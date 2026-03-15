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19:17 - Valdahon : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Comment la population de Valdahon peut-elle impacter le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 224 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,98%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,85%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 2333 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,37%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (27,84%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Valdahon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 25,50% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Valdahon Le Rassemblement national ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale à Valdahon en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 28,54% des bulletins exprimés lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 45,60% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 20,06% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Valdahon comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 39,70% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 39,95% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,70% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Valdahon peu mobilisés lors des scrutins Aux municipales de 2020, la participation à Valdahon avait culminé à 43,91 % lors du premier tour (dans la moyenne nationale) alors que l'épidémie de Covid-19 avait maintenu chez eux de nombreux électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 2 662 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 74,57 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 49,92 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 65,50 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 43,93 % des inscrits. Avec du recul, la ville apparaît donc sensiblement comme une zone où la participation peine à décoller. En marge de cette municipale 2026, le degré de la participation pèsera en tout cas sur les résultats de Valdahon.

15:59 - Il y a deux ans, Valdahon avait opté pour l'extrême droite Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Valdahon, les votes s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,70%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Valdahon accordaient leurs suffrages à Florianne Jeandenand (Rassemblement National) avec 39,95% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Annie Genevard (Les Républicains), avec 56,30%. La physionomie politique de Valdahon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - À Valdahon, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Valdahon portaient leur choix sur Annie Genevard (LR) avec 35,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,95%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Valdahon plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 30,80% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 28,54%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,40% pour Emmanuel Macron, contre 45,60% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Valdahon se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Valdahon En termes d'impôts locaux à Valdahon, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 777 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 719 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 32,93 % en 2024 (contre environ 14,85 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 % et en progression de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison éclairant. Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 92 960 € en 2024. Un total bien loin des 1 171 250 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 17,50 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Le résultat de la liste "Valdahon, Les Défis De Demain" aux élections de 2020 à Valdahon Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Valdahon. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Sylvie Le Hir (Divers droite) a pris les commandes en recueillant 54,62% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Gérard Limat (Divers) a recueilli 647 voix (45,37%). Ce succès d'emblée de la candidate Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Valdahon, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.