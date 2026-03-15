Résultat municipale 2026 à Valentigney (25700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valentigney a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valentigney, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Valentigney [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GAUTIER
Philippe GAUTIER (26 élus) VALENTIGNEY ENCORE + FORT 		1 685 55,50%
  • Philippe GAUTIER
  • Lise VURPILLOT
  • Armando LOPES
  • Dominique DANGEL
  • Thierry MAILLOT
  • Maud PELISSIER
  • Arnaud JACQUOT
  • Martine MICHAUD
  • Arnaud PAVILLARD
  • Anne-Lise GARCIA
  • Denis NEDEZ
  • Stéphanie GAUTIER
  • Omar RABEI
  • Claudia FERNANDES
  • Roland GAMBERI
  • Coralie GUILLAUME
  • Nourreddine DRAYAF
  • Martine LAMBERT
  • Philippe CURIE
  • Mélanie GREMILLET
  • Daniel FERNANDES
  • Elodie LERALE
  • Oktay OKTEM
  • Nathalie LIARD
  • Cyril DAMOTTE
  • Emilie BARBIER
Nadine MERCIER
Nadine MERCIER (6 élus) UN NOUVEL ELAN POUR VALENTIGNEY 		1 111 36,59%
  • Nadine MERCIER
  • Gerard PAYOT
  • Marielle GUILLARD
  • Carl MIGUEL
  • Malika DRICI
  • Patrice MARTIN
Michel TREPPO
Michel TREPPO (1 élu) Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		240 7,91%
  • Michel TREPPO
Participation au scrutin Valentigney
Taux de participation 46,26%
Taux d'abstention 53,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 3 151

Source : ministère de l’Intérieur

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