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19:20 - Valderiès aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Valderiès, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,83% et une densité de population de 41 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,52%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 614 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,89%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,64%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Valderiès mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 20,03% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Valderiès aux municipales ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Valderiès il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 25,36% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,47% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 23,59% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national validait 27,21% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 32,98% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 39,06% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,75% lors du vote définitif et la victoire de Karen Erodi.

16:58 - Les électeurs de Valderiès vont-ils se mobiliser aux municipales ? La mobilisation de l'électorat de Valderiès constituera un enjeu majeur pour ces élections municipales 2026. Il y a six ans, le premier round des municipales avait vu 76,22 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, une mobilisation très élevée. C'étaient 577 votants qui s'étaient mobilisés alors que le coronavirus faisait planer une ombre sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 avait toutefois largement mobilisé, avec 83,44 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 16,56 %). L'affluence pour les législatives, mesurée de son côté à 61,89 % en 2022, a fortement évolué pour atteindre 79,74 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 64,17 %. Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent à l'arrivée une commune civiquement engagée.

15:59 - Il y a deux ans, Valderiès a choisi l'extrême droite Au printemps 2024, les élections législatives à Valderiès avaient favorisé Julien Bacou (Rassemblement National) avec 39,06% au premier tour, devant Karen Erodi (Union de la gauche) avec 28,65%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julien Bacou culminant à 50,75% des suffrages exprimés dans la commune. Le rendez-vous des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Valderiès avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,98%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 21,43% des votes. L'orientation des électeurs de Valderiès a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Valderiès : retour sur les scores de la présidentielle et des législatives 2022 Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Valderiès accordaient leurs suffrages à Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble !) avec 33,12% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 42,55%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Valderiès tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 25,52% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 25,36%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,53% pour Emmanuel Macron, contre 45,47% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Valderiès se positionne comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Municipales à Valderiès : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale Si l'on regarde de près la fiscalité de Valderiès, le taux de la taxe d'habitation est passé à 11,70 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 7 920 € la même année. Une recette bien loin des 94 790 € perçus en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Valderiès est passé à 49,94 % en 2024 (contre 18,81 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Valderiès s'est établi à 725 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 455 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Valderiès Les résultats des élections municipales il y a six ans à Valderiès ont fourni un aperçu clair des forces politiques en présence. Signalons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé avec des candidatures à titre individuel et non de listes, avec la possibilité de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote. Dès le premier tour, 15 conseillers ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Vincent Recoules a obtenu les meilleurs résultats avec 71,76% des bulletins. Ensuite, Michel Dieuze a recueilli 394 bulletins valides (70,86%). Le trio de tête a été complété par Pierre Ricca, réunissant 69,42% des bulletins. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors des municipales 2026 à Valderiès, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration si singulière. Soulignons cependant que, à la suite d' une refonte du mode de scrutin, le scrutin par listes paritaires s'est imposé dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant à présent les candidatures isolées.