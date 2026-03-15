Résultat municipale 2026 à Val-d'Usiers (25520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Val-d'Usiers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val-d'Usiers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-d'Usiers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien DORNIER
Aurélien DORNIER (20 élus) L'avenir en commun 		708 68,01%
  • Aurélien DORNIER
  • Sylvie GILLE
  • Vincent ROGNON
  • Charline BOURDIN
  • André BACH
  • Amanda BOUVET
  • Ahmed KALLAL
  • Danièle BASSIGNOT
  • Yves CHABOD
  • Adeline DORNIER
  • Julien DIRUY
  • Chloé VISENTINI
  • Yvan MARTINET
  • Solange BÔLE
  • Bruno JEANNIN
  • Amélie SUMKA
  • Arnaud COURVOISIER
  • Véronique VIENNET
  • Sébastien RAPHAT
  • Gwenaëlle GIRARD
Marion MYOTTE-DUQUET
Marion MYOTTE-DUQUET (3 élus) Unis pour Agir 		333 31,99%
  • Marion MYOTTE-DUQUET
  • Xavier MOYSE
  • Sandrine BORNE
Participation au scrutin Val-d'Usiers
Taux de participation 67,16%
Taux d'abstention 32,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Nombre de votants 1 090

Source : ministère de l’Intérieur

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