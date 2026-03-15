Résultat municipale 2026 à Valence-en-Poitou (86700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valence-en-Poitou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valence-en-Poitou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Valence-en-Poitou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laëtitia POUVREAU
Laëtitia POUVREAU (22 élus) Vivre ensemble à Valence-en-Poitou 		1 016 52,37%
  • Laëtitia POUVREAU
  • Pierre-Emmanuel DESCAMPS
  • Marie-Claude CHEMINET
  • Fabrice André HAIRAULT
  • Sandrine SIMON
  • Christian MINAULT
  • Anaïs AUGER
  • Thierry BOUILLEAU
  • Katia ARTUS
  • Jean-François RENGEARD
  • Sarah TOULAT-PAILLAT
  • Gilles PALLU
  • Céline BOYARD-DILLOT
  • Wilfried PARADOT
  • Julie GUYTON
  • Xavier GRISON
  • Sarah SALBAN
  • Jean-Michel DAVID
  • Nathalie COUVRY
  • Mathieu MINAULT
  • Mathilde ARTAUD
  • François ALAMICHEL
Ludovic MOUSSERION
Ludovic MOUSSERION (7 élus) VALENCE EN POITOU SE FERA AVEC VOUS 		924 47,63%
  • Ludovic MOUSSERION
  • Sybil PECRIAUX
  • Stéphane BEAU
  • Aurélie BERTAUD
  • Bruno RAME
  • Emmanuelle GEOFFROY
  • Jean-Luc BAUDEAU
Participation au scrutin Valence-en-Poitou
Taux de participation 61,09%
Taux d'abstention 38,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Nombre de votants 2 054

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Vienne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Valence-en-Poitou