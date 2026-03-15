Résultat municipale 2026 à Vaison-la-Romaine (84110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vaison-la-Romaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vaison-la-Romaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vaison-la-Romaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François PERILHOU
Jean-François PERILHOU (26 élus) Toujours à vos côtés 		2 974 79,56%
  • Jean-François PERILHOU
  • Chantal MURE
  • Eric LETURGIE
  • Marie-Elisabeth MICHEL
  • Hervé ARMAND
  • Jessie NABONNE
  • Julien BLIARD
  • Danielle MLYNARCZYK
  • Georges DORGAL
  • Carla BARRE
  • Serge CHEVALIER
  • Dany MANIN
  • Xavier MARIN
  • Margot PARIS
  • Thierry DETRAIN
  • Danièle MARTIN
  • Lucas BOUCHET-GARAGNON
  • Chantal MONIN
  • Emile-Henri BISCARRAT
  • Coralie GRIFFARD
  • Sébastien SURDEL
  • Thérèse GIL
  • Patrick DEMANCHE
  • Chantal PINEAU
  • Eric HOMBOURGER
  • Marie BARBIERI
Sophie RIGAUT
Sophie RIGAUT (3 élus) Vivre Vaison ensemble 		764 20,44%
  • Sophie RIGAUT
  • Hervé GUILLON
  • Corinne BATAILLE
Participation au scrutin Vaison-la-Romaine
Taux de participation 70,25%
Taux d'abstention 29,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 3 827

Source : ministère de l’Intérieur

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