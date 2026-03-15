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19:21 - Comprendre l'électorat de Valentigney : un regard sur la démographie locale Comment les électeurs de Valentigney peuvent-ils affecter le résultat des municipales ? Avec 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 20,51%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (62,26%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2 199 euros par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 4129 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 18,16% et d'une population étrangère de 12,57% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Valentigney mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,85% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Valentigney Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Valentigney il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 25,29% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,63% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 26,12% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste sécurisait 44,87% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 35,58% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 38,17% pour le parti nationaliste. Il finira avec 44,11% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Valentigney : le point sur la participation Pour ces élections municipales, l'absence ou non d'électeurs à Valentigney sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 62,93 % lors de la précédente municipale, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus semait le doute dans la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 30,50 % des citoyens en mesure de voter. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 55,14 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 38,16 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 61,05 % des inscrits. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet de ranger Valentigney comme une ville distancée du processus électoral au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment a voté Valentigney l'année de la dissolution ? Les élections législatives à Valentigney de juin 2024, plaçaient Géraldine Grangier (Rassemblement National) en tête avec 38,17% au premier tour, devant Magali Duvernois (Union de la gauche) avec 37,17%. Mais c'est pourtant Magali Duvernois (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 55,89% des suffrages exprimés. À l'occasion du match européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs de Valentigney avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 35,58% des bulletins. La préférence des électeurs de Valentigney a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Valentigney ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Valentigney privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (30,53%), devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 25,29%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,37% pour Emmanuel Macron, contre 45,63% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Valentigney soutenaient en priorité Frédéric Barbier (Ensemble !) avec 29,63% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,13%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Valentigney comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Constat clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Valentigney Alors que les impôts locaux ont grimpé à Valentigney entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,00 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 158 800 € la même année. Un produit qui est loin des 1 890 450 € engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Valentigney atteint désormais environ 37,99 % en 2024 (contre 19,91 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Valentigney s'est établi à 913 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 812 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Valentigney ? Les dynamiques politiques locales restent influencées par l'issue du dernier scrutin municipal à Valentigney. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Philippe Gautier (Divers droite) a coiffé ses concurrents au poteau en obtenant 36,01% des bulletins. À sa poursuite, Claude Françoise Saumier (Divers gauche) a capté 782 votes (33,09%). Avec une marge aussi ténue, la fin du deuxième tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Philippe Gautier l'a finalement emporté avec 1 381 suffrages (53,54%), face à Claude Françoise Saumier rassemblant 1 198 électeurs inscrits (46,45%). En revanche, le deuxième tour s’est conclu par un écart important et une victoire très nette. Divers droite a certainement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 530 voix supplémentaires entre les deux tours.