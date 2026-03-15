Résultat municipale 2026 à Valderiès (81350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valderiès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valderiès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Valderiès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent RECOULES
Vincent RECOULES (12 élus) Poursuivre ensemble pour Valderiès 		356 57,89%
  • Vincent RECOULES
  • Stephanie BABEAU
  • Pierre RICCA
  • Elsa BAUGUIL
  • Richard ABADI
  • Sandrine HERAIL
  • David GUERY
  • Nathalie SUDRE
  • Francis TANIÈRE
  • Julie ALBACÈTE
  • Charles COQUIN
  • Flora ASPLET
Jean Luc BOIX
Jean Luc BOIX (3 élus) UNIS POUR VALDERIES 		259 42,11%
  • Jean Luc BOIX
  • Audrey CAVAILLES
  • Michel DIEUZE
Participation au scrutin Valderiès
Taux de participation 79,87%
Taux d'abstention 20,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 631

Source : ministère de l’Intérieur

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