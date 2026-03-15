Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-de-Reuil : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Val-de-Reuil

Tête de listeListe
Leny Rabotot
Leny Rabotot Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR VAL-DE-REUIL
  • Leny Rabotot
  • Lea Coignard
  • Nabil Chaouki
  • Selimata Bakhayoko
  • Jean-Richard Massamba
  • Meryne Ouzemmal
  • Bruno N'Zenze Makosso
  • Leonie Tchiloemba
  • Doro M'Bodji
  • Murielle Sepeynith
  • Patrick Stammer
  • Merieme Esseddiq
  • Alexis Heron
  • Bonzo Lando Fusu
  • Rene Guilbert
  • Assya Attaoui
  • Bruno Pillou
  • Emine Denli
  • Wilson Try
  • Renee Josse
  • Tarik Chemoun
  • Manuella de Albuquerque
  • Clement Tchiloemba
  • Aurelie Helaine
  • Innocent Kebano
  • Nicole Mansoy
  • Djibril Doucoure
  • Maliny Phannavong
  • Jacques N'Solani
  • Carine Delhaye
  • Franck Delhaye
  • Marie Gomis-Caribi
  • Dorian Gaillot
  • Laurence Leloup
  • Michael Lesueur
Marc-Antoine Jamet
Marc-Antoine Jamet Liste du Parti socialiste
VAL-DE-REUIL EN VRAI
  • Marc-Antoine Jamet
  • Stéphanie Rousselin
  • Ousmane Ndiaye
  • Aurélie Lefebvre
  • Lahsaïne Aït Baba
  • Fadilla Benamara
  • Philippe Boucat
  • Lena Aboki
  • Sena Delikaya
  • Rachida Dordain
  • Christian Avollé
  • Maryline Deslandes
  • Jean-Jacques Coquelet
  • Inci Altuntas
  • Christophe Cornilleau
  • Safia Behilil Ramdane
  • Benoit Balut
  • Jeanne Pouhé
  • Dominique Lego
  • Claude Fouak Ntondele
  • Nabil Ghoul
  • Béatrice Deboissy
  • Goulwen Doucoure
  • Deniz Yerlikaya
  • Patrick Gressent
  • Anne-Cécile Vincent
  • Benjamin Marc
  • Sylvie Cardona Gil
  • Mark Guillon
  • Carole Cadeia
  • Honda Svinh
  • Elisabeth Lambert
  • Ishak Dahmani
  • Marie Nimier
  • Eric Lofidi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc-Antoine Jamet
Marc-Antoine Jamet (32 élus) Un seul parti val-de-reuil! 		2 572 89,71%
  • Marc-Antoine Jamet
  • Stéphanie Rousselin
  • Ousmane Ndiaye
  • Catherine Duvallet
  • Jean-Jacques Coquelet
  • Fadilla Benamara
  • Jacques Lecerf
  • Rachida Dordain
  • Baptiste Godefroy
  • Maryline Deslandes
  • Dominique Lego
  • Inci Altuntas
  • Benoit Balut
  • Grace Loubassou
  • Christian Avollé
  • Anne-Cécile Vincent
  • Lahsaine Ait Baba
  • Géraldine Deliencourt
  • Patrick Gressent
  • Catherine Bataille
  • Nabil Ghoul
  • Béatrice Deboissy
  • Benjamin Marc
  • Sandra Ternisien
  • Christophe Coplo
  • Jeanne Pouhé
  • Daniel Gassa
  • Tanja Guth
  • Mark Guillon
  • Aurélie Lefebvre
  • Ayoub Sabiri
  • Vanessa Mantsouaka Massala
William Thiery
William Thiery (1 élu) Rassemblement rolivalois 		295 10,28%
  • William Thiery
Participation au scrutin Val-de-Reuil
Taux de participation 38,21%
Taux d'abstention 61,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 952

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc-Antoine Jamet
Marc-Antoine Jamet (28 élus) La vie ensemble, une ville d'avance. pour val de reuil, en 2014, avancons ensemble 		2 290 64,72%
  • Marc-Antoine Jamet
  • Catherine Duvallet
  • Jean-Jacques Coquelet
  • Fadilla Benamara
  • Jacques Lecerf
  • Fatia Djemel
  • Bernard Cancalon
  • Rachida Dordain
  • Ousmane Ndiaye
  • Maryline Niaux
  • Daniel Moreau
  • Noëlle Boudart
  • Nabil Ghoul
  • Grace Loubassou
  • Jean-Claude Bourbault
  • Michèle Combes
  • Christophe Coplo
  • Géraldine Deliencourt Godefroy
  • Benoît Balut
  • Anne-Marie Chamouma
  • Dominique Lego
  • Yvette Rebours
  • Claude Charles
  • Lisbeth Schreiber Lechevalier
  • Olivier Barbosa
  • Pascale Dumontier
  • Elhoussaine Ouhlisse
  • Jeanne Pouhe
Michaël Amsalem
Michaël Amsalem (4 élus) Generations val de reuil 		992 28,03%
  • Michaël Amsalem
  • Anne-Marie Jourdan
  • Patrick Loze
  • Fabienne Bucard
Pascal Gebert
Pascal Gebert (1 élu) Union republicaine pour une democratie locale 		256 7,23%
  • Pascal Gebert
Participation au scrutin Val-de-Reuil
Taux de participation 49,55%
Taux d'abstention 50,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,70%
Nombre de votants 3 674

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