Résultat de l'élection municipale 2026 à Val de Briey : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Val de Briey [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Val de Briey sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Val de Briey.
L'actu des élections municipales 2026 à Val de Briey
11:42 - Que disaient les résultats des élections municipales à Val de Briey dimanche dernier ?
Pour le premier tour des élections municipales à Val de Briey, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a vu 48,33 % des inscrits se déplacer sur place. C'est Christophe Roos (Rassemblement National) qui s'est placé en première position en récoltant 32,35 % des suffrages exprimés. Ensuite, Catherine Kreder Vales (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 32,22 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Christine Pierrat, étiquetée Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Kader Benzinia a terminé avec 15,33 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Val de Briey
Le deuxième tour des élections municipales à Val de Briey a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christine Pierrat
Liste divers gauche
ECOUTER, AGIR, CHANGER VAL DE BRIEY
|
|
Catherine Kreder Vales
Liste divers droite
VAL DE BRIEY 2026 UNIS SOLIDAIRES ET DYNAMIQUES
|
|
Christophe Roos
Liste du Rassemblement National
VIVRE MIEUX ET EN SECURITE A VAL DE BRIEY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Val de Briey
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe ROOS (Ballotage) VIVRE MIEUX ET EN SECURITE A VAL DE BRIEY
|979
|32,35%
|Catherine KREDER VALES (Ballotage) VAL DE BRIEY 2026 UNIS SOLIDAIRES ET DYNAMIQUES
|975
|32,22%
|Christine PIERRAT (Ballotage) ECOUTER, AGIR, CHANGER VAL DE BRIEY
|608
|20,09%
|Kader BENZINIA (Ballotage) ELAN DU VAL DE BRIEY
|464
|15,33%
|Participation au scrutin
|Val de Briey
|Taux de participation
|48,33%
|Taux d'abstention
|51,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|3 095
Source : ministère de l’Intérieur
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