Résultat municipale 2026 à Val d'Oingt (69620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Val d'Oingt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val d'Oingt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Val d'Oingt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie WEIL
Nathalie WEIL (24 élus) Trois villages , une commune , un avenir partagé 		1 327 60,68%
  • Nathalie WEIL
  • Christian GALMARD
  • Dominique MÉCHIN
  • Emmanuel MONTABONE
  • Catherine THILLET-FOUR
  • Christophe GUILLOT
  • Véronique MONTET
  • Jean-Michel DUMONT
  • Soizic DUTOIT
  • Louis SOUCHIER
  • Annie MAZARD
  • Dominique GUILLARD
  • Céline MARDUEL
  • Alexis LAVIEILLE
  • Hélène ARTAUD
  • Laurent ROCHE
  • Nadyege ROGNON
  • Gabin FOULARD
  • Camille GUILLARD
  • Marcel LAGERSIE
  • Marlène JUSSELME
  • Xavier MANCIAUX
  • Lysiane GARIN
  • Sébastien FOUGERAS
Pascal TERRIER
Pascal TERRIER (5 élus) Val d'Oingt - Nos Villages, notre avenir ensemble ! 		860 39,32%
  • Pascal TERRIER
  • Anne-Virginie GIROD
  • Jean-Yves GRANDCLÉMENT
  • Katia NAGEL
  • Roland CHARDON
Participation au scrutin Val d'Oingt
Taux de participation 66,08%
Taux d'abstention 33,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 2 244

Source : ministère de l’Intérieur

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