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19:20 - Les données démographiques de Valence-en-Poitou révèlent les tendances électorales Quelle influence la population de Valence-en-Poitou exerce-t-elle sur le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,56%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (75,67%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (74,78%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2258 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,54%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,38%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Valence-en-Poitou mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,15% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Le RN à Valence-en-Poitou : quelle place aux élections de 2026 ? Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors des municipales à Valence-en-Poitou il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 28,93% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 47,84% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 20,42% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste arrachait 45,38% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 35,70% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 40,95% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 44,51% lors du vote final.

16:58 - À Valence-en-Poitou, la participation s'annonce forte aux municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 47,59 % à Valence-en-Poitou lors des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que l'événement se tenait dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 76,35 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 48,75 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 68,49 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 51,22 % des électeurs (soit environ 1 688 votants). Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune soucieuse de voter en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de la municipale à Valence-en-Poitou, cette particularité jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Quelles leçons tirer pour les dernières élections à Valence-en-Poitou ? Eric Soulat (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections des députés à Valence-en-Poitou après la dissolution de 2024 avec 40,95%. Pascal Lecamp (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 29,87%. Mais c'est finalement Pascal Lecamp (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 55,49% des suffrages exprimés. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Valence-en-Poitou avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,70%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,40% des voix. La physionomie politique de Valence-en-Poitou a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Valence-en-Poitou présentait un profil politique atypique lors des dernières élections Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Valence-en-Poitou était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 28,93% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 27,37%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,16% pour Emmanuel Macron, contre 47,84% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Valence-en-Poitou portaient leur choix sur Jason Valente (Nupes) avec 23,66% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Pascal Lecamp (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,62% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune politiquement très disputée.

12:58 - Philippe BELLIN a-t-il augmenté les impôts locaux à Valence-en-Poitou ? Pour ce qui est des contributions locales à Valence-en-Poitou, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 604 € en 2024 (données les plus récentes) contre 434 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu plus de 36,93 % en 2024 (contre 15,14 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 123 000 € de recettes en 2024, contre 550 870 € perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 16,36 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Valence-en-Poitou L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Valence-en-Poitou s'avère très instructive. Au soir du premier tour, Philippe Bellin (Divers centre) a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 862 suffrages (57,65%). À ses trousses, Jean-Claude Bosseboeuf (Divers) a obtenu 324 votes (21,67%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Sybil Pecriaux (Divers droite), avec 20,66% des bulletins. Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Valence-en-Poitou, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les opposants, renverser une majorité si large constituera ce dimanche un défi immense, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.