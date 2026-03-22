Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaires-sur-Marne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vaires-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vaires-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vaires-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Vaires-sur-Marne
11:51 - Quels sont les rapports de force à Vaires-sur-Marne pour ce 2e tour de l'élection municipale ?
Les élections municipales 2026 à Vaires-sur-Marne ont vu Daniel Wathlé (Divers droite) terminer en tête il y a une semaine avec 33,04 % des voix. Yannick Marquis (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 20,95 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une nette domination. Du côté des autres candidats, avec 17,07 %, Yohann Desfoux (Divers droite) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Marine Mogenni, avec la nuance Divers centre, a terminé avec 11,97 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. À noter que pour ce premier tour à Vaires-sur-Marne, le vote a mobilisé 54,91 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vaires-sur-Marne
Le deuxième tour des élections municipales à Vaires-sur-Marne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yannick Marquis
Liste d'union à gauche
Vaires, la gauche
|
|
Daniel Wathlé
Liste divers droite
VIVRE VAIRES
|
|
Edmonde Jardin
Liste divers centre
VAIRES RASSEMBLÉE
|
|
Yohann Desfoux
Liste divers droite
Vaires, dynamique et préservée !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vaires-sur-Marne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel WATHLÉ (Ballotage) VIVRE VAIRES
|1 620
|33,04%
|Yannick MARQUIS (Ballotage) Vaires, la gauche
|1 027
|20,95%
|Yohann DESFOUX (Ballotage) Vaires, dynamique et préservée !
|837
|17,07%
|Marine MOGENNI (Ballotage) Vaires c'est vous
|587
|11,97%
|Edmonde JARDIN (Ballotage) VAIRES RASSEMBLÉE
|518
|10,56%
|Olivier GIRAULT OSONS VAIRES UNI PREPARONS DEMAIN
|314
|6,40%
|Participation au scrutin
|Vaires-sur-Marne
|Taux de participation
|54,91%
|Taux d'abstention
|45,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|5 016
Source : ministère de l’Intérieur
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