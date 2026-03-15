Résultat de l'élection municipale 2026 à Valenciennes : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valenciennes

Tête de listeListe
Laurent Degallaix
Laurent Degallaix Liste divers droite
VALENCIENNES POUR VOUS & AVEC VOUS
  • Laurent Degallaix
  • Sophia Zalteni
  • Arnaud L'Herminé
  • Aurore Colson
  • Armand Audegond
  • Valérie Beyrouti
  • Daniel Pausé
  • Delphine Alexandre
  • Didier Rizzo
  • Rosaria Rocca
  • Régis Dufour-Lefort
  • Emilie Leclercq
  • Karim Gana
  • Sylvie Grevin
  • Jean-Marcel Grandame
  • Sabine Menneson
  • Patrick Chartin
  • Elisa Caudrelier
  • Salvatore Di Vita
  • Fabienne Lambert
  • Michaël Martinez
  • Elodie Caron
  • Mattéo Gualano
  • Franca Missana
  • Lorenzo Del Ciotto
  • Ludivine Billoir
  • Bernard Moreau
  • Annick Gourgeot
  • Franck Koller
  • Maryse Dumortier
  • Rufus Kane
  • Monique Hego
  • Christophe Duvey
  • Martine Mamer
  • Théo Dhalluin
  • Christine Lafeuille
  • Pierre Meurisse
  • Chantal Blondel
  • Kelig Mochet
  • Roselyne Leleu
  • Antoine Ramette
  • Valérie Lorriaux
  • Jean-Michel Belkassem
Tanneguy Adriencense
Tanneguy Adriencense Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER VALENCIENNES
  • Tanneguy Adriencense
  • Brigitte Zielinski
  • Bertrand Culot
  • Thérèse Lebrun
  • Xavier Charpentier
  • Véronique Dauvillaire
  • Laurent Franck
  • Muriel Pirot
  • Marc Sebbane
  • Sandrine Warnotte
  • Patrice Danquoins
  • Catherine Legrain
  • Jérémy Clément
  • Sandrine Dujardin
  • David Levêque
  • Frédérique Collignon
  • Erwann Guyot
  • Françoise Delhaie
  • Nicolas Lhermine
  • Marie Gaillard
  • Giorgio Capuocciolo
  • Marie-Christine Hirson
  • Georges Di Falco
  • Chantal Dubruille
  • Michael Lanoy
  • Dorine Le Messager
  • Patrick Delplancq
  • Marie-Jeanne Nonclercq
  • Jean-Marie Callewaert
  • Emelyne Gaillard
  • Pascal Lebrun
  • Martine Pichon
  • Eric Hélaine
  • Marie-Claude Pastoret
  • Benjamin Chadaine
  • Thérèse Dubois
  • Grégory Martinage
  • Bénédicte Bernard
  • Florian Laurent
  • Emeline Lucien
  • Bernard Ibanez
  • Lydie Darré
  • Sylvain Magry
  • Isabelle Daisne
  • Ludwig Keczeli
Luce Troadec
Luce Troadec Liste d'union à gauche
Valenciennes Autrement
  • Luce Troadec
  • Quentin Omont
  • Nathalie Lorette
  • Eric Veron
  • Bénédicte Dupont
  • Pierrick Colpin
  • Kassie Gobert
  • Romain Ambert
  • Seray Genc
  • Marc Lambert
  • Habiba Lachaal
  • Rémi Sanchez
  • Bettina Heyse
  • Fabrice Le Duault
  • Charlotte Viez
  • Arthur de Oliveira
  • Audrey Sladkowski
  • Rachid Bouadma
  • Gaëlle Lopez Heredia
  • Bertrand Bridier
  • Séverine Domer
  • Antoine Bailloeul
  • Elisabeth Dutilleul
  • Elie Aupetitgendre
  • Amélie Bailleux
  • Julien Badart-Wallet
  • Geneviève Leclerc
  • Ilan François
  • Gwenola Lebel
  • Kadiambi Mpungwe
  • Kostia Huant
  • Frédéric Masson
  • Mila Paolucci
  • José Germain
  • Solène Delvaux
  • Paul-André Note
  • Léa Mysliwski
  • Patrick Puech
  • Nadine Moyson
  • Jacky Wlodarski
  • Adeline Vandesquille
  • José Pressoir
  • Angeles Perez
  • Thomas Rede
  • Arlette Goldman
Isabelle Desoil
Isabelle Desoil Liste divers droite
UNIS POUR VALENCIENNES
  • Isabelle Desoil
  • Jean-Michel Pottier
  • Delphine Robert-Ernest
  • Thomas Cacheux
  • Emmanuelle Blanchard
  • Bruno Guislain
  • Laëtitia M'Sili
  • Mathias Bertinotti
  • Elisabeth Cousin
  • Maxime Boursier
  • Émilie Delvaincourt
  • Ludovic Dufour
  • Alison Wharton
  • Cédric Cuvier
  • Sévrine de Felice
  • Paul de Zorzi
  • Sylvie Guislain
  • Matteo Gastout
  • Alexandra Marliere
  • Kévin Foulon
  • Maëva Carron
  • Christian Peretti
  • Célia Houimel
  • Alexis Erphelin
  • Anita Liso
  • Alain Place
  • Nathalie Proust
  • Jean-Pascal Cacheux
  • Cynthia Pilatos
  • Kévin Broquet
  • Ana-Maria Mendoza
  • Kléber Baclet
  • Roxanne Boulenge
  • Gérard Clément
  • Véronique Hérault
  • Garrice Lemoine
  • Christelle Dufour
  • Antoine Leclercq
  • Séverine Palermo
  • Alexandre Bonduelle
  • Fanny Bourse
  • Riad Jebali
  • Monique Soyez
  • Patrick Marteel
  • Cathy Lenne
Pascal Durieux
Pascal Durieux Liste divers droite
VALENCIENNES, UNE VILLE POUR TOUS, UN PROJET POUR CHACUN
  • Pascal Durieux
  • Christelle Buche
  • Gabriel Desespringalle
  • Annick Bertieaux
  • Raymond Decarpentrie
  • Dominique Lodigeois
  • Marco Busico
  • Anne-Sylvie Cauvez
  • Damien Coyez
  • Soraya Halhouli
  • Mickaël Saniez
  • Julie Caufriez
  • Thierry Puza
  • Jasmine Delsarte
  • Jean-Pierre Donnet
  • Claire Decarpentrie
  • Daniel Boda
  • Marie-José Grard
  • Ibrahim Kronby
  • Coralie Lequien
  • Christian Vanbesien
  • Dominique Letaut
  • Roman Proskouriakov
  • Elizabeth Mitchell
  • Christian Tison
  • Sylvie Deudon
  • Eric Bruniaux
  • Anita Bourhis
  • Bertrand Crasnault
  • Monique Martiaux
  • Saïd Hamitouche
  • Catherine Telliez
  • Michel Cornu
  • Nabila Berrehou
  • Julien Delhaye
  • Jeanne Cheval
  • Jean-Pierre Bocquet
  • Martine Houze
  • Yann Fabry
  • Marie-Noël Laurent
  • Jules Rous
  • Maryne Masse
  • Daniel Tison
  • Myrianne Jirkovsky
  • Elio Frappart

