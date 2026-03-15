Résultat de l'élection municipale 2026 à Valentigney : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valentigney

Tête de listeListe
Michel Treppo
Michel Treppo Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Michel Treppo
  • Sandrine Saïs
  • Edhem Merdzic
  • Stéphanie Vincent
  • Kazim Tali
  • Manon Pardo
  • Mariano Rodriguez Vega
  • Catherine Herzig
  • David Coeurdassier
  • Hatice Köse
  • Marc Spirkel
  • Anissa Boussof
  • Aziz Akhal Elaouina
  • Fadime Lacinbay
  • Ali Mechouahi
  • Emira Strasevic
  • Raphaël Anile
  • Andrijana Spasic
  • Mehdi Lalaoui
  • Nadine Vadam
  • Éric Rigaud
  • Alina Ribeaux Amelo
  • Abdelhamid Brikat
  • Aleyna Lacinbay
  • Safer Strasevic
  • Ludivine El Bachir
  • Abderrahim Hedna
  • Sandra Spasic
  • Tumer Susler
  • Maria Leonor
  • Roger Tribout
  • Jocelyne Richard
  • Lilian Bonnot
Nadine Mercier
Nadine Mercier Liste divers gauche
UN NOUVEL ELAN POUR VALENTIGNEY
  • Nadine Mercier
  • Gerard Payot
  • Marielle Guillard
  • Carl Miguel
  • Malika Drici
  • Patrice Martin
  • Anne Magnin-Feysot
  • Erol Simsek
  • Jocelyne Bugnon
  • Gérard Paterek
  • Valérie Maitre
  • Erkan Soylemez
  • Flor De Liz de la Fuente
  • Jean-Claude Herard
  • Corinne Katz
  • Pascal Abgrall
  • Simone Couvet
  • Gerard Petit
  • Anne Depecker
  • Daniel Petitjean
  • Claude Vacelet
  • Vincent Legras
  • Nicole Lombard
  • Laurent Shilling
  • Marie-Madeleine Noirot
  • Gaylord Reymond
  • Hélène Giraud
  • Martial Pata
  • Nadine Rothgaenger
  • Raphaël Tissier
  • Martine Petitjean
  • Patrick Cottier
  • Elisabeth Giraud
  • Daniel Larché
Philippe Gautier
Philippe Gautier Liste divers droite
VALENTIGNEY ENCORE + FORT
  • Philippe Gautier
  • Lise Vurpillot
  • Armando Lopes
  • Dominique Dangel
  • Thierry Maillot
  • Maud Pelissier
  • Arnaud Jacquot
  • Martine Michaud
  • Arnaud Pavillard
  • Anne-Lise Garcia
  • Denis Nedez
  • Stéphanie Gautier
  • Omar Rabei
  • Claudia Fernandes
  • Roland Gamberi
  • Coralie Guillaume
  • Nourreddine Drayaf
  • Martine Lambert
  • Philippe Curie
  • Mélanie Gremillet
  • Daniel Fernandes
  • Elodie Lerale
  • Oktay Oktem
  • Nathalie Liard
  • Cyril Damotte
  • Emilie Barbier
  • Ludovic Vigezzi
  • Servet Akdemir
  • Laurent Bedel
  • Gabrielle Manzinali
  • Martial Quenot
  • Elisabeth Coqu
  • Florian Schildknecht
  • Manon Durecu
  • Ludovic Guierdet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Gautier
Philippe Gautier (26 élus) Valentigney 2026 		1 381 53,54%
  • Philippe Gautier
  • Lise Vurpillot
  • Denis Nedez
  • Annie Mouhot
  • Roland Gamberi
  • Nadine Mercier
  • Arnaud Pavillard
  • Martine Michaud
  • Valère Nedey
  • Dominique Dangel
  • Claude Stiquel
  • Maud Pelissier
  • Jean-Claude Herard
  • Claudia Fernandes
  • Arnaud Jacquot
  • Séverine Dirand
  • Nourreddine Drayaf
  • Georgette Cuenot
  • Bernard Coqu
  • Stéphanie Gautier
  • Armando Lopes
  • Anne-Lise Garcia
  • Gérard Paterek
  • Catherine Parrot
  • Franck Claudel
  • Elisabeth Coqu
Claude Françoise Saumier
Claude Françoise Saumier (7 élus) Bien vivre a valentigney 		1 198 46,45%
  • Claude Françoise Saumier
  • Hervé Romain
  • Elsa Jacoulet
  • Pierre Mossina
  • Nathalie Lombardot
  • Raymond Lornet
  • Stéphanie Bourquin
Participation au scrutin Valentigney
Taux de participation 40,09%
Taux d'abstention 59,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 670

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Gautier
Philippe Gautier Valentigney 2026 		851 36,01%
Claude Françoise Saumier
Claude Françoise Saumier Bien vivre a valentigney 		782 33,09%
François Sahler
François Sahler S'investir pour valentigney 		625 26,44%
Michel Treppo
Michel Treppo Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		105 4,44%
Participation au scrutin Valentigney
Taux de participation 37,07%
Taux d'abstention 62,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 467

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Gautier
Philippe Gautier (25 élus) Valentigney autrement 		1 974 51,44%
  • Philippe Gautier
  • Lise Vurpillot
  • Eric Mouhot
  • Annie Perrin
  • Vincent Comor
  • Anne Sahler
  • Hicham Bourbiza
  • Gaëlle Paredi
  • Georges Rovigo
  • Caroline Fieux
  • Ceslaw Peron
  • Stéphanie Le Bihan
  • Bernard Coqu
  • Anne-Lise Kohler
  • Gérard Payot
  • Sylvie Delahaye
  • Abdelaziz Merabet
  • Elisabeth Beaufils
  • Denis Nedez
  • Jocelyne Forner
  • Claude Stiquel
  • Julia Schneller
  • Florian Schildknecht
  • Odette Jonesco
  • Michael Pourchot
Daniel Petitjean
Daniel Petitjean (8 élus) Aimer valentigney 		1 863 48,55%
  • Daniel Petitjean
  • Claude-Françoise Saumier
  • Pierre Moscovici
  • Elsa Jacoulet
  • Christian Pertuiset
  • Marlène Oliva
  • Pierre Mossina
  • Aline Grandi
Participation au scrutin Valentigney
Taux de participation 59,23%
Taux d'abstention 40,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,82%
Nombre de votants 4 074

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Petitjean
Daniel Petitjean Aimer valentigney 		1 644 47,10%
Philippe Gautier
Philippe Gautier Valentigney autrement 		1 512 43,32%
Michel Thirode
Michel Thirode Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		334 9,57%
Participation au scrutin Valentigney
Taux de participation 54,49%
Taux d'abstention 45,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,88%
Nombre de votants 3 748

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