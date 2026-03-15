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19:21 - Élections municipales à Valenciennes : impact de la démographie et de l'économie locale En marge des élections municipales, Valenciennes regorge de diversité et d'activités. Avec ses 42 979 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 3 290 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 10 357 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 15,05% des résidents sont des enfants, et 7,18% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 3 586 personnes (8,34%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 412 € par mois, la commune affiche un taux de chômage de 18,99%, révélant une situation économique précaire. À Valenciennes, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN à Valenciennes : quelle place aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Valenciennes il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 24,90% des bulletins exprimés lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 42,31% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 22,09% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 36,18% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 33,14% pour les européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 35,14% pour le mouvement lepéniste. Il finira avec 39,62% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Valenciennes au crible Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale à Valenciennes avait été marqué par une abstention de 64,48 %, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 35,52 %) alors qu'à cause du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient préféré rester à l'écart. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été accompagnée d'une abstention à 28,32 % dans la ville (participation de 71,68 %). Même si les dynamiques varient en fonction du type de scrutin, il est éclairant d'étudier l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 56,84 % en 2022 à seulement 36,46 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 48,66 % (contre 48,51 % en France). Décortiquer ces variations lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Valenciennes comme une contrée distancée du processus électoral. Pour ces municipales, cette réalité à Valenciennes sera en conséquence primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Valenciennes a-t-elle voté ? Le paysage politique de Valenciennes a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale. Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Valenciennes avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,14%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,90% des votes. Les élections législatives à Valenciennes quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Laurence Bara (Rassemblement National) aux avants-postes avec 35,14% au premier tour, devant Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) avec 33,51%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) en tête avec 60,38%.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Valenciennes ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Valenciennes comme une commune au paysage politique fragmenté. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Valenciennes accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 28,95%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 24,90%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,69% pour Emmanuel Macron, contre 42,31% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Valenciennes plébiscitaient Béatrice Descamps (Divers droite) avec 40,00% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,82% des suffrages.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Valenciennes Côté fiscalité de Valenciennes, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 1 123 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 1 206 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu moins de 49,31 % en 2024 (contre environ 30,02 % en 2020). Par comparaison, la moyenne à l'échelle nationale s'établit aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 2 967 130 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 15 886 590 € récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 35,53 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - La liste Divers droite en tête à Valenciennes lors des dernières élections Les dynamiques politiques locales restent façonnées par le résultat du dernier scrutin municipal à Valenciennes. Dès le premier tour, Laurent Degallaix (Divers droite) a décroché la première place avec 51,02% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Didier Legrand (Divers droite) a obtenu 1 407 bulletins valides (16,69%). Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Valenciennes, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire retentissante, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.