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Degallaix
Laurent Degallaix (34 élus) Valenciennes pour vous avec vous 		4 300 51,02%
  • Laurent Degallaix
  • Aurore Colson
  • Régis Dufour-Lefort
  • Valérie Lorriaux
  • Arnaud L'herminé
  • Emilie Leclercq
  • Armand Audegond
  • Delphine Alexandre
  • Didier Rizzo
  • Valérie Beyrouti
  • Guy Marchant
  • Sophie Meriaux
  • Jean-Marcel Grandame
  • Elodie Caron
  • Salvatore Di Vita
  • Elisa Caudrelier
  • Franck Koller
  • Geneviève Mannarino
  • Michaël Martinez
  • Fabienne Lambert
  • Karim Gana
  • Ludivine Billoir
  • Mattéo Gualano
  • Maryse Dumortier
  • Lorenzo Del Ciotto
  • Monique Hégo
  • Bernard Moreau
  • Isabelle Desoil
  • Patrick Roussiès
  • Jeanne Noiret
  • Daniel Cappelle
  • Déborah Saniez
  • Maurice Spratbrow
  • Joëlle Andris
Didier Legrand
Didier Legrand (3 élus) Valenciennes c'est vous 		1 407 16,69%
  • Didier Legrand
  • Kostia Huant
  • Michel Broullard
Quentin Omont
Quentin Omont (3 élus) Valenciennes verte et solidaire 		1 134 13,45%
  • Quentin Omont
  • Luce Troadec
  • José Pressoir
Chantal Plaquet
Chantal Plaquet (2 élus) Defendre les valenciennois 		814 9,65%
  • Chantal Plaquet
  • Franck Deloge
Nathalie Lorette
Nathalie Lorette (1 élu) Valenciennes citoyenne 		451 5,35%
  • Nathalie Lorette
Laurent Lasselin
Laurent Lasselin Valenciennes nous rassemble 		321 3,80%
Participation au scrutin Valenciennes
Taux de participation 35,52%
Taux d'abstention 64,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 608

