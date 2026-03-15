Résultat de l'élection municipale 2026 à Valenciennes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Valenciennes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Valenciennes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Valenciennes.
L'actu des élections municipales 2026 à Valenciennes
13:46 - La question des impôts, une clé de l'élection à Valenciennes
Côté fiscalité de Valenciennes, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 1 123 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 1 206 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu moins de 49,31 % en 2024 (contre environ 30,02 % en 2020). Par comparaison, la moyenne à l'échelle nationale s'établit aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 2 967 130 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 15 886 590 € récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 35,53 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.
11:59 - La liste Divers droite en tête à Valenciennes lors des dernières élections
Les dynamiques politiques locales restent façonnées par le résultat du dernier scrutin municipal à Valenciennes. Dès le premier tour, Laurent Degallaix (Divers droite) a décroché la première place avec 51,02% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Didier Legrand (Divers droite) a obtenu 1 407 bulletins valides (16,69%). Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Valenciennes, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire retentissante, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Valenciennes ?
En 2026, les 25 379 votants de Valenciennes sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Les 27 bureaux de vote de la ville de Valenciennes sont accessibles jusqu'à 18 h pour accueillir les votants. Cette page affichera les résultats à Valenciennes à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valenciennes
|Tête de listeListe
|
Laurent Degallaix
Liste divers droite
VALENCIENNES POUR VOUS & AVEC VOUS
|
|
Tanneguy Adriencense
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER VALENCIENNES
|
|
Luce Troadec
Liste d'union à gauche
Valenciennes Autrement
|
|
Isabelle Desoil
Liste divers droite
UNIS POUR VALENCIENNES
|
|
Pascal Durieux
Liste divers droite
VALENCIENNES, UNE VILLE POUR TOUS, UN PROJET POUR CHACUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Degallaix (34 élus) Valenciennes pour vous avec vous
|4 300
|51,02%
|
|Didier Legrand (3 élus) Valenciennes c'est vous
|1 407
|16,69%
|
|Quentin Omont (3 élus) Valenciennes verte et solidaire
|1 134
|13,45%
|
|Chantal Plaquet (2 élus) Defendre les valenciennois
|814
|9,65%
|
|Nathalie Lorette (1 élu) Valenciennes citoyenne
|451
|5,35%
|
|Laurent Lasselin Valenciennes nous rassemble
|321
|3,80%
|Participation au scrutin
|Valenciennes
|Taux de participation
|35,52%
|Taux d'abstention
|64,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 608
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Degallaix (33 élus) Valenciennes, pour vous, avec vous
|6 434
|50,32%
|
|Didier Legrand (5 élus) Valenciennois je me bats pour toi
|2 888
|22,58%
|
|Jean-Claude Dulieu (3 élus) Valenciennes citoyenne
|2 133
|16,68%
|
|Jean-Luc Laurent (2 élus) Valenciennes bleu marine
|1 330
|10,40%
|
|Participation au scrutin
|Valenciennes
|Taux de participation
|53,40%
|Taux d'abstention
|46,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,71%
|Nombre de votants
|13 141
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Degallaix Valenciennes, pour vous, avec vous
|6 201
|47,20%
|Didier Legrand Valenciennois je me bats pour toi
|2 534
|19,28%
|Jean-Claude Dulieu Valenciennes citoyenne
|1 636
|12,45%
|Jean-Luc Laurent Valenciennes bleu marine
|1 388
|10,56%
|Jean-Luc Chagnon De la vie dans la ville
|1 178
|8,96%
|Dominique Slabolepszy Front municipal pour valenciennes
|200
|1,52%
|Participation au scrutin
|Valenciennes
|Taux de participation
|54,59%
|Taux d'abstention
|45,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Nombre de votants
|13 465
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