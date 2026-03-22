Résultat municipale 2026 à Valherbasse (26350) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Valherbasse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valherbasse, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Valherbasse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent BRET
Vincent BRET (16 élus) Au coeur de Valherbasse 		350 57,95%
  • Vincent BRET
  • Joelle JANTON
  • Bernard DUC
  • Gwendoline DUC
  • Norbert MOULIN
  • Aurélie HERNANDEZ
  • Florian VERT
  • Meghane BOUSSAHELA
  • Philippe MANIN
  • Elodie BUTIN
  • David EYNARD
  • Christiane BRET
  • Bruno REY
  • Pauline JOHANIS
  • Philippe AMETTE
  • Karen POLLIEN
Jean-Louis VASSY
Jean-Louis VASSY (2 élus) VALHERBASSE AVEC AUDACE 		154 25,50%
  • Jean-Louis VASSY
  • Edith GIORDANENGO
Patrick CHARVAT
Patrick CHARVAT (1 élu) En avant...Valherbasse ! 		100 16,56%
  • Patrick CHARVAT
Participation au scrutin Valherbasse
Taux de participation 73,24%
Taux d'abstention 26,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 613

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Valherbasse - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent BRET
Vincent BRET (Ballotage) Au coeur de Valherbasse 		310 49,92%
Jean-Louis VASSY
Jean-Louis VASSY (Ballotage) VALHERBASSE AVEC AUDACE 		182 29,31%
Patrick CHARVAT
Patrick CHARVAT (Ballotage) En avant...Valherbasse ! 		129 20,77%
Participation au scrutin Valherbasse
Taux de participation 77,06%
Taux d'abstention 22,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 645

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