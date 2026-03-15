Résultat de l'élection municipale 2026 à Valentigney : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Valentigney [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Valentigney sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Valentigney.
L'actu des élections municipales 2026 à Valentigney
13:46 - Constat clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Valentigney
Alors que les impôts locaux ont grimpé à Valentigney entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,00 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 158 800 € la même année. Un produit qui est loin des 1 890 450 € engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Valentigney atteint désormais environ 37,99 % en 2024 (contre 19,91 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Valentigney s'est établi à 913 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 812 € relevés en 2020.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Valentigney ?
Les dynamiques politiques locales restent influencées par l'issue du dernier scrutin municipal à Valentigney. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Philippe Gautier (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 36,01% des bulletins. À sa poursuite, Claude Françoise Saumier (Divers gauche) a capté 782 votes (33,09%). Avec une marge aussi ténue, la fin du deuxième tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Philippe Gautier l'a finalement emporté avec 1 381 suffrages (53,54%), face à Claude Françoise Saumier rassemblant 1 198 électeurs inscrits (46,45%). En revanche, le deuxième tour s’est conclu par un écart important et une victoire très nette. Divers droite a certainement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 530 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Bureaux de vote à Valentigney : les horaires d'ouverture
Les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Valentigney seront accessibles jusqu'à 18 h pour permettre aux votants de s'exprimer. En 2026, les citoyens de Valentigney sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valentigney
|Tête de listeListe
|
Michel Treppo
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Nadine Mercier
Liste divers gauche
UN NOUVEL ELAN POUR VALENTIGNEY
|
|
Philippe Gautier
Liste divers droite
VALENTIGNEY ENCORE + FORT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Gautier (26 élus) Valentigney 2026
|1 381
|53,54%
|
|Claude Françoise Saumier (7 élus) Bien vivre a valentigney
|1 198
|46,45%
|
|Participation au scrutin
|Valentigney
|Taux de participation
|40,09%
|Taux d'abstention
|59,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 670
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Gautier Valentigney 2026
|851
|36,01%
|Claude Françoise Saumier Bien vivre a valentigney
|782
|33,09%
|François Sahler S'investir pour valentigney
|625
|26,44%
|Michel Treppo Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|105
|4,44%
|Participation au scrutin
|Valentigney
|Taux de participation
|37,07%
|Taux d'abstention
|62,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 467
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Gautier (25 élus) Valentigney autrement
|1 974
|51,44%
|
|Daniel Petitjean (8 élus) Aimer valentigney
|1 863
|48,55%
|
|Participation au scrutin
|Valentigney
|Taux de participation
|59,23%
|Taux d'abstention
|40,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,82%
|Nombre de votants
|4 074
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Petitjean Aimer valentigney
|1 644
|47,10%
|Philippe Gautier Valentigney autrement
|1 512
|43,32%
|Michel Thirode Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|334
|9,57%
|Participation au scrutin
|Valentigney
|Taux de participation
|54,49%
|Taux d'abstention
|45,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,88%
|Nombre de votants
|3 748
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