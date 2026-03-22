Résultat de l'élection municipale 2026 à Valenciennes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Valenciennes

Le deuxième tour des élections municipales à Valenciennes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurent Degallaix
Laurent Degallaix Liste divers droite
VALENCIENNES POUR VOUS & AVEC VOUS
  • Laurent Degallaix
  • Sophia Zalteni
  • Arnaud L'Herminé
  • Aurore Colson
  • Armand Audegond
  • Valérie Beyrouti
  • Daniel Pausé
  • Delphine Alexandre
  • Didier Rizzo
  • Rosaria Rocca
  • Régis Dufour-Lefort
  • Emilie Leclercq
  • Karim Gana
  • Sylvie Grevin
  • Jean-Marcel Grandame
  • Sabine Menneson
  • Patrick Chartin
  • Elisa Caudrelier
  • Salvatore Di Vita
  • Fabienne Lambert
  • Michaël Martinez
  • Elodie Caron
  • Mattéo Gualano
  • Franca Missana
  • Lorenzo Del Ciotto
  • Ludivine Billoir
  • Bernard Moreau
  • Annick Gourgeot
  • Franck Koller
  • Maryse Dumortier
  • Rufus Kane
  • Monique Hego
  • Christophe Duvey
  • Martine Mamer
  • Théo Dhalluin
  • Christine Lafeuille
  • Pierre Meurisse
  • Chantal Blondel
  • Kelig Mochet
  • Roselyne Leleu
  • Antoine Ramette
  • Valérie Lorriaux
  • Jean-Michel Belkassem
Tanneguy Adriencense
Tanneguy Adriencense Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER VALENCIENNES
  • Tanneguy Adriencense
  • Brigitte Zielinski
  • Bertrand Culot
  • Thérèse Lebrun
  • Xavier Charpentier
  • Véronique Dauvillaire
  • Laurent Franck
  • Muriel Pirot
  • Marc Sebbane
  • Sandrine Warnotte
  • Patrice Danquoins
  • Catherine Legrain
  • Jérémy Clément
  • Sandrine Dujardin
  • David Levêque
  • Frédérique Collignon
  • Erwann Guyot
  • Françoise Delhaie
  • Nicolas Lhermine
  • Marie Gaillard
  • Giorgio Capuocciolo
  • Marie-Christine Hirson
  • Georges Di Falco
  • Chantal Dubruille
  • Michael Lanoy
  • Dorine Le Messager
  • Patrick Delplancq
  • Marie-Jeanne Nonclercq
  • Jean-Marie Callewaert
  • Emelyne Gaillard
  • Pascal Lebrun
  • Martine Pichon
  • Eric Hélaine
  • Marie-Claude Pastoret
  • Benjamin Chadaine
  • Thérèse Dubois
  • Grégory Martinage
  • Bénédicte Bernard
  • Florian Laurent
  • Emeline Lucien
  • Bernard Ibanez
  • Lydie Darré
  • Sylvain Magry
  • Isabelle Daisne
  • Ludwig Keczeli
Luce Troadec
Luce Troadec Liste d'union à gauche
Valenciennes Autrement
  • Luce Troadec
  • Quentin Omont
  • Nathalie Lorette
  • Eric Veron
  • Bénédicte Dupont
  • Pierrick Colpin
  • Kassie Gobert
  • Romain Ambert
  • Seray Genc
  • Marc Lambert
  • Habiba Lachaal
  • Rémi Sanchez
  • Bettina Heyse
  • Fabrice Le Duault
  • Charlotte Viez
  • Arthur de Oliveira
  • Audrey Sladkowski
  • Rachid Bouadma
  • Gaëlle Lopez Heredia
  • Bertrand Bridier
  • Séverine Domer
  • Antoine Bailloeul
  • Elisabeth Dutilleul
  • Elie Aupetitgendre
  • Amélie Bailleux
  • Julien Badart-Wallet
  • Geneviève Leclerc
  • Ilan François
  • Gwenola Lebel
  • Kadiambi Mpungwe
  • Kostia Huant
  • Frédéric Masson
  • Mila Paolucci
  • José Germain
  • Solène Delvaux
  • Paul-André Note
  • Léa Mysliwski
  • Patrick Puech
  • Nadine Moyson
  • Jacky Wlodarski
  • Adeline Vandesquille
  • José Pressoir
  • Angeles Perez
  • Thomas Rede
  • Arlette Goldman

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Valenciennes

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent DEGALLAIX
Laurent DEGALLAIX (Ballotage) VALENCIENNES POUR VOUS & AVEC VOUS 		3 883 28,48%
Luce TROADEC
Luce TROADEC (Ballotage) Valenciennes Autrement 		3 385 24,83%
Tanneguy ADRIENCENSE
Tanneguy ADRIENCENSE (Ballotage) RASSEMBLER VALENCIENNES 		3 311 24,29%
Isabelle DESOIL
Isabelle DESOIL (Ballotage) UNIS POUR VALENCIENNES 		1 781 13,06%
Pascal DURIEUX
Pascal DURIEUX VALENCIENNES, UNE VILLE POUR TOUS, UN PROJET POUR CHACUN 		1 272 9,33%
Participation au scrutin Valenciennes
Taux de participation 54,21%
Taux d'abstention 45,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 13 995

Source : ministère de l’Intérieur

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