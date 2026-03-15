Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-de-Reuil : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-de-Reuil [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Val-de-Reuil sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Val-de-Reuil.
L'actu des élections municipales 2026 à Val-de-Reuil
13:46 - Comment ont évolué les impôts locaux à Val-de-Reuil au cours des dernières années ?
Si l'on observe la fiscalité de Val-de-Reuil, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,42 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 39 300 euros environ. Un apport qui est loin des quelque 1,51079 million d'euros enregistrés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Val-de-Reuil est passé à 60,48 % en 2024 (contre 40,24 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Val-de-Reuil a représenté 2 507 euros en 2024 contre 2 264 euros en début de mandat.
11:59 - La liste étiquetée Parti socialiste grande gagnante des élections à Val-de-Reuil
Les résultats des précédentes élections municipales à Val-de-Reuil ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. À l'occasion du premier passage aux urnes, Marc-Antoine Jamet (Parti socialiste) a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 89,71% des soutiens. À sa poursuite, William Thiery (Rassemblement National) a engrangé 295 voix (10,28%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Val-de-Reuil, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à Val-de-Reuil : les horaires des bureaux de vote
Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de désigner les élus locaux des 35 000 communes françaises. En 2020, le lendemain du 1er tour, le report du 2nd tour est annoncé par le président de la République en raison du coronavirus. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. N'oubliez pas que les 6 bureaux de vote de la ville de Val-de-Reuil fermeront à 18 heures pour le dépouillement. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats des élections à Val-de-Reuil dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Val-de-Reuil
|Tête de listeListe
|
Leny Rabotot
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR VAL-DE-REUIL
|
|
Marc-Antoine Jamet
Liste du Parti socialiste
VAL-DE-REUIL EN VRAI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc-Antoine Jamet (32 élus) Un seul parti val-de-reuil!
|2 572
|89,71%
|
|William Thiery (1 élu) Rassemblement rolivalois
|295
|10,28%
|
|Participation au scrutin
|Val-de-Reuil
|Taux de participation
|38,21%
|Taux d'abstention
|61,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 952
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc-Antoine Jamet (28 élus) La vie ensemble, une ville d'avance. pour val de reuil, en 2014, avancons ensemble
|2 290
|64,72%
|
|Michaël Amsalem (4 élus) Generations val de reuil
|992
|28,03%
|
|Pascal Gebert (1 élu) Union republicaine pour une democratie locale
|256
|7,23%
|
|Participation au scrutin
|Val-de-Reuil
|Taux de participation
|49,55%
|Taux d'abstention
|50,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,70%
|Nombre de votants
|3 674
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