Résultat municipale 2026 à Valenton (94460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Valenton a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valenton, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Valenton [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Metin YAVUZ
Metin YAVUZ (28 élus) Maintenons Le Cap Pour Valenton 		2 061 67,44%
  • Metin YAVUZ
  • Cécile SPANO
  • Claude LESEUR
  • Annick BERDIER
  • Gilles BARGÈS
  • Nathalie MALACAN
  • Mouaz BOUBAKER
  • Agnès PETRISSANS
  • Mage PAMBOU
  • Elisabeth GAUTIER
  • Claude BARRÉ
  • Nadia RIYACHI
  • André BAZILE
  • Isabelle BARVET
  • Anibal MARQUES
  • Dounia BEN RHOUMA
  • Lucien DELVER
  • Vanessa OSMANAJ
  • Noreddine ABID
  • Ana Clara AZEVEDO
  • Michaël SERBAN
  • Catherine POUVREAU
  • Jean-Philippe LE LAY
  • Dicle OZEN
  • Norbert CHADEBAUD
  • Chaïma MEDJAHED
  • Gianni DE LUISE
  • Thervecia MATHURIN
Guillaume AHIZI-ELLIAM
Guillaume AHIZI-ELLIAM (5 élus) Valenton Unie 		995 32,56%
  • Guillaume AHIZI-ELLIAM
  • Nadia HAMED
  • Lounis ALMABOUDI
  • Mathilde FERMENT
  • Hamza ONAY
Participation au scrutin Valenton
Taux de participation 42,98%
Taux d'abstention 57,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 3 151

Source : ministère de l’Intérieur

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