch
  • Jean-Claude Faure
  • Claudine Lefevre
  • Philippe Tabary
  • Evelyne Merlet-Perceval
  • Gilles Picart
  • Scarlett Bergagna
  • Pascal Reault
  • Muriel Prouzet
  • Daniel Wathle
  • Marianne Olier
  • Yohann Desfoux
  • Cindy Yung
  • Alain Legrand
  • Marjolaine Baromykine
  • Roger Stadtfeld
  • Chantal Delaplace
  • Luc Mazerand
  • Claudine Cham
  • Denis Queuille
Yannick Marquis
Yannick Marquis (4 élus) Vaires ensemble 		1 255 26,73%
  • Yannick Marquis
  • Elisabeth Fanjat
  • Guy Gagnepain
  • Anne-Laure Rivallain
Participation au scrutin Vaires-sur-Marne
Taux de participation 58,20%
Taux d'abstention 41,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,83%
Nombre de votants 4 882

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