Résultat municipale 2026 à Val d'Oingt (69620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Val d'Oingt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val d'Oingt, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Val d'Oingt [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie WEIL (24 élus) Trois villages , une commune , un avenir partagé
|1 327
|60,68%
|
|Pascal TERRIER (5 élus) Val d'Oingt - Nos Villages, notre avenir ensemble !
|860
|39,32%
|
|Participation au scrutin
|Val d'Oingt
|Taux de participation
|66,08%
|Taux d'abstention
|33,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|2 244
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Val d'Oingt [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Val d'Oingt en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Val d'Oingt
19:19 - L'avenir de la France se décide aussi à Val d'Oingt
A mi-chemin des élections municipales, Val d'Oingt apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec une population de 4 143 habitants répartis dans 2 019 logements, cette ville présente une densité de 229 habitants par km². Avec 387 entreprises, Val d'Oingt se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,26%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 33,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 048 euros/an, la ville ambitionne un avenir prospère. En résumé, à Val d'Oingt, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.
17:57 - À quel niveau se situe le RN à Val d'Oingt ?
Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Val d'Oingt il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 21,22% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 37,13% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 14,58% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Val d'Oingt comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 27,96% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,04% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 35,09% lors du vote final.
16:58 - La commune de Val d'Oingt plutôt mobilisée lors des élections
En 2020 à Val d'Oingt, l'abstention avait culminé à 48,94 % lors du premier round, une abstention modeste. 1 619 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le Covid perturbait l'événement. On observe en effet traditionnellement que le scrutin municipal demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les Français se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 18,77 % des habitants inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 39,05 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 24,17 %, loin des 45,09 % affichés aux législatives de 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la municipalité se révèle à l'arrivée comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Val d'Oingt, ce paramètre jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.
15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Val d'Oingt en 2024
Le paysage politique de Val d'Oingt a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Val d'Oingt avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,96%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 16,76% des voix. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Val d'Oingt portaient leur choix sur Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 32,04% au premier tour. C'est finalement Anne Reymbaut (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 35,87% des suffrages exprimés.
14:57 - Quels furent les résultats locaux de Val d'Oingt lors de la dernière présidentielle ?
Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Val d'Oingt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,24% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 21,22%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,87% pour Emmanuel Macron, contre 37,13% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Val d'Oingt soutenaient en priorité Dominique Despras (Ensemble !) avec 28,70% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,14% des suffrages. Cette physionomie politique de Val d'Oingt dessine ainsi une place forte du courant central.
12:58 - Val d'Oingt frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections
Si on analyse la fiscalité de Val d'Oingt, la taxe d'habitation a affiché un taux à 15,64 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 72 400 euros, loin des 702 300 € récoltés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Val d'Oingt a évolué pour se fixer à près de 29,25 % en 2024 (contre 18,22 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Val d'Oingt s'est chiffrée à 521 euros en 2024 contre 577 euros en début de mandat.
11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Val D'oingt, Nouvelle Commune, Nouvelle Equipe !" majoritaire à Val d'Oingt
Il peut se révéler édifiant d'étudier les scores de la dernière élection municipale à Val d'Oingt. Au terme du premier tour à l'époque, Pascal Terrier (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 39,49% des soutiens. Derrière, Alain Van Der Ham (Divers centre) a recueilli 592 voix (37,35%). Le léger gap à l'avant du peloton promettait un 2e tour nébuleux. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Pascal Terrier l'a finalement emporté avec 674 bulletins (44,84%), face à Alain Van Der Ham rassemblant 44,84% des électeurs inscrits et Philippe Proietti obtenant 155 électeurs (10,31%). Le duel a répondu à toutes les attentes avec une élection restée fortement disputée dans la durée. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Alain Van Der Ham ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 82 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
09:57 - Journée électorale à Val d'Oingt : les horaires des bureaux de vote
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Val d'Oingt de se prononcer sur la façon dont est organisée leur commune. Quel candidat ou candidate succédera à Pascal Terrier (Divers gauche), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste des prétendants en 2026 est disponible ci-dessous. Les 4 bureaux de vote de la ville de Val d'Oingt sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de prendre une décision. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Val d'Oingt dès leur publication.
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