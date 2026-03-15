Résultat municipale 2026 à Val d'Orger (27380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Val d'Orger a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val d'Orger, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Val d'Orger [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine LOISON
Martine LOISON (16 élus) NOTRE COMMUNE NOTRE RESPONSABILITE 		276 67,81%
  • Martine LOISON
  • Daniel COSAQUE
  • Celia ANDRIEUX
  • Eric BONNEAU
  • Laetitia VAQUIN
  • Frederic MARTIN
  • Christine DELAPLACE
  • Mikaël LEMAITRE
  • Sylviane SOSTE
  • Bruno LANG
  • Marie-José LECOINTRE
  • Mathieu VINCENT
  • Carole FLINT
  • Jean Louis DECHERENCE
  • Benedicte COLLE
  • Luc POLVE
Mélaine ROUXEL
Mélaine ROUXEL (3 élus) VAL D'ORGER, REUNIR NOS VILLAGES 		131 32,19%
  • Mélaine ROUXEL
  • François-Xavier HESNAUX
  • Véronique Brigitte Danielle LEFEBVRE
Participation au scrutin Val d'Orger
Taux de participation 57,14%
Taux d'abstention 42,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 420

Source : ministère de l’Intérieur

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