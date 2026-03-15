Résultat municipale 2026 à Val-Fouzon (36210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Val-Fouzon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Val-Fouzon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Val-Fouzon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe JOURDAIN
Philippe JOURDAIN (16 élus) Agir ensemble 		320 60,38%
  • Philippe JOURDAIN
  • Christelle HENAULT
  • Alain DERVILLÉ
  • Sylvie MAYE
  • Jean-François HÉRIOUX
  • Laurence MAUTAINT
  • Bastien NACFAIRE
  • Annie LAVISSE
  • Jean-Michel MAEGHT
  • Katia BARRAULT
  • Didier BRISSET
  • Severine MANDEREAU
  • Jérôme MÉRY
  • Caroline BALATRE
  • Tony LANCHAIS
  • Angéline ROBINET
Vincent GIRAUDON
Vincent GIRAUDON (3 élus) Mieux vivre à Val Fouzon 		210 39,62%
  • Vincent GIRAUDON
  • Pascale ROBERT
  • Nicolas ASSET
Participation au scrutin Val-Fouzon
Taux de participation 71,21%
Taux d'abstention 28,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 549

Source : ministère de l’Intérieur

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