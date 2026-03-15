Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaires-sur-Marne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaires-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Vaires-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vaires-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Vaires-sur-Marne
13:46 - Les impôts locaux, sujet électoral à Vaires-sur-Marne ?
Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Vaires-sur-Marne, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 23,84 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 194 280 € la même année, loin des 4,19759 millions d'euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Vaires-sur-Marne s'est établi à 46,01 % en 2024 (contre 22,95 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne s'établit à près de 40 % en France (en augmentation de 1,2 point). Une augmentation en trompe-l'œil car la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Vaires-sur-Marne s'est établi à 1 160 euros en 2024 (contre 1 108 € en 2020).
11:59 - Élections de 2020 : la liste "Agir Ensemble Pour Vaires" majoritaire à Vaires-sur-Marne
L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Vaires-sur-Marne est particulièrement éclairante. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Isabelle Recio (Divers droite) a pris les commandes en recueillant 989 voix (29,16%). Derrière, Edmonde Jardin (Divers centre) a obtenu 28,51% des suffrages. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Isabelle Sausset (Divers gauche), rassemblant 792 bulletins (23,35%). Ce premier verdict très serré débouchait sur de fortes questions pour le deuxième tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Edmonde Jardin l'a finalement emporté avec 34,62% des bulletins, face à Isabelle Recio avec 1 065 votants (32,11%) et Isabelle Sausset obtenant 19,42% des électeurs inscrits. Après un premier tour particulièrement serré, la dynamique s'est totalement inversée, validant le changement de cap envisagé. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., ajoutant 159 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Vaires-sur-Marne
Les municipales sont l'occasion pour les Français de donner leur opinion sur les défis qui affectent leur territoire. À Vaires-sur-Marne et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, c'est Edmonde Jardin (Divers centre) qui a remporté la mairie au second tour en 2020. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste des candidats en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. Sachez également que les 10 bureaux de vote de la ville de Vaires-sur-Marne fermeront leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement. La diffusion des résultats du premier tour à Vaires-sur-Marne débutera sur cette page à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Vaires-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Yannick Marquis
Liste d'union à gauche
Vaires, la gauche
|
|
Daniel Wathlé
Liste divers droite
VIVRE VAIRES
|
|
Edmonde Jardin
Liste divers centre
VAIRES RASSEMBLÉE
|
|
Olivier Girault
Liste Divers
OSONS VAIRES UNI PREPARONS DEMAIN
|
|
Yohann Desfoux
Liste divers droite
Vaires, dynamique et préservée !
|
|
Marine Mogenni
Liste divers centre
Vaires c'est vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Edmonde Jardin (23 élus) Agir ensemble pour vaires
|1 148
|34,62%
|
|Isabelle Recio (5 élus) Vivre vaires
|1 065
|32,11%
|
|Isabelle Sausset (3 élus) Vaires citoyenne - la liste de gauche, écologiste et solidaire
|644
|19,42%
|
|Marine Mogenni (2 élus) Vaires c'est vous
|459
|13,84%
|
|Participation au scrutin
|Vaires-sur-Marne
|Taux de participation
|39,19%
|Taux d'abstention
|60,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 368
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle Recio Vivre vaires
|989
|29,16%
|Edmonde Jardin Agir ensemble pour vaires
|967
|28,51%
|Isabelle Sausset Vaires citoyenne - la liste de gauche, écologiste et solidaire
|792
|23,35%
|Marine Mogenni Vaires c'est vous
|643
|18,96%
|Participation au scrutin
|Vaires-sur-Marne
|Taux de participation
|40,62%
|Taux d'abstention
|59,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 486
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Noyelles (29 élus) Vaires authentique et preservee
|3 440
|73,26%
|
|Yannick Marquis (4 élus) Vaires ensemble
|1 255
|26,73%
|
|Participation au scrutin
|Vaires-sur-Marne
|Taux de participation
|58,20%
|Taux d'abstention
|41,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,83%
|Nombre de votants
|4 882
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