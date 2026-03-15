Résultat municipale 2026 à Valdahon (25800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valdahon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valdahon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Valdahon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie LE HIR
Sylvie LE HIR (23 élus) Continuons à agir pour VALDAHON 		1 120 53,92%
  • Sylvie LE HIR
  • Morgan PERRIN
  • Mélissa GOUTTENOIRE
  • Patrick BORNE
  • Dominique GUILLEUX
  • Jean REGAZZONI
  • Claudine PERRIGOT
  • Robert TALLONE
  • Charline CLADY
  • David PETIT
  • Aline WALGRAEVENS
  • Sébastien BATISTA
  • Angélique FERNIOT
  • Fabrice THUMERELLE
  • Marlyse CURTY
  • Frantz FRENETTE
  • Nathalie DAMPENON
  • Jean-Jacques JOBERT
  • Marie-Sophie IZOPET-BEY
  • Bruno DIRAND
  • Emeline DROGREY
  • Bernard LAPOIRE
  • Véronique ECHAUBARD FERNIOT
Patricia LIME-VIEILLE
Patricia LIME-VIEILLE (6 élus) Agissons ensemble pour Valdahon 		957 46,08%
  • Patricia LIME-VIEILLE
  • Pascal GIRARDET
  • Amandine ROUSSEL-GALLE
  • Stéphane GERBANT
  • Aline BULTHÉ
  • Yves GROSJEAN
Participation au scrutin Valdahon
Taux de participation 60,07%
Taux d'abstention 39,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Nombre de votants 2 195

Source : ministère de l’Intérieur

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