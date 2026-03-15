Résultat municipale 2026 à Val de Louyre et Caudeau (24380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Val de Louyre et Caudeau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val de Louyre et Caudeau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Val de Louyre et Caudeau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clement BIJOU
Clement BIJOU (18 élus) NOTRE AVENIR COMMUN 		613 50,08%
  • Clement BIJOU
  • Catherine CAILLAUD
  • Patrice TAULOU
  • Emilie GRELLETY
  • Jean LE COCGUIC
  • Laurence MOTTET
  • Gilles LE ROUX
  • Annie GRELLETY
  • Patrick ETCHEGARAY
  • Marie-Claire TAULOU
  • Vitor TEIXEIRA CASTRO
  • Catherine SCHILLINGER
  • Benjamin LALOT
  • Emilie HUART
  • Bastien COLET
  • Sandy GINTRAT
  • Denis GENSOU
  • Marie-Therese VIGIER LUZINIER
Philippe DUCÈNE
Philippe DUCÈNE (5 élus) UNIS POUR AGIR 		611 49,92%
  • Philippe DUCÈNE
  • Liliane AGRAFEUIL
  • Cyril LEYMA
  • Marie-Christine BENCHAREL
  • José FONSECA
Participation au scrutin Val de Louyre et Caudeau
Taux de participation 87,46%
Taux d'abstention 12,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 1 235

Source : ministère de l’Intérieur

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