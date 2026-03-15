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19:21 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Val-de-Reuil La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Val-de-Reuil contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Dans la commune, 46% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 2,56% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 069 euros/mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,98% et d'une population immigrée de 16,48% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Val-de-Reuil mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,67% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Vers une montée du RN à Val-de-Reuil aux municipales 2026 ? Le RN avait totalisé 10,28% des bulletins exprimés lors des élections municipales à Val-de-Reuil il y a six ans. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, Marc-Antoine Jamet étant désigné dès le premier. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 24,61% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 44,87% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 20,76% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 27,29% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 31,37% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 28,11% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 30,51% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : la participation à Val-de-Reuil avant 2026 Le nombre de bulletins dans les urnes de Val-de-Reuil sera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces municipales 2026. Aux municipales de 2020, la participation avait culminé à 38,21 % lors du premier tour, en deçà de la moyenne nationale. C'étaient 2 952 votants qui s'étaient mobilisés, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause du Covid-19. On observe pourtant traditionnellement qu'une municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les Français participent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 61,62 %. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 33,79 % au premier tour en 2022 à 53,01 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 37,26 % (51,49 % au national). Regarder à la loupe ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Val-de-Reuil comme une localité en déficit de participation par rapport au reste de la France.

15:59 - Val-de-Reuil : retour sur le dernier verdict politique en date Pour le tour unique des européennes de 2024 à Val-de-Reuil, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (31,37%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Val-de-Reuil avaient ensuite favorisé Philippe Brun (Union de la gauche) avec 60,65% au premier tour, devant Patrice Pauper (Rassemblement National) avec 28,11%. Le second round n'a pas changé grand chose, Philippe Brun culminant à 69,49% des voix dans la localité. L'orientation des électeurs de Val-de-Reuil a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une terre clairement de gauche, elle s'est affichée dès lors comme une zone pivot.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Val-de-Reuil reste un territoire orienté vers la gauche La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Val-de-Reuil était en effet marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 40,39% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 24,61%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,13% pour Emmanuel Macron, contre 44,87% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Val-de-Reuil portaient leur choix sur Philippe Brun (Nupes) avec 52,97% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Philippe Brun virant de nouveau en tête avec 72,71% des voix.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Val-de-Reuil au cours des dernières années ? Si l'on observe la fiscalité de Val-de-Reuil, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,42 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 39 300 euros environ. Un apport qui est loin des quelque 1,51079 million d'euros enregistrés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Val-de-Reuil est passé à 60,48 % en 2024 (contre 40,24 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Val-de-Reuil a représenté 2 507 euros en 2024 contre 2 264 euros en début de mandat.

11:59 - La liste étiquetée Parti socialiste grande gagnante des élections à Val-de-Reuil Les résultats des précédentes élections municipales à Val-de-Reuil ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. À l'occasion du premier passage aux urnes, Marc-Antoine Jamet (Parti socialiste) a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 89,71% des soutiens. À sa poursuite, William Thiery (Rassemblement National) a engrangé 295 voix (10,28%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Val-de-Reuil, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.