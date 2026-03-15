Résultat municipale 2026 à Vaires-sur-Marne (77360) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Vaires-sur-Marne. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Vaires-sur-Marne, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaires-sur-Marne [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Daniel WATHLÉ
Daniel WATHLÉ VIVRE VAIRES 		1 457 32,87%
Yannick MARQUIS
Yannick MARQUIS Vaires, la gauche 		911 20,55%
Yohann DESFOUX
Yohann DESFOUX Vaires, dynamique et préservée ! 		765 17,26%
Marine MOGENNI
Marine MOGENNI Vaires c'est vous 		543 12,25%
Edmonde JARDIN
Edmonde JARDIN VAIRES RASSEMBLÉE 		475 10,72%
Olivier GIRAULT
Olivier GIRAULT OSONS VAIRES UNI PREPARONS DEMAIN 		282 6,36%
Participation au scrutin Vaires-sur-Marne Partiels *
Taux de participation 55,18%
Taux d'abstention 44,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 4 535

* Résultats partiels sur 90% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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