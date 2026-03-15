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19:17 - Le poids démographique et économique de Val de Louyre et Caudeau aux municipales Quel portrait faire de Val de Louyre et Caudeau, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 592 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 162 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 457 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 23% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 35,75% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Val de Louyre et Caudeau accueille une communauté diversifiée, avec ses 245 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 63,02% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 364,12 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Val de Louyre et Caudeau incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Val de Louyre et Caudeau aux élections de 2026 ? Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Val de Louyre et Caudeau il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 22,62% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 45,21% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 18,18% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Val de Louyre et Caudeau comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 29,66% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 37,10% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 47,84% lors du vote final.

16:58 - Val de Louyre et Caudeau classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 81,28 % à Val de Louyre et Caudeau lors des municipales de 2020 (un chiffre exceptionnellement haut) alors que le Covid-19 avait rendu prudents bon nombre d'électeurs. Les municipales restent en effet, avec les élections présidentielles, un moment où les électeurs se mobilisent le plus massivement pour choisir leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 82,27 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). La mobilisation atteignait pour sa part 59,36 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 75,24 %, contre seulement 57,13 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une ville civiquement engagée face aux moyennes nationales. En ce jour de municipale 2026 à Val de Louyre et Caudeau, cette donnée sera quoi qu'il en soit scrutée.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Val de Louyre et Caudeau ? Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Val de Louyre et Caudeau plébiscitaient Dominique-Louise Marchaudon (Rassemblement National) avec 37,10% au premier tour. C'est pourtant Sébastien Peytavie (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 52,16% des suffrages exprimés. Les Européennes près d'un mois plus tôt à Val de Louyre et Caudeau avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,66%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 15,96% des voix. La situation politique de Val de Louyre et Caudeau a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un territoire de tendance centriste modérée, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Val de Louyre et Caudeau : coup d'oeil sur les scores de la présidentielle et des législatives 2022 La physionomie politique de Val de Louyre et Caudeau dessine un territoire sensible au positionnement central. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Val de Louyre et Caudeau voyait en effet Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 26,08% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 22,62%. Lors de la finale de l'élection à Val de Louyre et Caudeau, les électeurs accordaient 54,79% pour Emmanuel Macron, contre 45,21% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Val de Louyre et Caudeau portaient leur choix sur Jacqueline Dubois (Divers centre) avec 28,53% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,87% des suffrages.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité à Val de Louyre et Caudeau ? À Val de Louyre et Caudeau, en termes de fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté 1 211 € en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 853 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 51,63 % en 2024 (contre 24,71 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 114 800 euros de recettes en 2024, contre 290 790 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 13,04 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Val de Louyre et Caudeau Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels demeurent, aujourd'hui encore, façonnés par l'issue des dernières élections municipales en date à Val de Louyre et Caudeau. À l'occasion du premier vote, Philippe Ducène a pris l'ascendant sur ses adversaires en recueillant 56,82% des suffrages. Deuxième, Clement Bijou a rassemblé 43,17% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Val de Louyre et Caudeau, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.