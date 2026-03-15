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19:17 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Val-d'Usiers La structure démographique et socio-économique de Val-d'Usiers façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections municipales. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la localité, 39% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,57% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2 298 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1068 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,51%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,35%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Val-d'Usiers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,30% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Municipales : vers une poussée du RN à Val-d'Usiers ? Le mouvement nationaliste n'était pas représenté à la dernière municipale à Val-d'Usiers en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 27,67% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 47,73% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 12,71% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Val-d'Usiers comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 38,59% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 35,87% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 40,85% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Val-d'Usiers aux dernières élections ? En ce jour d'élection municipale à Val-d'Usiers, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 49,47 % lors des précédentes élections municipales (en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le rendez-vous se déroulait dans un contexte d'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 16,38 % des citoyens inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 54,30 % en 2022 à seulement 30,06 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 45,28 % (contre 48,51 % en France). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune apparaît comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Val-d'Usiers : retour sur les élections de 2024 Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Val-d'Usiers. Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Val-d'Usiers avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,59%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 16,50% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Val-d'Usiers avaient ensuite propulsé aux avants-postes Annie Genevard (Les Républicains) avec 38,65% au premier tour, devant Florianne Jeandenand (Rassemblement National) avec 35,87%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Annie Genevard culminant à 59,15% des voix localement.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Val-d'Usiers reste un territoire dont l'étiquette reste à définir Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Val-d'Usiers plaçait Emmanuel Macron devant avec 30,23% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 27,67%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,27% pour Emmanuel Macron, contre 47,73% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Val-d'Usiers soutenaient en priorité Annie Genevard (LR) avec 50,00% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 79,53% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Val-d'Usiers s'affirme comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité locale à Val-d'Usiers depuis 2020 ? Pour ce qui est des contributions locales à Val-d'Usiers, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté environ 459 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 395 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est resté figé à environ 28,19 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 12 640 € en 2024, bien en deçà des quelque 86 500 euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 12,41 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Val-d'Usiers Les résultats des dernières municipales à Val-d'Usiers ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu sur la base de candidatures individuelles et non de listes, permettant notamment de barrer ou ajouter des noms aux bulletins. 13 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. Thibaut Magnenet a réuni le plus de voix avec 217 suffrages (91,94%). Ensuite, Yves Chabod a recueilli 215 bulletins valides (91,10%). Vanessa Gendroz suivait, s'adjugeant 214 voix (90,67%). Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 3 participants. Pour ce scrutin décisif, Christiane Badoz a terminé en tête avec 126 voix (75,00%), devançant Bernard Gillet rassemblant 95 votants (56,54%) et Laurent Moyse obtenant 83 voix (49,40%). Les résultats ont acté une différence nette. Au moment des municipales 2026 à Val-d'Usiers, les citoyens sont à nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si particulière. Il faut cependant noter que le mode de vote individuel n'est plus applicable depuis une réforme du mode de scrutin.