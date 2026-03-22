Résultat municipale 2026 à Valergues (34130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Valergues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valergues, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Valergues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric CHARBONNEL
Cédric CHARBONNEL (16 élus) NATURELLEMENT VALERGUES 		796 60,17%
  • Cédric CHARBONNEL
  • Sandrine DUBOIS-LAMBERT
  • Patrice FOUTIEAU
  • Stéphanie ASTIER
  • Patrick VARINARD
  • Alexandra DERAI
  • Juan Luis GOMEZ
  • Laëtitia SFARA
  • David PESTANA DOS SANTOS
  • Ludivine GRAELL
  • Guillaume JAMET
  • Caroline RUBIO
  • Pascal JARDIN
  • Julie NODIN
  • Jean-Christophe FORT
  • Clotilde CAMMAL
Jean-François BOUSCARAIN
Jean-François BOUSCARAIN (3 élus) Valergues Ensemble 		527 39,83%
  • Jean-François BOUSCARAIN
  • Carine DE SANTO
  • Philippe BOCQUET
Participation au scrutin Valergues
Taux de participation 69,77%
Taux d'abstention 30,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 1 355

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Valergues - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric CHARBONNEL
Cédric CHARBONNEL (Ballotage) NATURELLEMENT VALERGUES 		650 49,54%
Jean-François BOUSCARAIN
Jean-François BOUSCARAIN (Ballotage) Valergues Ensemble 		400 30,49%
Gérard LIGORA
Gérard LIGORA (Ballotage) VALERGUES PASSIONNEMENT AU COEUR 		262 19,97%
Participation au scrutin Valergues
Taux de participation 68,91%
Taux d'abstention 31,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 1 339

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