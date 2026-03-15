Résultat municipale 2026 à Val-d'Isère (73150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Val-d'Isère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val-d'Isère, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-d'Isère [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier MATTIS (15 élus) Le réveil Avalin
|685
|59,41%
|
|Patrick MARTIN (4 élus) IMPULSION AVALINE
|468
|40,59%
|
|Participation au scrutin
|Val-d'Isère
|Taux de participation
|79,52%
|Taux d'abstention
|20,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,26%
|Nombre de votants
|1 169
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Val-d'Isère [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Val-d'Isère en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Val-d'Isère
19:20 - Val-d'Isère : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux
À Val-d'Isère, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les municipales. Avec une densité de population de 17 habitants/km² et 60,41% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 1,43% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de directives sur le travail. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (89,55%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 763 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,64%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (44,11%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 88,11%, comme à Val-d'Isère, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.
17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à Val-d'Isère ?
Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Val-d'Isère en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 14,05% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 32,87% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 10,60% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Val-d'Isère comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 25,55% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 26,85% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 30,10% le dimanche suivant.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 76,02 % de participation
L'abstention se montait à 23,98 % à Val-d'Isère pour le premier tour des municipales de 2020, une participation locale remarquable alors que le pays était troublé par le Covid-19. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale reste, avec l'élection présidentielle, le moment où les citoyens se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 23,73 % dans la ville (la participation grimpant à 76,27 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 67,48 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 42,15 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 60,83 %. En regardant l'ensemble, les données esquissent à l'arrivée une contrée marquée par l'abstention par rapport au reste de la France. En parallèle des municipales, ce facteur pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Val-d'Isère.
15:59 - Comment a voté Val-d'Isère lors des dernières élections ?
Le choc des Européennes de 2024 à Val-d'Isère avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,55%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 19,56% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Val-d'Isère avaient ensuite favorisé Vincent Rolland (Les Républicains) avec 51,46% au premier tour, devant Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) avec 26,85%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Vincent Rolland culminant à 69,90% des suffrages exprimés localement. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.
14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à Val-d'Isère ?
Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Val-d'Isère tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 35,46% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 14,05%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,13% pour Emmanuel Macron, contre 32,87% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Val-d'Isère accordaient leurs suffrages à Vincent Rolland (LR) avec 37,56% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 78,95%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.
12:58 - De quelle façon a évolué la fiscalité locale à Val-d'Isère en vue des municipales ?
Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Val-d'Isère entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 17,41 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 4 574 100 €. Un produit qui est loin des 3 739 180 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Val-d'Isère a évolué pour se fixer à un peu moins de 38,96 % en 2024 (contre 27,93 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Val-d'Isère a représenté 12 310 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 8 576 € quatre ans auparavant.
11:59 - Patrick Martin vainqueur de la dernière élection municipale à Val-d'Isère
La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Val-d'Isère s'avère particulièrement éclairante. Lors de la première manche de ce scrutin, Patrick Martin a pris la première place en totalisant 572 soutiens (54,84%). À sa poursuite, Marc Bauer a obtenu 471 suffrages en sa faveur (45,15%). Cette victoire sans appel de Patrick Martin a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Val-d'Isère, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera une épreuve titanesque pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Val-d'Isère
A l'occasion des municipales, les nouveaux représentants locaux vont être élus lors d'un scrutin de liste à deux tours. Plus précisément, ce dimanche, les Français vont devoir se prononcer sur les différents candidats qui se présentent dans leur ville et cette fois, les électeurs des communes de moins de mille habitants ne peuvent plus pratiquer le panachage. La liste de ceux qui souhaiteraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Val-d'Isère est disponible ci-dessous. L'unique bureau de vote de la commune de Val-d'Isère sera ouvert jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. La diffusion des résultats à Val-d'Isère commencera sur cette page dès 20 heures.
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