Résultat de l'élection municipale 2026 à Valenton : les infos en direct

Programme de Metin Yavuz à Valenton (Maintenons Le Cap Pour Valenton)

Élections Municipales

Le 15 mars 2026, les Valentonnais seront appelés à élire leur Maire et l'équipe municipale. Ce scrutin est crucial pour l'avenir de la ville et représente une opportunité de poursuivre le changement engagé en 2020. La mobilisation des citoyens est essentielle pour exprimer leur volonté et choisir la direction à prendre.

Engagements Réalisés

Depuis les élections de 2020, 95 % des engagements pris ont été réalisés sans augmenter les impôts locaux. Des projets significatifs ont été menés, tels que la construction d'une nouvelle école et le renouvellement urbain de la Lutèce. Ces réalisations témoignent d'une volonté d'améliorer la qualité de vie des Valentonnais.

Vision d'Avenir

Le Maire, Metin Yavuz, se présente à nouveau avec un projet visant à poursuivre la dynamique engagée. L'accent est mis sur la nécessité de bâtir un avenir meilleur pour les jeunes et de protéger les aînés. La vision est celle d'une ville attractive, dynamique et solidaire, qui doit continuer à évoluer.

Importance du Vote

Le 15 mars, chaque voix comptera pour déterminer l'orientation future de Valenton. Le choix entre la continuité et le retour à l'immobilisme est au cœur de cette élection. Les citoyens sont invités à faire entendre leur voix pour soutenir un projet ambitieux et porteur d'avenir.