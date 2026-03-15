Résultat de l'élection municipale 2026 à Valenton : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Valenton

Tête de listeListe
Guillaume Ahizi-Elliam
Guillaume Ahizi-Elliam Liste d'union à gauche
Valenton Unie
  • Guillaume Ahizi-Elliam
  • Nadia Hamed
  • Lounis Almaboudi
  • Mathilde Ferment
  • Hamza Onay
  • Sandrine Oms
  • Wilfrid Jean Louis Ekassou
  • Samira Mahtallah
  • Cédric Coutard
  • Véronique de Cadaran
  • Ahmed Daghar
  • Flora Benjamin
  • Adel Mohamed Chouki
  • Dalila Zaazoua
  • Mamadou Soumare
  • Rachel Fernandes
  • Michel Granarolo
  • Khangué Gandega
  • Smaïl Bougour
  • Jessica Lofargne
  • Fortuné Abiona
  • Oumy Keita
  • Jean Foula
  • Candice Maüsier
  • Marcel Barny
  • Adja Aouane
  • Harouna Soumaré
  • Claudine Merlin
  • Hacène Kechit
  • Samia Bennia
  • Marwane Bouziane
  • Françoise Baud
  • Rédouane Ouazine
Metin Yavuz
Metin Yavuz Liste divers droite
Maintenons Le Cap Pour Valenton
  • Metin Yavuz
  • Cécile Spano
  • Claude Leseur
  • Annick Berdier
  • Gilles Bargès
  • Nathalie Malacan
  • Mouaz Boubaker
  • Agnès Petrissans
  • Mage Pambou
  • Elisabeth Gautier
  • Claude Barré
  • Nadia Riyachi
  • André Bazile
  • Isabelle Barvet
  • Anibal Marques
  • Dounia Ben Rhouma
  • Lucien Delver
  • Vanessa Osmanaj
  • Noreddine Abid
  • Ana Clara Azevedo
  • Michaël Serban
  • Catherine Pouvreau
  • Jean-Philippe Le Lay
  • Dicle Ozen
  • Norbert Chadebaud
  • Chaïma Medjahed
  • Gianni de Luise
  • Thervecia Mathurin
  • Zakaullah Chaudhry
  • Christine Sylla
  • André Castano
  • Sandrine Quehen
  • Sergio Cerqueira de Sousa
  • Laura Morin
  • Salah Fenehari

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Métin Yavuz
Métin Yavuz (26 élus) Un nouvel elan pour valenton 		1 476 52,37%
  • Métin Yavuz
  • Cécile Spano
  • Claude Leseur
  • Hasana Sadiki
  • Gilles Bargès
  • Nathalie Malacan
  • Noël Agossa
  • Éveline Bouton-Berdier
  • Claude Barré
  • Élisabeth Gautier
  • Guilain Goubet
  • Agnès Petrissans
  • Georges Lourenço
  • Isabelle Barvet
  • Kamel Belkhiri
  • Nadia Riyachi
  • André Bazile
  • Chaïma Medjahed
  • Michaël Serban
  • Christelle Mfufu
  • Gianni De Luise
  • Tatiana Koyuncu
  • Jérôme Fournier
  • Ana Isabel Costa Ferreira
  • Mouaz Boubaker
  • Vanessa Osmanaj
Laurent Perichon
Laurent Perichon (7 élus) A coeur battant pour valenton à l'initiative du parti communiste français 		1 182 41,94%
  • Laurent Perichon
  • Françoise Baud
  • Vincent Calvier
  • Nadia Kouchit Mouheb
  • Stéphane Mehala-Bougault
  • Hélène Sissler
  • Abdelkader Kalleche
Guillaume Ahizi-Elliam
Guillaume Ahizi-Elliam Union citoyenne valentonnaise 		160 5,67%
Participation au scrutin Valenton
Taux de participation 43,75%
Taux d'abstention 56,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 906

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Métin Yavuz
Métin Yavuz Un nouvel elan pour valenton 		890 41,88%
Laurent Perichon
Laurent Perichon A coeur battant pour valenton à l'initiative du parti communiste français 		831 39,10%
Guillaume Ahizi-Elliam
Guillaume Ahizi-Elliam Union citoyenne valentonnaise 		404 19,01%
Participation au scrutin Valenton
Taux de participation 33,79%
Taux d'abstention 66,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 231

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise Baud
Françoise Baud (26 élus) Continuons ensemble pour valenton 		1 571 57,02%
  • Françoise Baud
  • Patrick Ratter
  • Nadia Mouheb
  • Philippe Pudelko
  • Samia Bennia
  • Laurent Perichon
  • Sylvie Arriau
  • Vincent Calvier
  • Fadéla Soufi
  • Serge Mercier
  • Françoise Labat
  • Jean Jeannot
  • Sakina Bennini
  • Guy Roger Dilou
  • Hélène Sissler
  • Didier Gosselin
  • Oumy Keïta
  • Xxxx Nadaradjane
  • Martine Albert
  • Bouchaïb Senhaji
  • Ghania Djaout
  • Bruno Noel
  • Jacqueline Dijoux
  • Jean-Baptiste Ponin
  • Véronique Beneteau De La Prairie
  • Hacène Kechit
Metin Yavuz
Metin Yavuz (7 élus) Ensemble prenons en main l'avenir de valenton 		1 184 42,97%
  • Metin Yavuz
  • Ana Tarrinha
  • Claude Leseur
  • Fatma Bouhassoune
  • Wilfrid Ekassou
  • Cecile Spano
  • Guillaume Ahizi-Elliam
Participation au scrutin Valenton
Taux de participation 48,69%
Taux d'abstention 51,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,71%
Nombre de votants 2 985

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