Résultat municipale 2026 à Valherbasse (26350) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Valherbasse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Valherbasse, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Valherbasse [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent BRET (16 élus) Au coeur de Valherbasse
|350
|57,95%
|
|Jean-Louis VASSY (2 élus) VALHERBASSE AVEC AUDACE
|154
|25,50%
|
|Patrick CHARVAT (1 élu) En avant...Valherbasse !
|100
|16,56%
|
|Participation au scrutin
|Valherbasse
|Taux de participation
|73,24%
|Taux d'abstention
|26,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|613
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Valherbasse - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent BRET (Ballotage) Au coeur de Valherbasse
|310
|49,92%
|Jean-Louis VASSY (Ballotage) VALHERBASSE AVEC AUDACE
|182
|29,31%
|Patrick CHARVAT (Ballotage) En avant...Valherbasse !
|129
|20,77%
|Participation au scrutin
|Valherbasse
|Taux de participation
|77,06%
|Taux d'abstention
|22,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|645
Election municipale 2026 à Valherbasse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Valherbasse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Valherbasse.
L'actu des élections municipales 2026 à Valherbasse
18:37 - Valherbasse classée au centre lors des derniers scrutins
Le contexte politique de Valherbasse a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Valherbasse avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (41,24%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 9,36% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Valherbasse avaient ensuite propulsé aux avants-postes Thibaut Monnier (Rassemblement National) avec 39,93% au premier tour, devant Emmanuelle Anthoine (Les Républicains) avec 26,90%. Le second round n'a pas changé grand chose, Thibaut Monnier culminant à 44,07% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Le match de l'élection à Valherbasse n'avait pas eu de second tour en 2020
Les résultats des précédentes élections municipales à Valherbasse ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Louis Vassy a fait la course en tête en récoltant 52,44% des soutiens. Derrière, Vncent Bret a capté 253 bulletins valides (47,55%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Valherbasse, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Le camp adverse devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin de renverser cette suprématie, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Qui s'est qualifié à Valherbasse pour la finale de l'élection municipale ?
Comme le montre la liste des candidats pour le second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Patrick Charvat (DIV), la liste menée par Vincent Bret (DIV) et Jean-Louis Vassy (DIV) se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage dans les bureaux de vote. Les 3 bureaux de vote de la commune de Valherbasse fermeront leurs portes à 18 heures pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Que disaient les résultats de la municipale à Valherbasse la semaine dernière ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Valherbasse dimanche dernier, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 22,94 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Vincent Bret qui a terminé premier en rassemblant 49,92 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jean-Louis Vassy a pris la position de dauphin avec 29,31 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Patrick Charvat a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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