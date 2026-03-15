Résultat municipale 2026 à Valenciennes (59300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valenciennes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valenciennes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Valenciennes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent DEGALLAIX
Laurent DEGALLAIX VALENCIENNES POUR VOUS & AVEC VOUS 		3 883 28,48%
Luce TROADEC
Luce TROADEC Valenciennes Autrement 		3 385 24,83%
Tanneguy ADRIENCENSE
Tanneguy ADRIENCENSE RASSEMBLER VALENCIENNES 		3 311 24,29%
Isabelle DESOIL
Isabelle DESOIL UNIS POUR VALENCIENNES 		1 781 13,06%
Pascal DURIEUX
Pascal DURIEUX VALENCIENNES, UNE VILLE POUR TOUS, UN PROJET POUR CHACUN 		1 272 9,33%
Participation au scrutin Valenciennes
Taux de participation 54,21%
Taux d'abstention 45,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 13 995

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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