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19:20 - Valence-d'Albigeois : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Valence-d'Albigeois, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des municipales. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 25% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 39,74% de plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (73,56%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 659 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,46%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,95%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Valence-d'Albigeois mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 33,85% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Quel score pour le RN à Valence-d'Albigeois lors des dernières élections ? Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Valence-d'Albigeois en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 26,26% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,05% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 24,30% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN arrachait 60,70% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 41,01% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,48% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,54% lors du vote final et la victoire de Philippe Bonnecarrere.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Valence-d'Albigeois ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 26,68 % à Valence-d'Albigeois lors des dernières élections municipales, un score très inférieur aux 55,3 % du pays alors que sévissait la pandémie du Covid-19. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les municipales restent en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, des rendez-vous où les Français se mobilisent particulièrement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 19,43 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 39,84 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 25,87 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 45,42 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres semblent former une ville globalement épargnée par l'abstention. En ce jour d'élections municipales à Valence-d'Albigeois, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Valence-d'Albigeois a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des européennes, le podium à Valence-d'Albigeois s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,01%), en tête de peloton devant Raphaël Glucksmann (10,64%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (9,09%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Valence-d'Albigeois accordaient leurs suffrages à Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) avec 44,48% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Frédéric Cabrolier culminant à 51,54% des votes dans la commune. Une confirmation très claire des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Les électeurs de Valence-d'Albigeois avaient franchement privilégié le RN en 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Valence-d'Albigeois s'affirme comme un territoire dominé par l'extrême droite. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Valence-d'Albigeois votaient en priorité pour Marine Le Pen (26,26%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 23,82%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,95% pour Emmanuel Macron, contre 49,05% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Valence-d'Albigeois portaient leur choix sur Frédéric Cabrolier (RN) avec 24,30% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Frédéric Cabrolier virant de nouveau en tête avec 60,70% des voix.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Valence-d'Albigeois avant ces municipales 2026 ? Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Valence-d'Albigeois, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,18 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 17 770 €. Une somme loin des 154 870 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Valence-d'Albigeois atteint désormais environ 45,00 % en 2024 (contre 15,09 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Valence-d'Albigeois a atteint 789 € en 2024 contre 454 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Valence-d'Albigeois Les dynamiques politiques locales sont encore à l'heure actuelle marquées par le verdict du dernier scrutin municipal à Valence-d'Albigeois. Au terme du premier tour, Christine Deymie a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 353 voix (57,11%). Deuxième, Claude Crayssac a capté 265 suffrages en sa faveur (42,88%). Ce triomphe au premier tour de Christine Deymie a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Valence-d'Albigeois, cet équilibre pose les bases. Pour les opposants, renverser une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche une tâche colossale, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.