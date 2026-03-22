Résultat municipale 2026 à Valergues (34130) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Valergues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valergues, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Valergues [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric CHARBONNEL (16 élus) NATURELLEMENT VALERGUES
|796
|60,17%
|
|Jean-François BOUSCARAIN (3 élus) Valergues Ensemble
|527
|39,83%
|
|Participation au scrutin
|Valergues
|Taux de participation
|69,77%
|Taux d'abstention
|30,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Nombre de votants
|1 355
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Valergues - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric CHARBONNEL (Ballotage) NATURELLEMENT VALERGUES
|650
|49,54%
|Jean-François BOUSCARAIN (Ballotage) Valergues Ensemble
|400
|30,49%
|Gérard LIGORA (Ballotage) VALERGUES PASSIONNEMENT AU COEUR
|262
|19,97%
|Participation au scrutin
|Valergues
|Taux de participation
|68,91%
|Taux d'abstention
|31,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|1 339
Election municipale 2026 à Valergues [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Valergues sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Valergues.
L'actu des élections municipales 2026 à Valergues
18:38 - Le choc de l'année de la dissolution à Valergues
Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) avait remporté le premier tour des législatives à Valergues après la dissolution de 2024 avec 44,57%. Patrick Vignal (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 27,27%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Charles Alloncle culminant à 62,84% des votes sur place. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Valergues s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,00%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (12,12%) et Valérie Hayer (11,32%). Une sorte de répétition des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Municipales 2020 à Valergues : un résultat scellé dès le premier tour
Dans la ville de Valergues, les configurations politiques locales sont à ce jour encore influencées par le résultat du dernier scrutin. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Louis Bouscarain a dominé le scrutin en rassemblant 54,45% des suffrages. En deuxième position, Jean-Louis Suau a engrangé 414 voix (45,54%). Cette victoire écrasante a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Valergues, cette géographie électorale pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse au vu de ce succès éclatant, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Valergues pour le 2e tour ?
La bataille électorale a donc une suite ce dimanche, avec Jean-François Bouscarain avec la liste "Valergues Ensemble" et Cédric Charbonnel et sa liste "Naturellement Valergues", d'après les candidatures au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. La tête de liste Gérard Ligora a pour sa part opté pour le retrait, malgré une qualification acquise au tour précédent. À 18 heures, les 2 bureaux de vote de Valergues fermeront leurs portes en prévision du dépouillement.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Valergues il y a une semaine ?
Pour le premier tour des élections municipales à Valergues, le vote a mobilisé 68,91 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Cédric Charbonnel qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 49,54 % des votes. Derrière, Jean-François Bouscarain a pris la position de dauphin avec 30,49 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une nette domination. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Gérard Ligora s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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