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Degallaix
Laurent Degallaix (33 élus) Valenciennes, pour vous, avec vous 		6 434 50,32%
  • Laurent Degallaix
  • Valérie Létard
  • Guy Marchant
  • Gwendoline Desforges
  • Arnaud L'herminé
  • Geneviève Mannarino
  • Hervé Mormentyn
  • Caroline Trzan
  • Dominique Riquet
  • Isabelle Desoil
  • Jean-Marcel Grandame
  • Ludivine Billoir
  • Pascal Vanhelder
  • Aurore Colson
  • Olivier Marliere
  • Sophie Dictus
  • Armand Audegond
  • Marie-Laure Cousin
  • Bernard Brouillet
  • Nadine Leray
  • Franck Koller
  • Marion Peretti
  • Patrick Roussiès
  • Gréta Renard
  • Daniel Cappelle
  • Caroline Fierens
  • Bernard Moreau
  • Maryse Dumortier
  • Jean-Yves Degardin
  • Danièle Ferte
  • Karim Gana
  • Joëlle Andris
  • Mattéo Gualano
Didier Legrand
Didier Legrand (5 élus) Valenciennois je me bats pour toi 		2 888 22,58%
  • Didier Legrand
  • Isabelle Delgehier
  • Gérard Clipet
  • Kostia Huant Épouse Burnichant
  • Michel Broullard
Jean-Claude Dulieu
Jean-Claude Dulieu (3 élus) Valenciennes citoyenne 		2 133 16,68%
  • Jean-Claude Dulieu
  • Nathalie Lorette
  • Mohamed Agoudjil
Jean-Luc Laurent
Jean-Luc Laurent (2 élus) Valenciennes bleu marine 		1 330 10,40%
  • Jean-Luc Laurent
  • Valérie Caudron
Participation au scrutin Valenciennes
Taux de participation 53,40%
Taux d'abstention 46,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Nombre de votants 13 141

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Degallaix
Laurent Degallaix Valenciennes, pour vous, avec vous 		6 201 47,20%
Didier Legrand
Didier Legrand Valenciennois je me bats pour toi 		2 534 19,28%
Jean-Claude Dulieu
Jean-Claude Dulieu Valenciennes citoyenne 		1 636 12,45%
Jean-Luc Laurent
Jean-Luc Laurent Valenciennes bleu marine 		1 388 10,56%
Jean-Luc Chagnon
Jean-Luc Chagnon De la vie dans la ville 		1 178 8,96%
Dominique Slabolepszy
Dominique Slabolepszy Front municipal pour valenciennes 		200 1,52%
Participation au scrutin Valenciennes
Taux de participation 54,59%
Taux d'abstention 45,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Nombre de votants 13 465

Villes voisines de Valenciennes

En savoir plus sur Valenciennes