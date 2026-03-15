Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-de-Reuil : les infos en direct

Programme de Marc-Antoine Jamet à Val-de-Reuil (VAL-DE-REUIL EN VRAI)

Engagements pour la Ville

La municipalité de Val-de-Reuil s'engage à diminuer la dette de la ville tout en maintenant les impôts stables. Des priorités ont été établies pour assurer un cadre de vie agréable et accessible à tous. Les résultats obtenus jusqu'à présent témoignent de l'efficacité de ces engagements.

Équipe et Collaboration

Une équipe diversifiée, représentant tous les quartiers et générations de Val-de-Reuil, a été constituée pour mener à bien le projet municipal. Cette union est perçue comme une force pour la ville, favorisant l'innovation et le progrès. La collaboration entre les membres de l'équipe est essentielle pour réaliser les objectifs fixés.

Propositions Écologiques et Solidaires

La ville met en avant des propositions visant à renforcer son engagement écologique et solidaire. Des initiatives telles que la plantation d'arbres et le développement d'activités sportives pour les jeunes sont au cœur de cette démarche. Ces actions visent à améliorer la qualité de vie des Rolivalois tout en respectant l'environnement.

Éducation et Culture

Val-de-Reuil se concentre sur l'amélioration de ses infrastructures éducatives et culturelles. Des projets de réhabilitation d'écoles et de rénovation de lieux culturels sont en cours pour enrichir l'offre locale. L'objectif est de faire de la ville un pôle d'éducation et de culture reconnu dans la région.