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19:19 - L'avenir de la France se décide aussi à Val d'Oingt A mi-chemin des élections municipales, Val d'Oingt apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec une population de 4 143 habitants répartis dans 2 019 logements, cette ville présente une densité de 229 habitants par km². Avec 387 entreprises, Val d'Oingt se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,26%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 33,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 048 euros/an, la ville ambitionne un avenir prospère. En résumé, à Val d'Oingt, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Val d'Oingt ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Val d'Oingt il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 21,22% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 37,13% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 14,58% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Val d'Oingt comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 27,96% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 32,04% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 35,09% lors du vote final.

16:58 - La commune de Val d'Oingt plutôt mobilisée lors des élections En 2020 à Val d'Oingt, l'abstention avait culminé à 48,94 % lors du premier round, une abstention modeste. 1 619 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le Covid perturbait l'événement. On observe en effet traditionnellement que le scrutin municipal demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les Français se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 18,77 % des habitants inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 39,05 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 24,17 %, loin des 45,09 % affichés aux législatives de 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la municipalité se révèle à l'arrivée comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Val d'Oingt, ce paramètre jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Val d'Oingt en 2024 Le paysage politique de Val d'Oingt a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Val d'Oingt avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,96%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 16,76% des voix. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Val d'Oingt portaient leur choix sur Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 32,04% au premier tour. C'est finalement Anne Reymbaut (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 35,87% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Val d'Oingt lors de la dernière présidentielle ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Val d'Oingt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,24% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 21,22%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,87% pour Emmanuel Macron, contre 37,13% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Val d'Oingt soutenaient en priorité Dominique Despras (Ensemble !) avec 28,70% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,14% des suffrages. Cette physionomie politique de Val d'Oingt dessine ainsi une place forte du courant central.

12:58 - Val d'Oingt frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections Si on analyse la fiscalité de Val d'Oingt, la taxe d'habitation a affiché un taux à 15,64 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 72 400 euros, loin des 702 300 € récoltés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Val d'Oingt a évolué pour se fixer à près de 29,25 % en 2024 (contre 18,22 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Val d'Oingt s'est chiffrée à 521 euros en 2024 contre 577 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Val D'oingt, Nouvelle Commune, Nouvelle Equipe !" majoritaire à Val d'Oingt Il peut se révéler édifiant d'étudier les scores de la dernière élection municipale à Val d'Oingt. Au terme du premier tour à l'époque, Pascal Terrier (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 39,49% des soutiens. Derrière, Alain Van Der Ham (Divers centre) a recueilli 592 voix (37,35%). Le léger gap à l'avant du peloton promettait un 2e tour nébuleux. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Pascal Terrier l'a finalement emporté avec 674 bulletins (44,84%), face à Alain Van Der Ham rassemblant 44,84% des électeurs inscrits et Philippe Proietti obtenant 155 électeurs (10,31%). Le duel a répondu à toutes les attentes avec une élection restée fortement disputée dans la durée. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Bien que Alain Van Der Ham ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 82 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.