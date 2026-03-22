Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaires-sur-Marne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vaires-sur-Marne

Le deuxième tour des élections municipales à Vaires-sur-Marne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yannick Marquis
Yannick Marquis Liste d'union à gauche
Vaires, la gauche
  • Yannick Marquis
  • Isabelle Hachaïchi
  • Naoufel Djilali
  • Mariama Diallo
  • Manolis Picault
  • Anne-Laure Rivallain
  • François Duprey
  • Marion Le Gonidec
  • Christof Sandlar
  • Mélanie Duclos
  • Grégory Gabriel
  • Carole Couderc
  • Grégory Cadilhac
  • Valérie Tribouillard
  • Simon Laignel
  • Marie Magnant
  • Doury-Clifton Yabala
  • Chloé Sandu-Tribouillard
  • Bakary Said
  • Nathalie Labrousse
  • Guillaume Barrat
  • Maris-Claude Zoughebi
  • Maxence Aïci
  • Louise Denis
  • David Paez
  • Kadidiatou Diallo
  • Yassine Hachaïchi
  • Leila Tabozzi
  • Paul Goutmann
  • Imen Ben Mohamed
  • Joël Rouviere
  • Marianne Marquis-Rivallain
  • Chamseddine Gdaiem
Daniel Wathlé
Daniel Wathlé Liste divers droite
VIVRE VAIRES
  • Daniel Wathlé
  • Céline Reculet
  • Erick Niles
  • Muriel Prouzet
  • Frédéric Vaubourg
  • Cindy Yung
  • Gilles Picart
  • Catherine Moreau
  • Philippe Refort
  • Laurence Maldonado
  • Denis Queuille
  • Laure Buisse
  • Ludovic Rouix
  • Marianne Olier
  • Christophe Gros
  • Céline Lains
  • Ludovic Boufflet
  • Samia Sefsaf
  • Carlos Cruz
  • Marie Miquel
  • Gaêl Verdier
  • Chantal Faye
  • Philippe Boucheron
  • Alexandra Bottiani
  • Claude Carret
  • Cécile Jeannin
  • Marc Aubert
  • Rosalie Coenon
  • Walid El Aroui
  • Caroline Rouvet
  • Brice de Souza
  • Ludivine Carrere
  • Guillaume Gardey
  • Sylvaine Simoncelli
  • Guy Dallier
Edmonde Jardin
Edmonde Jardin Liste divers centre
VAIRES RASSEMBLÉE
  • Edmonde Jardin
  • Benoit Domet
  • Joëlle Dolmayrac
  • Jean-Charles Carrière
  • Catherine Chiocarello
  • Aldo Tourret
  • Leïla Routier
  • Pierre-Jean Prillard
  • Marie-Paule Danis
  • José Dos Santos Coelho
  • Houria Aribi
  • Anthony Cartier
  • Marie-Josée Léveillé
  • Guillaume Derouault
  • Maryse Carré
  • Jean-Luc Cochez
  • Béatrice Boch
  • François Broché
  • Laure Arvaron
  • Farid Agouni
  • Isabelle Fayel
  • Roger Stadtfeld
  • Katia Betka
  • Vivien Girard
  • Émilie Ferreira
  • Jean-Claude Faure
  • Guylaine Perron
  • Manoel Barbosa
  • Mélanie Lefebvre
  • Jean-Claude Perraud
  • Michèle Titeca
  • Yannick Liénard
  • Rose Stadtfeld
  • Ali Chamkhi
Yohann Desfoux
Yohann Desfoux Liste divers droite
Vaires, dynamique et préservée !
  • Yohann Desfoux
  • Marine Mogenni
  • Jean-Charles Ramirez
  • Scarlett Bergagna
  • Vincent Bui-Huu-Tai
  • Synthia Gatibelza
  • Raphaël Caccia
  • Dorothée Roncier
  • Pascal Reault
  • Nathalie Pereira Da Silva
  • Jérémy Simon
  • Aline Grizard
  • Bernard Leroux
  • Sophie Perez
  • Erwan Dupas
  • Cora Tourneur
  • Jean-Claude Bosiakali
  • Delphine Poulage
  • Alain Legrand
  • Marie France Soulard
  • Gilles Gatibelza
  • Virginie Dos Santos Alves
  • Dorian Mbala Maluta
  • Cécile Coulais
  • Yoan Lefevre
  • Céline Teles
  • Didier Desfoux
  • Delphine Royer
  • Bruno Obry
  • Inès El Meryny
  • Jean-Pierre Cadet-Petit
  • Sandrine Angèle
  • Alain Arnaud
  • Eva Ruc--Yon
  • Jacques Schmitt

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vaires-sur-Marne

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel WATHLÉ
Daniel WATHLÉ (Ballotage) VIVRE VAIRES 		1 620 33,04%
Yannick MARQUIS
Yannick MARQUIS (Ballotage) Vaires, la gauche 		1 027 20,95%
Yohann DESFOUX
Yohann DESFOUX (Ballotage) Vaires, dynamique et préservée ! 		837 17,07%
Marine MOGENNI
Marine MOGENNI (Ballotage) Vaires c'est vous 		587 11,97%
Edmonde JARDIN
Edmonde JARDIN (Ballotage) VAIRES RASSEMBLÉE 		518 10,56%
Olivier GIRAULT
Olivier GIRAULT OSONS VAIRES UNI PREPARONS DEMAIN 		314 6,40%
Participation au scrutin Vaires-sur-Marne
Taux de participation 54,91%
Taux d'abstention 45,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 5 016

Source : ministère de l’Intérieur

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