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19:20 - Val-d'Isère : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Val-d'Isère, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les municipales. Avec une densité de population de 17 habitants/km² et 60,41% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 1,43% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de directives sur le travail. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (89,55%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 763 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,64%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (44,11%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 88,11%, comme à Val-d'Isère, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à Val-d'Isère ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Val-d'Isère en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 14,05% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 32,87% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 10,60% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Val-d'Isère comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 25,55% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 26,85% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 30,10% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 76,02 % de participation L'abstention se montait à 23,98 % à Val-d'Isère pour le premier tour des municipales de 2020, une participation locale remarquable alors que le pays était troublé par le Covid-19. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale reste, avec l'élection présidentielle, le moment où les citoyens se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 23,73 % dans la ville (la participation grimpant à 76,27 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 67,48 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 42,15 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 60,83 %. En regardant l'ensemble, les données esquissent à l'arrivée une contrée marquée par l'abstention par rapport au reste de la France. En parallèle des municipales, ce facteur pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Val-d'Isère.

15:59 - Comment a voté Val-d'Isère lors des dernières élections ? Le choc des Européennes de 2024 à Val-d'Isère avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,55%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 19,56% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Val-d'Isère avaient ensuite favorisé Vincent Rolland (Les Républicains) avec 51,46% au premier tour, devant Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) avec 26,85%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Vincent Rolland culminant à 69,90% des suffrages exprimés localement. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à Val-d'Isère ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Val-d'Isère tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 35,46% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 14,05%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,13% pour Emmanuel Macron, contre 32,87% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Val-d'Isère accordaient leurs suffrages à Vincent Rolland (LR) avec 37,56% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 78,95%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - De quelle façon a évolué la fiscalité locale à Val-d'Isère en vue des municipales ? Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Val-d'Isère entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 17,41 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 4 574 100 €. Un produit qui est loin des 3 739 180 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Val-d'Isère a évolué pour se fixer à un peu moins de 38,96 % en 2024 (contre 27,93 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Val-d'Isère a représenté 12 310 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 8 576 € quatre ans auparavant.

11:59 - Patrick Martin vainqueur de la dernière élection municipale à Val-d'Isère La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Val-d'Isère s'avère particulièrement éclairante. Lors de la première manche de ce scrutin, Patrick Martin a pris la première place en totalisant 572 soutiens (54,84%). À sa poursuite, Marc Bauer a obtenu 471 suffrages en sa faveur (45,15%). Cette victoire sans appel de Patrick Martin a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Val-d'Isère, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera une épreuve titanesque pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.