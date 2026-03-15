Résultat municipale 2026 à Val-d'Aigoual (30570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Val-d'Aigoual a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val-d'Aigoual, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-d'Aigoual [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël GAUTHIER
Joël GAUTHIER (16 élus) VAL D'AIGOUAL RESPONSABLES ET SOLIDAIRES 		658 69,48%
  • Joël GAUTHIER
  • Rolande RIBEAUCOURT
  • Michel MONNOT
  • Martine PIALOT
  • Bernard GRELLIER
  • Sara EL RHAZOUI
  • Serge VLIEGHE
  • Michaela FERNANDEZ
  • Gilles BERTHEZENE
  • Chantal ABRIC
  • Sébastien CHAILLEUX
  • Cecile MARIE-CASTANET
  • Yahya EL BAROUDI
  • Ghislaine LAURENT-TEULON
  • Simon SOUBEYRAND
  • Helene JEAN-PIERRE
Philippe FOUGERAY
Philippe FOUGERAY (3 élus) UN AVENIR POUR VAL D'AIGOUAL 		289 30,52%
  • Philippe FOUGERAY
  • Marianne VERTOMMEN
  • Raymond THION
Participation au scrutin Val-d'Aigoual
Taux de participation 75,39%
Taux d'abstention 24,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 974

Source : ministère de l’Intérieur

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