Résultat municipale 2026 à Val-Couesnon (35460) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Val-Couesnon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val-Couesnon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-Couesnon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel HOUDUS
Emmanuel HOUDUS Bien vivre ensemble à Val-couesnon 		978 54,45%
Delphine LEMOINE
Delphine LEMOINE VAL-COUESNON DE L'UNION A L'ACTION 		818 45,55%
Participation au scrutin Val-Couesnon
Taux de participation 60,91%
Taux d'abstention 39,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 1 843

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ille-et-Vilaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Val-Couesnon

En savoir plus sur Val-Couesnon