Résultat de l'élection municipale 2026 à Valdoie : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Valdoie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Valdoie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Valdoie.
L'actu des élections municipales 2026 à Valdoie
11:47 - Les municipales ont déjà livré un résultat instructif
A l'ouverture de l'élection municipale à Valdoie, le vote a mobilisé 60,73 % des électeurs sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Pour ce premier tour, c'est Michel Zumkeller (Divers centre) qui a pris l'avantage en rassemblant 38,39 % des voix. Derrière, Marie-France Cefis (Divers centre) s'est classée deuxième avec 35,09 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Lionel Malala (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Valdoie
Le deuxième tour des élections municipales à Valdoie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Lionel Malala
Liste divers gauche
Valdoie un nouveau souffle solidaire
|
|
Michel Zumkeller
Liste divers centre
Valdoie pour vous
|
|
Marie-France Cefis
Liste divers centre
Ensemble pour Valdoie 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Valdoie
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel ZUMKELLER (Ballotage) Valdoie pour vous
|802
|38,39%
|Marie-France CEFIS (Ballotage) Ensemble pour Valdoie 2026
|733
|35,09%
|Lionel MALALA (Ballotage) Valdoie un nouveau souffle solidaire
|554
|26,52%
|Participation au scrutin
|Valdoie
|Taux de participation
|60,73%
|Taux d'abstention
|39,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,80%
|Nombre de votants
|2 171
Source : ministère de l’Intérieur
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