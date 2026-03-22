Résultat municipale 2026 à Val de Virvée (33240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Val de Virvée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val de Virvée, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Val de Virvée [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe MARTIAL (23 élus) Toujours unis pour Val de Virvée
|964
|56,37%
|
|Michel-André MONTOYA-LAIDET (6 élus) Nouveau cap pour Val de Virvée
|746
|43,63%
|
|Participation au scrutin
|Val de Virvée
|Taux de participation
|63,32%
|Taux d'abstention
|36,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Nombre de votants
|1 773
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Val de Virvée - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe MARTIAL (Ballotage) Toujours unis pour Val de Virvée
|675
|40,59%
|Michel-André MONTOYA-LAIDET (Ballotage) Nouveau cap pour Val de Virvée
|633
|38,06%
|Sylvain GUINAUDIE (Ballotage) Vivre et agir à Val-de-Virvée
|355
|21,35%
|Participation au scrutin
|Val de Virvée
|Taux de participation
|60,74%
|Taux d'abstention
|39,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|1 700
Election municipale 2026 à Val de Virvée [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Val de Virvée sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Val de Virvée.
L'actu des élections municipales 2026 à Val de Virvée
18:37 - Val de Virvée classée à l'extrême droite avant les municipales 2026
À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Val de Virvée avaient soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 41,68% des bulletins. Edwige Diaz (Rassemblement National) avait par la suite gagné le premier tour des élections des députés à Val de Virvée près d'un mois plus tard avec 48,08%. Cécilia Fonseca (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 25,55%. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription. Un écho très fort des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Élections municipales 2020 à Val de Virvée : une élection pliée dès le premier round
Les forces politiques en présence demeurent aujourd'hui encore conditionnées par l'issue des dernières municipales en date à Val de Virvée. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Christophe Martial (Divers centre) a distancé ses rivaux en obtenant 669 suffrages (56,50%). Dans la position du principal opposant, Sylvain Guinaudie (Divers gauche) a capté 43,49% des suffrages. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers centre a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette municipale 2026 à Val de Virvée, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Val de Virvée pour le 2e tour ?
Les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Christophe Martial avec la liste "Toujours Unis Pour Val De Virvée" (LDVC) et la liste "Nouveau Cap Pour Val De Virvée" emmenée par Michel-André Montoya-Laidet (LRN), d'après les listes des candidats au second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. En dépit d'un score suffisant, Sylvain Guinaudie (Divers gauche) a opté pour se mettre en retrait de cette élection décisive. Les 3 bureaux de vote de la ville de Val de Virvée ferment leurs portes à 18 heures pour le dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Val de Virvée avec les résultats du 1er tour
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Val de Virvée dimanche dernier, le rendez-vous a mobilisé 60,74 % des électeurs sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Pour ce premier tour, c'est Christophe Martial (Divers centre) qui s'est placé en première position avec 40,59 % des suffrages exprimés. Derrière, Michel-André Montoya-Laidet (Rassemblement National) a obtenu la seconde place avec 38,06 %. Le duel s'est avéré serré. Christophe Martial a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a chuté lourdement, abandonnant 15 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Sylvain Guinaudie (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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