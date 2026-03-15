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19:17 - Val d'Orger : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact aura la population de Val d'Orger sur le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,79%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (89,47%) met en relief le poids des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (14,76%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 492 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,14%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,50%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Val d'Orger mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,58% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Quel est le poids du RN à Val d'Orger ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Val d'Orger il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 43,94% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,93% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 43,51% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 62,06% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 57,64% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 59,25% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 67,23% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Timothée Houssin.

16:58 - À Val d'Orger, l'abstention s'annonce forte aux municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 34,35 % à Val d'Orger lors des municipales de 2020 (en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale) alors qu'à cause du Covid-19, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Notons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec la présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 76,04 %. La mobilisation aux législatives, chiffrée de son côté à 42,46 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 65,25 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 50,26 %. Si on prend un peu de recul, la ville se positionne donc sensiblement comme une contrée assez peu mobilisée. Le nombre de bulletins dans les urnes de Val d'Orger sera en tout cas une clé pour cette municipale.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à Val d'Orger ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Les Européennes 2024 à Val d'Orger avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (57,64%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 8,85% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Timothée Houssin (Rassemblement National) en tête du peloton avec 59,25% au premier tour, devant Frédéric Duché (Majorité présidentielle) avec 19,54%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Timothée Houssin culminant à 67,23% des voix localement.

14:57 - Val d'Orger : rappel des scores clés de la présidentielle et des législatives 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Val d'Orger comme une commune acquise au camp nationaliste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Val d'Orger tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 43,94% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,70%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,93% pour Marine Le Pen, contre 38,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Val d'Orger accordaient leurs suffrages à Timothée Houssin (RN) avec 43,51% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,06%.

12:58 - Fiscalité à Val d'Orger : un enjeu majeur à l'approche des municipales 2026 ? Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Val d'Orger, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,95 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 18 460 € la même année, marquant une forte baisse face aux 139 600 euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Val d'Orger s'est établi à 36,90 % en 2024 (contre 15,61 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Val d'Orger s'est établi à environ 523 euros en 2024 contre 478 euros en début de mandat.

11:59 - Un résultat serré pour l'élection de 2020 à Val d'Orger Les résultats des dernières élections municipales à Val d'Orger ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Rappelons que les électeurs avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, cette élection s'étant déroulée en l'absence de liste. 19 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de ce premier tour, Laëtitia Vaquin a recueilli le plus de suffrages avec 96,69% des bulletins, devançant Marie-José Lecointre qui a capté 233 votes (96,28%). Christine Delaplace complétait le trio de tête, réunissant 94,62% des bulletins. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Val d'Orger, ces équilibres très spécifiques aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Il est toutefois important de souligner que, depuis une réforme du mode de scrutin, le scrutin de liste s'est imposé dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant à présent les candidatures isolées.