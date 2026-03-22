Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-de-Scie : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Val-de-Scie

Le deuxième tour des élections municipales à Val-de-Scie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Arnaud Dubois
Arnaud Dubois Divers
VAL-DE-SCIE AUTREMENT
  • Arnaud Dubois
  • Laetitia Sellier
  • Wilfrid Dunet
  • Melanie Crepin
  • Franck Lemarchand
  • Gwendoline Gouel
  • Alain Marecht
  • Sabrina Hedin
  • Mickael Sellier
  • Maryvonne Benureau
  • David Borel
  • Marie-Ameline Marecht
  • Guillaume Bertran
  • Oceane Beaumont
  • Alain Delaire
  • Mireille Ridel
  • Nicolas Lepage
  • Deborah Boquet
  • Thomas Carles
  • Felicia Diguet
  • Miguel Vaugon
  • Jocelyne Prevost
  • Mickael Hue
  • Christine Petit
  • Alexis Feron
  • Cindy Larose
  • Olivier Gosselin
Christian Suronne
Christian Suronne Divers
Val-de-Scie une commune qui vous ressemble
  • Christian Suronne
  • Virginie Pelisse
  • Michel Vanderplaetsen
  • Céline Leteurtre
  • Marc Petit
  • Claudine Lesueur
  • Olivier Delaunay
  • Anne-Marie Contremoulin
  • Olivier Letellier
  • Françoise Boudin
  • Frédéric Bourgeaux
  • Catherine Renault
  • Julien Pupin
  • Florence Langlois
  • Guillaume Halbourg
  • Anne Gosse
  • Claude Lambert
  • Christelle Fessard
  • Frédéric Delaunay
  • Hélène Lasalle
  • Vincent Peudevin
  • Antoinette Cabin
  • Pierre Taconet
  • Isabelle Delafontaine
  • Rodolphe Barbier
  • Isabelle de Couville
  • Benjamin Carles
Adèle Bourgis
Adèle Bourgis Divers
UNE NOUVELLE IDÉE DE VAL DE SCIE
  • Adèle Bourgis
  • Michel Leclerc
  • Charlène Battement
  • Dominique Prevost
  • Mireille Berrit
  • Rémi Lefebvre
  • Emilie Masseron
  • Emmanuel Pinel
  • Nadine Ringard
  • Gérard Hauchecorne
  • Isabelle Olivier
  • Philippe Dilard
  • Alexandra Patin
  • Pierre Hericher
  • Françoise Bordat
  • Eric Boulay
  • Stephanie Catteau Ginfray
  • Jean-François Descamps
  • Mathilde Roux
  • Florian Fougy
  • Laetitia Collin
  • Olivier Peter
  • Céline Jomotte
  • Pierre Barriere
  • Olivia Duclos
  • Martial Soulet
  • Annaëlle Crampon
  • Michel Piecq
  • Emilie Renaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Val-de-Scie

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian SURONNE
Christian SURONNE (Ballotage) Val-de-Scie une commune qui vous ressemble 		568 45,01%
Adèle BOURGIS
Adèle BOURGIS (Ballotage) UNE NOUVELLE IDÉE DE VAL DE SCIE 		550 43,58%
Arnaud DUBOIS
Arnaud DUBOIS (Ballotage) VAL-DE-SCIE AUTREMENT 		144 11,41%
Participation au scrutin Val-de-Scie
Taux de participation 69,86%
Taux d'abstention 30,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 1 291

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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