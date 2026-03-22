Résultat de l'élection municipale 2026 à Valdoie : les résultats du 2e tour

Programme de Lionel Malala à Valdoie (Valdoie un nouveau souffle solidaire)

Gestion des finances publiques

Nous garantissons une gestion saine des finances publiques, exclusivement tournée vers l'intérêt général. La transparence envers nos concitoyens sera totale, afin de restaurer la confiance dans les institutions locales. Cette rigueur financière est essentielle pour éviter l'endettement et assurer un avenir serein à notre commune.

Engagement envers les enfants

Nous nous engageons à développer et soutenir les initiatives des enseignants et du personnel de la petite enfance. L'éveil et l'épanouissement de nos enfants sont au cœur de nos priorités. En favorisant un environnement éducatif de qualité, nous préparons les générations futures à relever les défis de demain.

Actions pour les aînés

Nous mettrons en place des actions concrètes pour améliorer le bien-être des personnes âgées. Cela inclut des activités sociales et intergénérationnelles pour briser leur isolement. Le renforcement de l’action du CCAS permettra de mieux répondre à leurs besoins spécifiques.

Soutien au monde associatif

Les associations jouent un rôle crucial dans le lien social et la vie collective de notre commune. Nous nous engageons à les accompagner activement pour qu'elles puissent exercer leurs activités dans les meilleures conditions. En soutenant ces structures, nous renforçons la cohésion et l'entraide au sein de notre communauté.