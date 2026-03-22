Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-de-Scie : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Val-de-Scie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Val-de-Scie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Val-de-Scie.
L'actu des élections municipales 2026 à Val-de-Scie
11:45 - Que disaient les résultats des élections municipales à Val-de-Scie il y a une semaine ?
Pour le lancement des municipales à Val-de-Scie, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 30,14 %. Pour ce premier tour, c'est Christian Suronne qui s'est arrogé la première place en récoltant 45,01 % des voix. Ensuite, Adèle Bourgis s'est classée deuxième avec 43,58 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Christian Suronne a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 21 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Arnaud Dubois est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Val-de-Scie
Le deuxième tour des élections municipales à Val-de-Scie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Arnaud Dubois
Divers
VAL-DE-SCIE AUTREMENT
|
|
Christian Suronne
Divers
Val-de-Scie une commune qui vous ressemble
|
|
Adèle Bourgis
Divers
UNE NOUVELLE IDÉE DE VAL DE SCIE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Val-de-Scie
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian SURONNE (Ballotage) Val-de-Scie une commune qui vous ressemble
|568
|45,01%
|Adèle BOURGIS (Ballotage) UNE NOUVELLE IDÉE DE VAL DE SCIE
|550
|43,58%
|Arnaud DUBOIS (Ballotage) VAL-DE-SCIE AUTREMENT
|144
|11,41%
|Participation au scrutin
|Val-de-Scie
|Taux de participation
|69,86%
|Taux d'abstention
|30,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|1 291
Source : ministère de l’Intérieur
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