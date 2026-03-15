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19:21 - Démographie et politique à Vaires-sur-Marne, un lien étroit Dans la ville de Vaires-sur-Marne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 2291 hab par km² et un taux de chômage de 10,20%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 894 € par mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 5947 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,16% et d'une population étrangère de 10,22% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,05% à Vaires-sur-Marne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - La percée du Rassemblement national RN à Vaires-sur-Marne avant les municipales Le parti d'extrême droite récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Vaires-sur-Marne il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 16,27% des votes lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 33,56% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 14,52% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Vaires-sur-Marne comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 24,66% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 26,40% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 37,57% lors du vote définitif.

16:58 - À Vaires-sur-Marne, l'abstention s'annonce forte aux municipales Pour cette élection municipale, l'affluence aux urnes à Vaires-sur-Marne sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 3 486 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 40,62 %, une proportion assez classique alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison de l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi fortement mobilisé, avec 76,32 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 23,68 %). La mobilisation aux législatives, chiffrée de son côté à 48,11 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 66,60 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 51,65 %. Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent à l'arrivée une zone en retrait des urnes face aux moyennes nationales.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives en 2024 à Vaires-sur-Marne ? Maxime Laisney (Union de la gauche) avait gagné au premier tour des élections des députés à Vaires-sur-Marne suite à la dissolution en 2024 avec 36,30%. Pryscillia Brach (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 26,40%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Maxime Laisney culminant à 62,43% des voix localement. Les élections européennes avant la dissolution à Vaires-sur-Marne avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,66%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 15,54% des suffrages. La situation politique de Vaires-sur-Marne a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre résolument de gauche, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Dernière présidentielle à Vaires-sur-Marne : les points à analyser Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Vaires-sur-Marne accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 28,42%, devant Emmanuel Macron crédité de 27,13%. Lors de la finale de l'élection à Vaires-sur-Marne, les électeurs accordaient 66,44% pour Emmanuel Macron, contre 33,56% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Vaires-sur-Marne soutenaient en priorité Maxime Laisney (Nupes) avec 33,78% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Stéphanie Do (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,21% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Vaires-sur-Marne un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Les impôts locaux, sujet électoral à Vaires-sur-Marne ? Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Vaires-sur-Marne, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 23,84 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 194 280 € la même année, loin des 4,19759 millions d'euros engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Vaires-sur-Marne s'est établi à 46,01 % en 2024 (contre 22,95 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne s'établit à près de 40 % en France (en augmentation de 1,2 point). Une augmentation en trompe-l'œil car la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Vaires-sur-Marne s'est établi à 1 160 euros en 2024 (contre 1 108 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : la liste "Agir Ensemble Pour Vaires" majoritaire à Vaires-sur-Marne L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Vaires-sur-Marne est particulièrement éclairante. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Isabelle Recio (Divers droite) a pris les commandes en recueillant 989 voix (29,16%). Derrière, Edmonde Jardin (Divers centre) a obtenu 28,51% des suffrages. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Isabelle Sausset (Divers gauche), rassemblant 792 bulletins (23,35%). Ce premier verdict très serré débouchait sur de fortes questions pour le deuxième tour. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Edmonde Jardin l'a finalement emporté avec 34,62% des bulletins, face à Isabelle Recio avec 1 065 votants (32,11%) et Isabelle Sausset obtenant 19,42% des électeurs inscrits. Après un premier tour particulièrement serré, la dynamique s'est totalement inversée, validant le changement de cap envisagé. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., ajoutant 159 voix supplémentaires entre les deux tours.