Résultat municipale 2026 à Valdahon (25800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Valdahon - Tour 1
- Election municipale 2026 à Valdahon [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valdahon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valdahon, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Valdahon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie LE HIR (23 élus) Continuons à agir pour VALDAHON
|1 120
|53,92%
|
|Patricia LIME-VIEILLE (6 élus) Agissons ensemble pour Valdahon
|957
|46,08%
|
|Participation au scrutin
|Valdahon
|Taux de participation
|60,07%
|Taux d'abstention
|39,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,41%
|Nombre de votants
|2 195
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Valdahon [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Valdahon en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Valdahon
19:17 - Valdahon : démographie et socio-économie impactent les élections municipales
Comment la population de Valdahon peut-elle impacter le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 224 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,98%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,85%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 2333 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,37%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (27,84%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Valdahon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 25,50% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.
17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Valdahon
Le Rassemblement national ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale à Valdahon en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 28,54% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 45,60% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 20,06% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Valdahon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 39,70% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 39,95% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,70% le dimanche suivant.
16:58 - Les électeurs de Valdahon peu mobilisés lors des scrutins
Aux municipales de 2020, la participation à Valdahon avait culminé à 43,91 % lors du premier tour (dans la moyenne nationale) alors que l'épidémie de Covid-19 avait maintenu chez eux de nombreux électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 2 662 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 74,57 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 49,92 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 65,50 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 43,93 % des inscrits. Avec du recul, la ville apparaît donc sensiblement comme une zone où la participation peine à décoller. En marge de cette municipale 2026, le degré de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Valdahon.
15:59 - Il y a deux ans, Valdahon avait opté pour l'extrême droite
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Valdahon, les votes s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,70%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Valdahon accordaient leurs suffrages à Florianne Jeandenand (Rassemblement National) avec 39,95% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Annie Genevard (Les Républicains), avec 56,30%. La physionomie politique de Valdahon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.
14:57 - À Valdahon, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Valdahon portaient leur choix sur Annie Genevard (LR) avec 35,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,95%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Valdahon plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 30,80% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 28,54%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,40% pour Emmanuel Macron, contre 45,60% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Valdahon se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.
12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Valdahon
En termes d'impôts locaux à Valdahon, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 777 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 719 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 32,93 % en 2024 (contre environ 14,85 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 % et en progression de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison éclairant. Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 92 960 € en 2024. Un total bien loin des 1 171 250 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 17,50 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.
11:59 - Le résultat de la liste "Valdahon, Les Défis De Demain" aux élections de 2020 à Valdahon
Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Valdahon. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Sylvie Le Hir (Divers droite) a pris les commandes en recueillant 54,62% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Gérard Limat (Divers) a recueilli 647 voix (45,37%). Ce succès d'emblée de la candidate Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Valdahon, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Valdahon (25800) ?
Les élections municipales 2026 doivent permettre aux votants de Valdahon de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats aux municipales à Valdahon. Les 3 bureaux de vote de l'agglomération de Valdahon seront ouverts jusqu'à 18 h pour recevoir les votants. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton en haut de cette page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Valdahon dès leur publication.
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