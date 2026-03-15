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19:17 - Élections municipales à Val-d'Aigoual : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Val-d'Aigoual comme partout ailleurs. Avec ses 14,39% d'agriculteurs pour 1 418 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique s'observe dans ses 164 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 915 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (66,27%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 40,11% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 29,59% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1258,74 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. En résumé, à Val-d'Aigoual, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Val-d'Aigoual Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Val-d'Aigoual en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 19,82% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,34% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 14,96% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN arrachait 36,09% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 27,56% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 33,55% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il clôturera le scrutin avec 45,15% lors du vote final.

16:58 - La commune de Val-d'Aigoual plutôt mobilisée lors des élections Il y a six ans à Val-d'Aigoual, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 73,57 % des inscrits se rendre aux bureaux de votes dans la commune, une mobilisation très élevée (l'abstention avait donc culminé à 26,43 %), en pleine crise sanitaire liée au Covid-19 à l'époque. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une participation de 78,48 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 57,98 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 74,32 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 61,89 % des électeurs. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine d'identifier Val-d'Aigoual comme une commune soucieuse de voter. Pour cette municipale 2026, cette donnée à Val-d'Aigoual sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Val-d'Aigoual a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Val-d'Aigoual, les votes s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,56%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Val-d'Aigoual accordaient leurs suffrages à Michel Sala (Union de la gauche) avec 37,83% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Michel Sala culminant à 54,85% des votes dans la localité. Le contexte politique de Val-d'Aigoual a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un bastion de la gauche radicale, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Val-d'Aigoual : rappel des résultats majeurs de la dernière présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Val-d'Aigoual s'affirme comme un territoire fortement orienté à gauche. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Val-d'Aigoual tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 26,93% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 23,68%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,66% pour Emmanuel Macron, contre 38,34% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Val-d'Aigoual portaient leur choix sur Michel Sala (Nupes) avec 41,83% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,91%.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Val-d'Aigoual À Val-d'Aigoual, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 17,96 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 311 000 euros. Une recette bien loin des 433 600 euros perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Val-d'Aigoual a évolué pour se fixer à 54,21 % en 2024 (contre 29,59 % en 2020). Par comparaison, la moyenne se situe à près de 40 % au niveau national (en augmentation de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Val-d'Aigoual a représenté environ 1 535 euros en 2024 contre 1 106 euros en début de mandat.

11:59 - Un résultat serré pour l'élection municipale de 2020 à Val-d'Aigoual Les résultats des élections municipales de 2020 à Val-d'Aigoual ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Joël Gauthier a distancé ses adversaires en totalisant 456 suffrages (50,44%). À sa poursuite, Thomas Vidal a capté 448 suffrages en sa faveur (49,55%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Val-d'Aigoual, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Pour ébranler cette mainmise ce dimanche, le camp minoritaire devra fournir un effort titanesque, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.