Résultat municipale 2026 à Val-de-Reuil (27100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Val-de-Reuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val-de-Reuil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-de-Reuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc-Antoine JAMET
Marc-Antoine JAMET (32 élus) VAL-DE-REUIL EN VRAI 		3 215 89,13%
  • Marc-Antoine JAMET
  • Stéphanie ROUSSELIN
  • Ousmane NDIAYE
  • Aurélie LEFEBVRE
  • Lahsaïne AÏT BABA
  • Fadilla BENAMARA
  • Philippe BOUCAT
  • Lena ABOKI
  • Sena DELIKAYA
  • Rachida DORDAIN
  • Christian AVOLLÉ
  • Maryline DESLANDES
  • Jean-Jacques COQUELET
  • Inci ALTUNTAS
  • Christophe CORNILLEAU
  • Safia BEHILIL RAMDANE
  • Benoit BALUT
  • Jeanne POUHÉ
  • Dominique LEGO
  • Claude FOUAK NTONDELE
  • Nabil GHOUL
  • Béatrice DEBOISSY
  • Goulwen DOUCOURE
  • Deniz YERLIKAYA
  • Patrick GRESSENT
  • Anne-Cécile VINCENT
  • Benjamin MARC
  • Sylvie CARDONA GIL
  • Mark GUILLON
  • Carole CADEIA
  • Honda SVINH
  • Elisabeth LAMBERT
Leny RABOTOT
Leny RABOTOT (1 élu) FAIRE MIEUX POUR VAL-DE-REUIL 		392 10,87%
  • Leny RABOTOT
Participation au scrutin Val-de-Reuil
Taux de participation 44,75%
Taux d'abstention 55,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 3 728

Source : ministère de l’Intérieur

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