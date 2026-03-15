Résultat municipale 2026 à Valence-d'Albigeois (81340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valence-d'Albigeois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valence-d'Albigeois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Valence-d'Albigeois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude CRAYSSAC
Claude CRAYSSAC (12 élus) ENSEMBLE, AGISSONS pour VALENCE 		371 56,04%
  • Claude CRAYSSAC
  • Sophia FRÉDÉRIC
  • Patrice HEINISCH - FOUQUES
  • Valérie GAUBERT
  • Théo FARENC
  • Emmanuelle PELLESCHI
  • Jean-Paul SOUYRIS
  • Françoise CUQ
  • Renaud LAPAIRE
  • Patricia MASSOL
  • Yann RIGOULAT
  • Catherine SIMON
Emilie FRAYSSINET
Emilie FRAYSSINET (3 élus) VALENCE PASSION COMMUNE 		291 43,96%
  • Emilie FRAYSSINET
  • Alain TREMOLIERES
  • Hélène SOLIER
Participation au scrutin Valence-d'Albigeois
Taux de participation 77,27%
Taux d'abstention 22,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Nombre de votants 697

Source : ministère de l’Intérieur

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