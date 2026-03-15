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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Val-Fouzon La structure démographique et socio-économique de Val-Fouzon détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections municipales. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans le bourg, 14,09% des résidents sont des enfants, et 14,09% de 75 ans et plus. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (37,27%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 514 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,06%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,14%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 17,12%, comme à Val-Fouzon, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

17:57 - Rassemblement national à Val-Fouzon : les derniers résultats Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Val-Fouzon en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 37,78% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 57,81% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 27,87% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le RN sécurisait 43,70% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 47,14% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 50,41% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). C'est lui qui s'imposera avec 53,19% le dimanche suivant, actant la victoire pour Nicolas Forissier.

16:58 - À Val-Fouzon, 52,81 % de participation aux dernières municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales à Val-Fouzon, l'abstention touchait 47,19 % des inscrits, une abstention modeste alors que l'événement se tenait dans un contexte de pandémie de Covid. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 26,53 % localement. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 53,73 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 34,10 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 48,78 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Cette particularité à Val-Fouzon constituera quoi qu'il en soit l'un des pivots de ces élections municipales.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Val-Fouzon il y a deux ans Les Européennes de juin 2024 à Val-Fouzon avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (47,14%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 13,62% des suffrages. Marc Siffert (Union de l'extrême droite) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Val-Fouzon quelques semaines plus tard avec 50,41%. Nicolas Forissier (Les Républicains) échouait à la deuxième place avec 30,12%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marc Siffert culminant à 53,19% des votes localement. La physionomie politique de Val-Fouzon a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Val-Fouzon : des résultats éminemment significatifs lors des élections il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Val-Fouzon une commune politiquement très disputée. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Val-Fouzon choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 37,78% des voix, devant Emmanuel Macron qui obtenait 22,59%. Lors de la finale de l'élection à Val-Fouzon, les électeurs accordaient 57,81% pour Marine Le Pen, contre 42,19% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Val-Fouzon accordaient leurs suffrages à Nicolas Forissier (LR) avec 33,05% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,30% des suffrages.

12:58 - En vue des municipales, comment a évolué la fiscalité à Val-Fouzon ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Val-Fouzon, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,17 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 38 690 €, en net recul par rapport aux 134 500 € perçus en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Val-Fouzon est passé à 32,67 % en 2024 (contre 13,83 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Val-Fouzon a représenté 874 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 638 € quatre ans auparavant.

11:59 - Des résultats particulièrement serrés lors des dernières élections à Val-Fouzon Les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore déterminées par le verdict du dernier scrutin municipal à Val-Fouzon. Signalons que les électeurs pouvaient barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste, avec exclusivement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 19 candidats ont été élus. Lors de ce premier tour, Danielle Pesson a réuni le plus de voix avec 89,79% des suffrages, devant Katia Barrault qui a obtenu 334 voix (87,43%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour l'élection 2026 à Val-Fouzon, ces équilibres individuels si particuliers aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Depuis une réforme du système électoral, il convient néanmoins de préciser que la formation de liste est imposée, y compris pour les communes de moins de 1 000 habitants, excluant désormais les candidatures individuelles.