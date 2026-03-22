Résultat municipale 2026 à Val de Virvée (33240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Val de Virvée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val de Virvée, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Val de Virvée [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe MARTIAL
Christophe MARTIAL (23 élus) Toujours unis pour Val de Virvée 		964 56,37%
  • Christophe MARTIAL
  • Sylvie LOUBAT
  • Romain PICARD
  • Magalie BURGAUD
  • Jean-Marc DUPUY
  • Karine MARTIN
  • Ludovic AUDINETTE
  • Cindy GAUSSELAN
  • Richard VIDAL
  • Pierrette LUMON
  • Alain BERTHEAU
  • Christelle FASILLEAU
  • Benoit CZWARTEK
  • Anne-Laure JONES
  • Mickael BAUDRY
  • Adélie GOUJAS
  • Michael FLAMBEAU
  • Audrey GABORIAUD
  • Jean-Marc ANDRÉ
  • Nathalie GOUEYTES
  • Laurent DARIET
  • Aurélia ZANELLY
  • Jonathan LOPEZ
Michel-André MONTOYA-LAIDET
Michel-André MONTOYA-LAIDET (6 élus) Nouveau cap pour Val de Virvée 		746 43,63%
  • Michel-André MONTOYA-LAIDET
  • Sabrina BOSQUET
  • Benoit GRAMMATICO
  • Marie-Christine PERRET
  • Damien AIT AMMAR
  • Ghislaine BEUSNARD
Participation au scrutin Val de Virvée
Taux de participation 63,32%
Taux d'abstention 36,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 1 773

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Val de Virvée - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe MARTIAL
Christophe MARTIAL (Ballotage) Toujours unis pour Val de Virvée 		675 40,59%
Michel-André MONTOYA-LAIDET
Michel-André MONTOYA-LAIDET (Ballotage) Nouveau cap pour Val de Virvée 		633 38,06%
Sylvain GUINAUDIE
Sylvain GUINAUDIE (Ballotage) Vivre et agir à Val-de-Virvée 		355 21,35%
Participation au scrutin Val de Virvée
Taux de participation 60,74%
Taux d'abstention 39,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 1 700

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