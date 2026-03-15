Résultat de l'élection municipale 2026 à Valbonne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valbonne

Tête de listeListe
Christophe Etore
Christophe Etore Liste divers centre
VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS AU COEUR DU FUTUR
  • Christophe Etore
  • Anne Claustre
  • Damien Passeron
  • Sophie Rolant
  • Patrick Fernandez
  • Sonia Jannaud
  • Jean-Claude Avelines
  • Veronique Renaud
  • Guy Collesi
  • Carole Avelines
  • Christian Dal Moro
  • Stephanie Klotchkoff
  • Xavier Santos
  • Amandine Costa
  • Ada Loumani
  • Sandrine Dormeau
  • Fabrice Gidon
  • Vanina Marcq
  • Saad Benmiloud
  • Anella Mouchon
  • Stephane Aulas
  • Sabine de Blander
  • Alexandre Frioui
  • Monique Collesi
  • Laurent Arnaud
  • Catherine Gras
  • Stephane Giangreco
  • Sylvie Lang
  • Benjamin Auric
  • Emma Lombardo
  • Stephane Mansour
  • Tess Burdin
  • Julien Guilloux
  • Lorine Fernandez
  • Philippe Pozin
Joseph Cesaro
Joseph Cesaro Liste écologiste
FUTUR et NATURE
  • Joseph Cesaro
  • Elisabeth Deborde
  • Patrick Josefowicz
  • Karine Chakir
  • Thierry Masson
  • Céline Vidal
  • Sébastien Remillieux
  • Elena Magliaro
  • Arthur Menguy
  • Kathryn Paul
  • Bernard Garnier
  • Samia Gil
  • Guy Sergeant
  • Aubane Fontaine
  • Didier Despinasse
  • Barbara Cagnol
  • Emmanuel Ardichvili
  • Anne Paillard
  • Jean-Benoît Murat
  • Amandine Le Faucheur
  • Olivier Minereau-Gay
  • Mathilde Sanner
  • Soren Lo Cicero
  • Nouha Jbara
  • John Coutel
  • Kaltoum Chouquet
  • Mélaine Cleach
  • Marie-Elisabelle Renda
  • Pierre Meunier
  • Emily Knibbs
  • Olivier Daguet
  • Brigitte Rolant
  • Bruno Ledoux
  • Marie-Jeanne Padovani
  • Philippe Mussi
Marc Daunis
Marc Daunis Liste divers gauche
VALBONNE SOPHIA QUE NOUS AIMONS
  • Marc Daunis
  • Bouchra Lassoued
  • Eric Simon
  • Serena Valerio
  • Lucien Pistolesi
  • Sandrine Selosse
  • Hugo Abedi
  • Vanessa Vovan
  • Fabien Dalmas
  • Cindy Saint-Maxin
  • Benjamin Duboin
  • Marianne Saunier
  • Bilel Ben Romdhanne
  • Camille Bories
  • Philippe Outrequin
  • Jennifer Planton
  • Xavier Imbert
  • Johanna Delorme
  • Jean-Baptiste Psaïla
  • Melanie Pelliccia
  • Laurent Vilcoq
  • Aurelie Guiminel
  • Victor Cheminat
  • Aurelie Chambes
  • Axel Munoz
  • Melanie Mazzitelli
  • Quentin Tempier
  • Perrine Thebault
  • Maxime Bentrad
  • Pascale Mietton Bailly
  • Mateo Senescal
  • Veronique Cendras
  • Mathieu Fantei
  • Benedicte Lefeuvre
  • Henri Onimus

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph Cesaro
Joseph Cesaro (24 élus) Futur & nature 		2 039 45,46%
  • Joseph Cesaro
  • Elisabeth Deborde
  • Jean-Luc Chevalier
  • Karine Chakir
  • Emmanuel Ardichivili
  • Mélanie Khayat
  • Thierry Masson
  • Elena Magliaro
  • Patrick Josefowicz
  • Claire Domissy
  • John Coutel
  • Claude Garnesson
  • Bernard Garnier
  • Laure Roulin
  • Sébastien Remillieux
  • Celine Lambin
  • Pierre Meunier
  • Lise Adami
  • Didier Despinasse
  • Muriel Manos
  • Olivier Minereau-Gay
  • Aubane Fontaine
  • Jacques Vienne
  • Anne Paillard
Christophe Etoré
Christophe Etoré (5 élus) Ensemble partageons l'avenir 		1 297 28,91%
  • Christophe Etoré
  • Béatrice Vignolo
  • Frédéric Bossard
  • Corinne Marchand
  • Christian Dal Moro
Marc Daunis
Marc Daunis (4 élus) Mieux vivre ensemble valbonne sophia antipolis solidaire et ecologique 		1 149 25,61%
  • Marc Daunis
  • Martine Bonneau
  • Gautier Deront-Bourdin
  • Bouchra Lassoued
Participation au scrutin Valbonne
Taux de participation 51,31%
Taux d'abstention 48,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 561

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joseph Cesaro
Joseph Cesaro Futur & nature 		1 314 33,18%
Christophe Etoré
Christophe Etoré Ensemble partageons l'avenir 		1 160 29,29%
Marc Daunis
Marc Daunis Mieux vivre ensemble valbonne sophia antipolis solidaire et ecologique 		1 020 25,75%
Henri-Philippe Laigneil
Henri-Philippe Laigneil Passion - vision - action 		466 11,76%
Participation au scrutin Valbonne
Taux de participation 45,34%
Taux d'abstention 54,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 022

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Daunis
Marc Daunis (26 élus) Mieux vivre ensemble 		2 549 55,01%
  • Marc Daunis
  • Martine Bonneau
  • Christophe Etore
  • Béatrice Vignolo
  • Richard Savornin
  • Bouchra Lassoued
  • Yannick Marziniak
  • Élodie Foissac
  • Gautier Deront-Bourdin
  • Alexandra Rougelin
  • Fabien Dalmas
  • Valérie Peacock
  • Philippe Vivarelli
  • Marie-José Lancharro
  • Éric Simon
  • Elisabeth Deborde
  • Frédéric Bossard
  • Anaïs Valenti
  • André Baradel
  • Charlène Denise
  • Philippe Khaldi
  • Samira Bentrad
  • Xavier Santos
  • Camille Bories
  • Jean-Paul Meulien
  • Sandrine Selosse
Julien Dethève
Julien Dethève (7 élus) Ensemble au coeur de vos idees 		2 084 44,98%
  • Julien Dethève
  • Yamina Mebarek
  • Christian Dal Moro
  • Catherine Charlot-Valdieu
  • Afrim Kaça
  • Marie-Pierre Hoskin
  • Patrick Fernandez
Participation au scrutin Valbonne
Taux de participation 59,08%
Taux d'abstention 40,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,98%
Nombre de votants 5 035

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