Résultat de l'élection municipale 2026 à Valenton : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Valenton [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Valenton sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Valenton.
L'actu des élections municipales 2026 à Valenton
13:46 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Valenton
À Valenton, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 1 155 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 1 159 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 36,35 % en 2024 (contre environ 22,60 % en 2020). Cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 136 000 euros en 2024, contre quelque 4,31023 millions d'euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 29,21 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes.
11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Métin Yavuz à Valenton
Les résultats du scrutin municipal précédent à Valenton se sont révélés particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Métin Yavuz (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses concurrents en rassemblant 41,88% des suffrages. Juste derrière, Laurent Perichon (Parti communiste français) a engrangé 39,10% des voix. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Guillaume Ahizi-Elliam (Divers gauche), obtenant 404 voix (19,01%). Le petit écart entre les concurrents ouvrait la porte à un 2ème tour incertain. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Métin Yavuz l'a finalement emporté avec 52,37% des votes, face à Laurent Perichon s'adjugeant 41,94% des votants et Guillaume Ahizi-Elliam avec 5,67% des électeurs. À rebours du premier tour, l'écart s'est creusé de manière spectaculaire ce qui a mené à une victoire large et incontestée. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., gagnant 586 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les 7 bureaux de vote à Valenton ?
Les municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de Valenton de se prononcer sur les défis qui concernent leur commune. À Valenton et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Quel candidat succédera à Métin Yavuz (Divers centre), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Ci-dessous, vous pouvez parcourir la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Valenton. Il est important de souligner que les 7 bureaux de vote de la commune de Valenton ferment leurs portes à 20 heures en prévision du dépouillement. La parution des résultats du premier tour à Valenton commencera sur cette page à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valenton
|Tête de listeListe
|
Guillaume Ahizi-Elliam
Liste d'union à gauche
Valenton Unie
|
|
Metin Yavuz
Liste divers droite
Maintenons Le Cap Pour Valenton
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Métin Yavuz (26 élus) Un nouvel elan pour valenton
|1 476
|52,37%
|
|Laurent Perichon (7 élus) A coeur battant pour valenton à l'initiative du parti communiste français
|1 182
|41,94%
|
|Guillaume Ahizi-Elliam Union citoyenne valentonnaise
|160
|5,67%
|Participation au scrutin
|Valenton
|Taux de participation
|43,75%
|Taux d'abstention
|56,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 906
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Métin Yavuz Un nouvel elan pour valenton
|890
|41,88%
|Laurent Perichon A coeur battant pour valenton à l'initiative du parti communiste français
|831
|39,10%
|Guillaume Ahizi-Elliam Union citoyenne valentonnaise
|404
|19,01%
|Participation au scrutin
|Valenton
|Taux de participation
|33,79%
|Taux d'abstention
|66,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 231
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françoise Baud (26 élus) Continuons ensemble pour valenton
|1 571
|57,02%
|
|Metin Yavuz (7 élus) Ensemble prenons en main l'avenir de valenton
|1 184
|42,97%
|
|Participation au scrutin
|Valenton
|Taux de participation
|48,69%
|Taux d'abstention
|51,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,71%
|Nombre de votants
|2 985
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