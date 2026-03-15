Résultat de l'élection municipale 2026 à Valentigney : les infos en direct

Programme de Nadine Mercier à Valentigney (UN NOUVEL ELAN POUR VALENTIGNEY)

Engagement citoyen

La liste menée par Nadine Mercier se concentre sur l'importance de mettre les habitants au centre des préoccupations. Elle prône un esprit d'ouverture pour établir un lien solide entre la population et les élus. Cet engagement vise à instaurer une dynamique de solidarité au sein de la ville.

Projets collectifs

Les projets proposés sont basés sur l'intérêt collectif, avec une consultation systématique de la population pour chaque initiative importante. Cela inclut des actions pour assurer la sécurité de tous les concitoyens et développer un aménagement urbain respectueux de l'environnement. L'objectif est de favoriser un développement harmonieux de la ville, bénéfique pour chaque quartier.

Initiatives locales

La liste soutient les initiatives citoyennes, telles que l'entretien des sentiers et les rencontres intergénérationnelles. Elle valorise également l'espace naturel en créant des sentiers de promenade partagée. Ces actions visent à renforcer le lien social et à encourager la participation active des habitants.

Gestion transparente

Un des piliers de cette campagne est la promesse d'une gestion rigoureuse et transparente des finances communales. Les actions entreprises seront menées dans le respect de la confiance accordée par les citoyens. Cela garantit que chaque décision prise sera en adéquation avec les attentes et les besoins des habitants de Valentigney.