Résultat de l'élection municipale 2026 à Valenciennes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Valenciennes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Valenciennes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Valenciennes.
L'actu des élections municipales 2026 à Valenciennes
11:51 - Les premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Valenciennes
Laurent Degallaix (Divers droite) a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale 2026 à Valenciennes dimanche dernier, avec 28,48 % des suffrages exprimés. À sa suite, Luce Troadec (Union de la gauche) est arrivée en deuxième position avec 24,83 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Comme il y a six ans, Laurent Degallaix est resté au sommet du classement, mais il a chuté lourdement, abandonnant 22 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Tanneguy Adriencense, étiqueté Rassemblement National, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Isabelle Desoil, portant la nuance Divers droite, a obtenu 13,06 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Enfin, concernant la participation à Valenciennes, le vote a enregistré un taux d'abstention de 45,79 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Valenciennes
Le deuxième tour des élections municipales à Valenciennes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurent Degallaix
Liste divers droite
VALENCIENNES POUR VOUS & AVEC VOUS
|
|
Tanneguy Adriencense
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER VALENCIENNES
|
|
Luce Troadec
Liste d'union à gauche
Valenciennes Autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Valenciennes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent DEGALLAIX (Ballotage) VALENCIENNES POUR VOUS & AVEC VOUS
|3 883
|28,48%
|Luce TROADEC (Ballotage) Valenciennes Autrement
|3 385
|24,83%
|Tanneguy ADRIENCENSE (Ballotage) RASSEMBLER VALENCIENNES
|3 311
|24,29%
|Isabelle DESOIL (Ballotage) UNIS POUR VALENCIENNES
|1 781
|13,06%
|Pascal DURIEUX VALENCIENNES, UNE VILLE POUR TOUS, UN PROJET POUR CHACUN
|1 272
|9,33%
|Participation au scrutin
|Valenciennes
|Taux de participation
|54,21%
|Taux d'abstention
|45,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|13 995
Source : ministère de l’Intérieur
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