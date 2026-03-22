Résultat de l'élection municipale 2026 à Val de Briey : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Val de Briey

Le deuxième tour des élections municipales à Val de Briey a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christine Pierrat
Christine Pierrat Liste divers gauche
ECOUTER, AGIR, CHANGER VAL DE BRIEY
  • Christine Pierrat
  • Jean-Philippe Zschiesche
  • Lydia Musato
  • Joseph Morello Baganella
  • Céline Marquardt
  • Jean-Michel Lavanoux
  • Florence Kowalewski
  • Loïc Beauvois
  • Jacqueline Krajniewski
  • Jean-François Adam
  • Louanne Marie Christine Pierrat
  • Dino Barucci
  • Célène Vanessa Scheid
  • Meddy Lorenzini
  • Isabelle Baudouin
  • Adrien Georgel
  • Catherine Noll
  • Frédéric Grasse
  • Danielle Kowalewski
  • Guy Saprani
  • Kellisia Montella
  • Julien Mariani
  • Fabienne Lucot
  • Ziane Kechid
  • Jessica Arl
  • Jean-Claude Gabriel
  • Claudine Rigolet
  • Philippe Mimant
  • Pascale Righetti
  • Etienne Perrin
  • Romane Burda
  • Georges Blanc
  • Annaïck Mauchauffé
  • Christophe Schummer
  • Angèle Savard
Catherine Kreder Vales
Catherine Kreder Vales Liste divers droite
VAL DE BRIEY 2026 UNIS SOLIDAIRES ET DYNAMIQUES
  • Catherine Kreder Vales
  • Emmanuel Cornille
  • Nancy Audoine
  • Gilles Wachalski
  • Sylvie de Micheli
  • Jacques Giordanengo
  • Orlane Antoine
  • Vincent Jourdan
  • Marie-France Hirtzberger
  • Pierre Krier
  • Marie Peyronnet
  • Denis Vaquant
  • Béatrice Goeuriot
  • Vivian Bertuzzi
  • Marine Florquin
  • Laurent Sauveur Visosa
  • Catherine Monchot
  • Frédéric Flugel
  • Elisabeth Barth
  • Jonathan Alaguero
  • Radija Khemira
  • Lionel Louis Pierre Mauffrey
  • Céline Monal
  • Rémy Beaulaton
  • Laetitia Cifra
  • Jacques Prandi
  • Marie Thérèse Viscera
  • Hervé Akoulintcheff
  • Nathalie Tassinari
  • Serge Cescon
  • Marie-Line Fortunat
  • Grégoire Nicolas Marie Jannot
  • Elodie Destombes
  • Billal Sofiane Cherifi
  • Christelle Laurent
Christophe Roos
Christophe Roos Liste du Rassemblement National
VIVRE MIEUX ET EN SECURITE A VAL DE BRIEY
  • Christophe Roos
  • Lola Bertin
  • Pierre Brunori
  • Marina Tabozzi
  • Thierry Roche
  • Vanessa Cadete
  • Fabien Struk
  • Elodie Josset
  • Frédéric Weber
  • Marie-Paule Simmonnet
  • Claude Mabellini
  • Myriam Wolter
  • Bruno Houdart
  • Julie Jacob
  • Laurent Hubert
  • Tacyana Trinoli-Boarin
  • Jean-Francois Marussich
  • Véronique Baf
  • Jean Keim
  • Lucille Roche
  • Guy Weinmann
  • Joelle Drayton
  • Eric Tressel
  • Cindy Tilly
  • Alain Legeay
  • Nathalie de Antoni
  • Didier Lherbeil
  • Aurélie Gresser
  • Jonathan Rascagneres
  • Angela Weber
  • Jonathan Unger
  • Isabelle Petit
  • Kevin Cotton
  • Carine Samyn
  • Damien Leriche

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Val de Briey

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe ROOS
Christophe ROOS (Ballotage) VIVRE MIEUX ET EN SECURITE A VAL DE BRIEY 		979 32,35%
Catherine KREDER VALES
Catherine KREDER VALES (Ballotage) VAL DE BRIEY 2026 UNIS SOLIDAIRES ET DYNAMIQUES 		975 32,22%
Christine PIERRAT
Christine PIERRAT (Ballotage) ECOUTER, AGIR, CHANGER VAL DE BRIEY 		608 20,09%
Kader BENZINIA
Kader BENZINIA (Ballotage) ELAN DU VAL DE BRIEY 		464 15,33%
Participation au scrutin Val de Briey
Taux de participation 48,33%
Taux d'abstention 51,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 3 095

Source : ministère de l’Intérieur

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