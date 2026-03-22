Résultat de l'élection municipale 2026 à Valdoie : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Valdoie

Le deuxième tour des élections municipales à Valdoie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Lionel Malala
Lionel Malala Liste divers gauche
Valdoie un nouveau souffle solidaire
  • Lionel Malala
  • Christine Piemontese
  • Manuel Gonzalez
  • Jaqueline Riegel
  • Adrien Godard
  • Sylvie Garnier
  • Dominique Prud'Homme
  • Rolande Patois
  • Alexis Sesmat
  • Monique Faye-Gaspari
  • Pierre Dro
  • Eve Fernandez
  • Jean-Louis Vignolo
  • Salomé Maigret
  • Yve Rodier
  • Françoise Sordelet
  • Olivier Domon
  • Megane Mostefa
  • Samy Moudir
  • Sylvie Janniere
  • André Remy
  • Rose-Marie Tozzi
  • Christian Birgel
  • Laure Madarac
  • Mehmet Tasci
  • Marie-Pierre Nidegger
  • Damien Labboz
  • Renée Couturier
  • Frederique Armbruster
Michel Zumkeller
Michel Zumkeller Liste divers centre
Valdoie pour vous
  • Michel Zumkeller
  • Stéphanie Feron Hansart
  • Nicolas Jardot
  • Carole Baumann
  • Giovanni Palmitessa
  • Béatrice Tisserand
  • Frédéric Varette
  • Evelyne Micheli
  • Loic Alter
  • Marie-Claude Martin
  • Arthur Levrey
  • Aurore Rehabi-Lhomme
  • Philippe Thiebaut
  • Laetitia Bilquez
  • Arthur Merchet
  • Marine Chandello
  • Ahmed El Kinani
  • Estelle Ziegler
  • Norbert Tissier
  • Fettouma El Omari
  • Gilbert Strickler
  • Annick Martin
  • Fayçal Mecheoud
  • Christiane Tisserand
  • Philippe Sendra
  • Sylviane Blattner
  • Gaetan Chapellon
  • Floriane Micheli
  • Francis Beuret
Marie-France Cefis
Marie-France Cefis Liste divers centre
Ensemble pour Valdoie 2026
  • Marie-France Cefis
  • Jean-Marc Funck
  • Delphine Fontaine
  • Philippe Bossard
  • Carole Alquier
  • Richard Bard-Dombrowsky
  • Magali Cuchetet
  • Jean-Baptiste Perney
  • Valérie Ployer
  • Patrick Dreyer
  • Céline Foissey
  • Christian Ribreau
  • Lilla Kebaili
  • Philippe Maitrepierre
  • Helene Ehret-Jardon
  • Benjamin Triponel
  • Marilyne Ringer
  • Cédric Freund
  • Lilane Morel
  • Emmanuel Lippi
  • Jocelyne Zemp
  • Damien Brun
  • Marie-Antoinette Decle
  • Jacques Leger
  • Sophie Machavoine
  • Alain Le Hellocco
  • Isabelle Remy
  • Ludovic Pessarossi
  • Josette Larcher

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Valdoie

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel ZUMKELLER
Michel ZUMKELLER (Ballotage) Valdoie pour vous 		802 38,39%
Marie-France CEFIS
Marie-France CEFIS (Ballotage) Ensemble pour Valdoie 2026 		733 35,09%
Lionel MALALA
Lionel MALALA (Ballotage) Valdoie un nouveau souffle solidaire 		554 26,52%
Participation au scrutin Valdoie
Taux de participation 60,73%
Taux d'abstention 39,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Nombre de votants 2 171

Source : ministère de l’Intérieur

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