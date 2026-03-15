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19:20 - Vaison-la-Romaine : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Vaison-la-Romaine, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 219 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,05%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (60,94%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3612 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,08% et d'une population étrangère de 8,13% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Vaison-la-Romaine mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,83% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Vaison-la-Romaine Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors des municipales à Vaison-la-Romaine il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 23,62% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 43,10% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 25,73% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 43,47% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 30,48% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 36,20% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 50,68% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Marie-France Lorho.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Vaison-la-Romaine Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 64,15 % à Vaison-la-Romaine lors des municipales de 2020, largement au-dessus des 44,7 % nationaux alors que l'événement était incertain, dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois fédéré 75,71 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 54,55 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 69,35 % au premier tour, contre 49,23 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement attachée au vote. En marge de la municipale de 2026, le niveau de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Vaison-la-Romaine.

15:59 - Comment a voté Vaison-la-Romaine l'année de la dissolution ? La physionomie politique de Vaison-la-Romaine a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre de droite radicale. Les Européennes du printemps 2024 à Vaison-la-Romaine avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (30,48%), devant Valérie Hayer qui avait recueilli 16,67% des suffrages. Les élections législatives à Vaison-la-Romaine une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Marie-France Lorho (Rassemblement National) en tête du peloton avec 36,20% au premier tour, devant Monia Galvez (Union de la gauche) avec 26,80%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marie-France Lorho culminant à 50,68% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Vaison-la-Romaine : rappel des résultats de la dernière présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Vaison-la-Romaine comme une place forte du courant central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Vaison-la-Romaine était en effet marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 26,95% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,62%. Lors de la finale de l'élection à Vaison-la-Romaine, les électeurs accordaient 56,90% pour Emmanuel Macron, contre 43,10% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Vaison-la-Romaine plébiscitaient Violaine Richard (Ensemble !) avec 31,65% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Violaine Richard virant de nouveau en tête avec 56,53% des voix.

12:58 - Les impôts sont stables à Vaison-la-Romaine avant le scrutin Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Vaison-la-Romaine, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,76 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 639 310 € la même année. Une somme loin des 2 240 120 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Vaison-la-Romaine est passé à 40,54 % en 2024 (contre 25,83 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Vaison-la-Romaine a représenté 1 391 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 277 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Vaison-la-Romaine Les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui marquées par le verdict du dernier scrutin municipal à Vaison-la-Romaine. Dès le premier tour à l'époque, Jean-François Perilhou (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 61,84% des bulletins. À sa poursuite, Sophie Rigaut (Divers gauche) a obtenu 1 224 bulletins valides (38,15%). Ce triomphe au premier tour de Jean-François Perilhou a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vaison-la-Romaine, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.