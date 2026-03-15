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19:17 - Comprendre l'électorat de Val-Couesnon : un regard sur la démographie locale Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Val-Couesnon, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 4 084 habitants répartis dans 2 293 logements, cette commune présente une densité de 52 habitants par km². Ses 208 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 113 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (30,96%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 33,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,69% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 721,60 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, à Val-Couesnon, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Val-Couesnon ? Le RN restait loin du match lors du scrutin municipal à Val-Couesnon il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 29,36% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 48,51% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 24,95% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Val-Couesnon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,51% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,07% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 47,45% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Val-Couesnon En ce jour de municipales 2026 à Val-Couesnon, la mobilisation sera très observée. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 53,22 % lors des municipales de 2020, une mobilisation plutôt forte, la pandémie du coronavirus ayant lourdement pesé sur l'événement. Les municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un moment où les Français se mobilisent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 74,86 %. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 47,75 % (47,51 % au national), avant de bondir à 68,79 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient fait venir 52,75 % des électeurs (soit environ 1 568 votants). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une ville fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Qui a remporté les votes il y a deux ans à Val-Couesnon ? Lors des législatives de juin 2024, les votants de Val-Couesnon soutenaient en priorité Tangi Marion (Rassemblement National) avec 44,07% au premier tour. Mais c'est néanmoins Thierry Benoit (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 52,55% des suffrages exprimés. À l'occasion du scrutin européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les citoyens de Val-Couesnon avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,51% des bulletins. Le paysage politique de Val-Couesnon a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - À Val-Couesnon, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour le centre-droit Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Val-Couesnon accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 31,03%, devant Marine Le Pen qui obtenait 29,36%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,49% pour Emmanuel Macron, contre 48,51% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Val-Couesnon accordaient leurs suffrages à Thierry Benoit (Ensemble !) avec 43,09% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thierry Benoit virant de nouveau en tête avec 62,81% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Val-Couesnon comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Fiscalité en hausse à Val-Couesnon : une incidence sur les élections municipales Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Val-Couesnon entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 11,49 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville près de 78 600 euros environ la même année. Une recette bien loin des 386 200 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Val-Couesnon s'est établi à près de 32,91 % en 2024 (contre 13,03 % en 2020). Une donnée à comparer avec la moyenne à l'échelle nationale, qui se situe à près de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Val-Couesnon s'est établi à environ 616 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 435 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Val-Couesnon Quels enseignements retenir des résultats des élections municipales précédentes à Val-Couesnon ? Dès le dimanche du premier tour, Emmanuel Houdus (Divers centre) a raflé la première place en obtenant 59,45% des voix. Juste derrière, Philippe Germain (Divers droite) a rassemblé 40,54% des suffrages. Cette victoire écrasante a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Val-Couesnon, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront décupler le nombre de voix obtenues, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.