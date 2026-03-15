Résultat de l'élection municipale 2026 à Valbonne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Valbonne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Valbonne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Valbonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Valbonne
13:46 - Valbonne : la fiscalité observée avant les municipales
À Valbonne, en matière d'impôts locaux, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 402 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 1 036 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 21,12 % en 2024 (contre 10,50 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 780 130 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 2 518 980 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 9,85 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.
11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Joseph Cesaro s'est imposé à Valbonne
La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Valbonne s'avère riche d'enseignements. À l'occasion du premier passage aux urnes, Joseph Cesaro (Ecologiste) a devancé tous ses adversaires en obtenant 33,18% des voix. À ses trousses, Christophe Etoré (Divers centre) a capté 1 160 votes (29,29%). Ce score assez serré laissait planer de nombreuses interrogations en vue du 2e tour. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Joseph Cesaro l'a finalement emporté avec 2 039 bulletins (45,46%), face à Christophe Etoré avec 28,91% des électeurs et Marc Daunis obtenant 1 149 électeurs inscrits (25,61%). À l’inverse, ce second tour a offert un succès large et indiscutable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., gagnant 725 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Valbonne
Les municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de donner leur opinion sur les défis qui affectent leur ville. À Valbonne et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour rappel, c'est Joseph Cesaro qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Valbonne. Il est important de souligner que les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Valbonne ferment à 20 heures pour le dépouillement. Cette page affichera les résultats à Valbonne à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valbonne
|Tête de listeListe
|
Christophe Etore
Liste divers centre
VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS AU COEUR DU FUTUR
|
|
Joseph Cesaro
Liste écologiste
FUTUR et NATURE
|
|
Marc Daunis
Liste divers gauche
VALBONNE SOPHIA QUE NOUS AIMONS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph Cesaro (24 élus) Futur & nature
|2 039
|45,46%
|
|Christophe Etoré (5 élus) Ensemble partageons l'avenir
|1 297
|28,91%
|
|Marc Daunis (4 élus) Mieux vivre ensemble valbonne sophia antipolis solidaire et ecologique
|1 149
|25,61%
|
|Participation au scrutin
|Valbonne
|Taux de participation
|51,31%
|Taux d'abstention
|48,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 561
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joseph Cesaro Futur & nature
|1 314
|33,18%
|Christophe Etoré Ensemble partageons l'avenir
|1 160
|29,29%
|Marc Daunis Mieux vivre ensemble valbonne sophia antipolis solidaire et ecologique
|1 020
|25,75%
|Henri-Philippe Laigneil Passion - vision - action
|466
|11,76%
|Participation au scrutin
|Valbonne
|Taux de participation
|45,34%
|Taux d'abstention
|54,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 022
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Daunis (26 élus) Mieux vivre ensemble
|2 549
|55,01%
|
|Julien Dethève (7 élus) Ensemble au coeur de vos idees
|2 084
|44,98%
|
|Participation au scrutin
|Valbonne
|Taux de participation
|59,08%
|Taux d'abstention
|40,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,98%
|Nombre de votants
|5 035
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