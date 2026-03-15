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19:21 - Comprendre l'électorat de Valenton : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale municipale, Valenton se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 14 453 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 839 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 3 526 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 25,06% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 4,97% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 3 737 résidents étrangers, soit 25,86% de la population, participe à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 149 €/mois, la commune affiche un taux de chômage de 16,78%, synonyme d'une situation économique tendue. À Valenton, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à Valenton ? Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des municipales à Valenton il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 13,24% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 32,25% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 12,24% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Valenton comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 20,17% pour les européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 16,74% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il finira avec 19,28% lors du vote final.

16:58 - Valenton : 33,79 % de votants aux dernières municipales La fuite des électeurs s'élevait à 66,21 % à Valenton pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux, le coronavirus ayant jeté une ombre sur l'événement. Les municipales sont pourtant, avec l'élection présidentielle, un moment où les électeurs se mobilisent le plus massivement pour élire leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 32,64 % des habitants inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 63,85 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 44,41 %, loin des 68,13 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une contrée distancée du processus électoral par rapport au reste du pays. Dans le cadre de ces municipales à Valenton, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Valenton : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Valenton plébiscitaient Louis Boyard (Union de la gauche) avec 61,58% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Louis Boyard culminant à 68,20% des voix sur place. Lors des européennes en amont, le résultat à Valenton s'était cette fois forgé autour de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (45,10%), devant Jordan Bardella (20,17%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (6,51%).

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à Valenton ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Valenton comme un territoire fortement orienté à gauche. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Valenton accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 54,23%, devant Emmanuel Macron qui terminait à 17,20%. Lors de la finale de l'élection à Valenton, les électeurs accordaient 67,75% pour Emmanuel Macron, contre 32,25% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Valenton accordaient leurs suffrages à Louis Boyard (Nupes) avec 46,35% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Louis Boyard virant de nouveau en tête avec 71,99% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Valenton À Valenton, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 1 155 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 1 159 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 36,35 % en 2024 (contre environ 22,60 % en 2020). Cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 136 000 euros en 2024, contre quelque 4,31023 millions d'euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 29,21 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Métin Yavuz à Valenton Les résultats du scrutin municipal précédent à Valenton se sont révélés particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Métin Yavuz (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses concurrents en rassemblant 41,88% des suffrages. Juste derrière, Laurent Perichon (Parti communiste français) a engrangé 39,10% des voix. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Guillaume Ahizi-Elliam (Divers gauche), obtenant 404 voix (19,01%). Le petit écart entre les concurrents ouvrait la porte à un 2ème tour incertain. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Métin Yavuz l'a finalement emporté avec 52,37% des votes, face à Laurent Perichon s'adjugeant 41,94% des votants et Guillaume Ahizi-Elliam avec 5,67% des électeurs. À rebours du premier tour, l'écart s'est creusé de manière spectaculaire ce qui a mené à une victoire large et incontestée. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., gagnant 586 voix supplémentaires entre les deux tours.