Résultat municipale 2026 à Val-d'Isère (73150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Val-d'Isère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val-d'Isère, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-d'Isère [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier MATTIS
Xavier MATTIS (15 élus) Le réveil Avalin 		685 59,41%
  • Xavier MATTIS
  • Corinne REVERSADE
  • Jean-Christophe MORIS
  • Laura BELLAGAMBA
  • Damien RIVOLLIER
  • Céline MORIS
  • Patrick CHEVALLOT
  • Manon BONNEVIE
  • Julien TERRINI
  • Gladys GOULLEY
  • Léo TAILLEFER
  • Léa SAUREL
  • Christophe VAQUIER
  • Audrey MATTIS
  • Christophe VIAL-PAILLER
Patrick MARTIN
Patrick MARTIN (4 élus) IMPULSION AVALINE 		468 40,59%
  • Patrick MARTIN
  • Véronique PESENTI-GROS
  • Fabien HACQUARD
  • Ingrid THOLMER
Participation au scrutin Val-d'Isère
Taux de participation 79,52%
Taux d'abstention 20,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Nombre de votants 1 169

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Savoie ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Savoie. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Val-d'Isère